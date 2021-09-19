«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (19.09.2021)

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сегодня, 16:05

Увлекательный поединок одного из лидеров чемпионата против одного из неудачников текущего месяца. «Вольфсбург» ждет в гости «Айнтрахт». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Айнтрахта» Ф оценивается в 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.14. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Вольфсбург» провел отличный старт сезона в Бундеслиге, выиграв на данный момент все свои матчи. Команда выступает в Лиге чемпионов и находится в хорошем тонусе. В предстоящем матче коллектив выглядит явным фаворитом и постарается как можно дольше продлить свою победную серию. В прошлом матче Лиги чемпионов «Вольфсбург» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0), а в Бундеслиге команда обыграла на выезде «Гройтер Фюрт» (2:0).

«Айнтрахт» не смог порадовать болельщиков хорошим началом нового футбольного года. Клуб еще не побеждал в этом сезоне, а сам коллектив находится в подавленном состоянии из-за результатов. Тренерскому штабу следует срочно вносить изменения и работать над ошибками, которых в игре команды предостаточно. В прошлом матче «Айнтрахт» сыграл в Лиге Европы вничью с «Фенербахче» (1:1), а ранее в чемпионате разошлись миром со «Штутгартом» (1:1).

Информация для ставок

«Вольфсбург» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча «Айнтрахта» Ф закончились ничейными результатами

Семь из восьми последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

«Айнтрахт» Ф выиграл у «Вольфсбурга» только три матча из последних десяти встреч

Прогноз

«Вольфсбург» обязан выигрывать этот поединок, если рассчитывает как можно дольше задержаться на первом месте в турнирной таблице. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что «Вольфсбург» одержит победу в один мяч.