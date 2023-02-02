«Вольфсбург» – «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (05.02.2023)

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вчера, 19:25

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Вольфсбург» в прошлом туре прервал свою блестящую победную серию в Бундеслиге, однако это не должно сказаться на настрое команды. Сейчас она занимает седьмое место с 29 баллами и отстает на три пункта от ближайшего соперника. Матчи с «Баварией» принципиальны для любого клуба, поэтому можно не сомневаться в самоотдаче хозяев. В прошлом туре «Вольфсбург» проиграл «Вердеру» (1:2), а в кубке Германии с тем же счетом уступил «Униону» (1:2).

«Бавария» очень невыразительно играет в чемпионате и теряет очки в трех матчах подряд. Тем не менее, чемпион Германии остается лидером Бундеслиги и имеет в своем активе 37 баллов, что на один пункт больше, чем у «Униона». В прошлой игре кубка Германии «Бавария» не оставила шансов «Майнцу» (4:0), а в чемпионате поделила очки с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Баварии» во всех турнирах завершились вничью

«Вольфсбург» проиграл лишь один поединок из десяти домашних за последнее время

«Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей с «Вольфсбургом» при одном ничейном результате

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч будет очень непростым для обоих коллективов, но мы предполагаем, что «Бавария» окажется немного сильнее. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57.