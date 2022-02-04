«Вольфсбург» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (06.02.2022)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Гройтер Фюрт» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.91. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Вольфсбург» находится в большом и затянувшемся кризисе и уже совсем близко подошел к зоне вылета. Коллектив занимает 15 место и набрал 21 очко, опережая ближайшего оппонента на два пункта. Клуб нуждается в кардинальных изменениях, иначе через несколько туров может опуститься еще на несколько позиций. Предстоящий поединок против последней команды Бундеслиги должен дать шанс «Вольфсбургу» сломить серию без побед. Два последних поединка клуба завершились поражением от «РБ Лейпциг» (0:2) и ничьей с «Гертой» (0:0).

«Гройтер Фюрт» кажется пережил самые неприятные моменты в нынешнем сезоне и не проигрывает уже несколько поединков. Тем не менее, клуб идет на последнем месте с 10 очками, и чтобы покинуть зону вылета, ему потребуется отыграть 11 баллов. Команда может воспользоваться плохой формой «Вольфсбурга» и продлить свою серию без поражений. В прошлом матче «Гройтер Фюрт» выиграл у «Майнца» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Арминией» (2:2).

Информация для ставок

«Гройтер Фюрт» не побеждает на выезде уже 15 поединков

«Вольфсбург» выиграл четыре из пять последних матчей с «Гройтер Фюрт»

Три из последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вольфсбург» не выигрывает уже 12 официальных матчей подряд

Прогноз

Исходя из статистики, «Вольфсбург» удачно играет с «Гройтер Фюрт» и вероятнее всего, в этом поединке постарается набрать очень важные три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Вольфсбурга» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.