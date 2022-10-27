«Вольфсбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (29.10.2022)

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вчера, 11:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Бохума» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Вольфсбург» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Бундеслиге, однако большая часть из них завершилась ничейным результатом. Команда идет на низком 14 месте с девятью баллами, и чтобы в скором времени не попасть в зону вылета, ей необходимо стабильно набирать очки и дальше. В прошлом матче «Вольфсбург» сыграл вничью с «Байером» (2:2), а ранее обыграл «Айнтрахт» Брауншвейг в кубке Германии (2:1).

«Бохум» в последнем туре обыграл лидера Бундеслиги, что определенно должно дать команде уверенности в собственных силах и надежду на выход из зоны вылета. Переда стартом очередного тура команда занимает 17 место с семью баллами и отстает от 15 места всего на два балла. В последней игре «Бохум» выиграл у «Униона» (2:1), а ранее переиграл в кубке Германии «Эльфсберг» (1:0).

Информация для ставок

«Бохум» проиграл пять из шести последних выездных поединков

«Вольфсбург» не знает поражений на протяжении шести последних матчей во всех турнирах

«Вольфсбург» проиграл две из трех последних встреч «Бохуму»

Шесть из десяти последних домашних матчей «Вольфсбурга» завершились ничейным счетом

Прогноз

«Вольфсбург» часто играет вничью на своем стадионе, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет примерно подобный сценарий, в котором клубы поделят очки. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.15.