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«Витория» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.08.2021)

сегодня, 00:28

«Витория Гимараеш» в первом туре чемпионата Португалии сыграет на домашней арене против «Портимоненси». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.454.29
Фонбет 2.00 3.35 3.85
Мелбет 1.85 3.52 4.48

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Бетсити на основные исходы этой встречи представлены такие коэффициенты: победа «Витории» идет за 2.03, ничья – 3.42, победа «Портимоненси» — 3.78. Как видим, хозяева поля считаются умеренным фаворитом.

Аналитики БК также считают, что больше двух мячей команды в грядущей игре не забьют. Сыграть исход на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.71, ТБ(2,5) – 2.26.

Форма команд

«Витория» не смогла себя проявить в прошлом розыгрыше португальского чемпионата. На финише сезона команда растеряла много очков, лишившись возможности закончить турнир в зоне еврокубков – седьмая позиция.

В новой кампании «Витория» уже провела два официальных поединка. В стартовых турах Кубка португальской лиги команда победила дома «Лейшойнш» (4:1) и «Каса Пиу» (1:0) в гостях.

«Портимоненси» тоже не может занести себе в актив результаты выступлений в предыдущем розыгрыше чемпионата Португалии. Обезопасив себя от борьбы за выживание, команда попросту принялась доигрывать сезон, который она закончила на 14-й позиции в общем зачете.

В стартовом туре Кубка португальской лиги «Портимоненси» прошел «Академику» за счет домашней победы (2:1). Но уже в следующем этапе команда уступила на выезде «Боавиште» и завершила выступления в турнире (0:2).

Информация для ставок

«Витория» выиграла 5 из 6 последних домашних матчей у «Портимоненси»
«Портимоненси» не забивал голы в 5 из 6 гостевых поединков против «Витории»
В 3 предыдущих домашних матчах «Витории» прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

«Витория» заметно превосходит в классе «Портимоненси», который постоянно терпит неудачи на поле соперника. Кроме того, хозяева неплохо начали новый сезон, одержав две убедительных победы. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Витории» с коэффициентом 2.03 в букмекерской конторе Бетсити.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Белененсеша» в матче с «Порту».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.66 1.71 2.22
Мелбет 1.70 2.27
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shlomo
shlomo
сегодня в 07:01
Хозяева не проиграют
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