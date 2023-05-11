«Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (13.05.2023)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Вольфсбург» набрал семь очков в последних пяти турах Бундеслиги, чего мало для того, чтобы пробиться в зону еврокубков. Сейчас команда располагается на седьмом месте с 46 баллами и отстает на два пункта от «Байера». Чтобы рассчитывать на более высокие места, хозяевам очень важно одержать победу в этом поединке. В прошлом туре «Вольфсбург» разгромно проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:6), а ранее уверенно одолел «Майнц» (3:0).

«Хоффенхайм» провалил середину сезона и теперь вынужден бороться за сохранение прописки в Бундеслиге. На данный момент коллектив набрал 30 пунктов и занимает 14 место с 32 баллами, опережая зону вылета на четыре пункта. Любые набранные очки в предстоящей встрече станут для гостей хорошим результатом. В прошлом туре «Хоффенхайм» обыграл на своем поле «Антйрахт» (3:1), а ранее уступил на выезде «РБ Лейпциг» (0:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде

·«Вольфсбург» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Хоффенхайм» выиграл три из пяти последних встреч с «Вольфсбургом» при двух поражениях

Десять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В последних личных встречах между собой команды обязательно обмениваются забитыми мячами. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.