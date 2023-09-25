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«Вильярреал» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.09.2023)

вчера, 16:59
Вильярреал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 2.2. Поставить на «Жирону» можно по 3.15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.233.723.21
Лига Ставок 2.32 3.70 3.05
Pari 2.25 3.70 3.15

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Вильярреал» не очень уверенно начал в чемпионате Испании и за шесть туров смог набрать всего семь баллов. Команда занимает 12 место и отстает от нынешнего соперника на целых девять пунктов. Таким образом «желтая субмарина» в случае своей победы повлияет на изменения в самой верхушке турнирной таблицы Ла Лиги. В прошлом туре «Вильярреал» не смог обыграть на выезде «Райо Вальекано» (1:1), а ранее и вовсе уступил «Панатинаикосу» в Лиге Европы (0:2).

«Жирона» показывает один из лучший стартов в Ла Лиге в своей истории и на данный момент является одним из лидеров чемпионата. Коллектив набрал 16 пунктов и только по разнице мячей уступает первое место «Барселоне». Гости очень тщательно готовятся к «Вильярреалу» и постараются его удивить на выезде, чтобы набрать важные очки. В прошлом туре «Жирона» крупно переиграла «Мальорку» (5:3), а ранее одолела на выезде «Гранаду» (2:1).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Жирона» выиграла восемь из десяти поединков за последнее время при двух ничьих
  • «Вильярреал» выиграл пять последних встреч с «Жироной» подряд

Прогноз

«Вильярреал» имеет хорошую статистику матчей с «Жироной», но в этот раз рискует остаться совсем без набранных баллов. Рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.11 1.26 2.42 1.61 1.93 1.96
Лига Ставок 2.38 1.59 1.90 1.94
Pari 2.35 1.60
Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 18:24
Жирона отменно стартовала на долго ли её хватит, посмотрим. Но с каждым туром ставить на её победу и даже просто не проигрыш энтузиазма становится всё меньше и меньше. Компенсировать эту осторожность в грядущем противостоянии можно разменом голов. А почему нет? Большую часть чемпионата "жирондинцы" сыграли с исходом обе забьют-да. Вильярреал делал тоже самое в 5 из 6 туров первенства. И те и другие на старте сезона не против открытого футбола чем и стоит воспользоваться. Скорее всего игра пройдёт на встречных курсах. "Субмарина" наверняка постарается порадовать болельщиков второй домашней победой в турнире и будет не мало атаковать. Что в итоге вполне вероятно принесёт ей плоды хотя бы в виде забитого гола. Но и Жирона нынче хороша в атаке и в долгу вряд ли останется.
Гость
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