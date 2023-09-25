«Вильярреал» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.09.2023)

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вчера, 16:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 2.2. Поставить на «Жирону» можно по 3.15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Вильярреал» не очень уверенно начал в чемпионате Испании и за шесть туров смог набрать всего семь баллов. Команда занимает 12 место и отстает от нынешнего соперника на целых девять пунктов. Таким образом «желтая субмарина» в случае своей победы повлияет на изменения в самой верхушке турнирной таблицы Ла Лиги. В прошлом туре «Вильярреал» не смог обыграть на выезде «Райо Вальекано» (1:1), а ранее и вовсе уступил «Панатинаикосу» в Лиге Европы (0:2).

«Жирона» показывает один из лучший стартов в Ла Лиге в своей истории и на данный момент является одним из лидеров чемпионата. Коллектив набрал 16 пунктов и только по разнице мячей уступает первое место «Барселоне». Гости очень тщательно готовятся к «Вильярреалу» и постараются его удивить на выезде, чтобы набрать важные очки. В прошлом туре «Жирона» крупно переиграла «Мальорку» (5:3), а ранее одолела на выезде «Гранаду» (2:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Жирона» выиграла восемь из десяти поединков за последнее время при двух ничьих

«Вильярреал» выиграл пять последних встреч с «Жироной» подряд

Прогноз

«Вильярреал» имеет хорошую статистику матчей с «Жироной», но в этот раз рискует остаться совсем без набранных баллов. Рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.