«Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (21.01.2023)

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сегодня, 00:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Фрайбурга» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Вольфсбург» провел отличный отрезок перед началом ЧМ 2022 и набрал 13 туров в пяти последних туров Бундеслиги. Это помогло команда подняться на седьмое место с 23 баллами и отставанием от ближайшего соперника на два очка. В прошлой товарищеской встрече «Вольфсбург» проиграл «Аугсбургу» (0:1), а ранее одолел «Хоффенхайм» (3:2). Матч с «Фрайбургом» является одним из главных в этом туре Бундеслиге.

«Фрайбург» в нынешнем сезоне играет очень стабильно и наградой таким выступлениям можно назвать текущее второе место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе клуба 30 очков, что на четыре пункта меньше, чем у «Баварии» и чтобы не отпускать чемпиона вперед, коллективу очень важно стабильно и дальше набирать баллы. Два последних товарищеских поединка «Фрайбург» выиграл у «Гамбурга» (6:2) и «Базеля» (3:2).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах

«Вольфсбург» выиграл только один матч из восьми последних с «Фрайбургом»

·Четыре из шести последних матчей «Вольфсбурга» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Вольфсбургу» тяжело играть против «Фрайбурга и в последних встречах с ней, команда не достигала успеха. Предлагаем и в этот раз взять победу гостей по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.