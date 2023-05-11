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«Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (13.05.2023)

вчера, 11:50
Хоффенхайм

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.943.953.81
Pari 1.90 3.90 3.75

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Вольфсбург» набрал семь очков в последних пяти турах Бундеслиги, чего мало для того, чтобы пробиться в зону еврокубков. Сейчас команда располагается на седьмом месте с 46 баллами и отстает на два пункта от «Байера». Чтобы рассчитывать на более высокие места, хозяевам очень важно одержать победу в этом поединке. В прошлом туре «Вольфсбург» разгромно проиграл «Боруссии» Дортмунд (0:6), а ранее уверенно одолел «Майнц» (3:0).

«Хоффенхайм» провалил середину сезона и теперь вынужден бороться за сохранение прописки в Бундеслиге. На данный момент коллектив набрал 30 пунктов и занимает 14 место с 32 баллами, опережая зону вылета на четыре пункта. Любые набранные очки в предстоящей встрече станут для гостей хорошим результатом. В прошлом туре «Хоффенхайм» обыграл на своем поле «Антйрахт» (3:1), а ранее уступил на выезде «РБ Лейпциг» (0:1).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде
  • ·«Вольфсбург» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Хоффенхайм» выиграл три из пяти последних встреч с «Вольфсбургом» при двух поражениях
  • Десять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В последних личных встречах между собой команды обязательно обмениваются забитыми мячами. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.88 1.28 2.36 1.64 1.87 2.02
Pari 2.35 1.60
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:16
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этом противостоянии. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 13:29
Обе команды ещё имеют турнирную мотивацию на финише чемпионата. Хозяева ведут борьбу за зону еврокубков, гости -= за выживание. Значит победа нужна и тем, и другим. А для победы необходимы голы. Обороняться в чемпионате Германии не особо любят и могут. Что, собственно и доказывают эти команды, лишь по разу за пять крайних туров сыграв на ноль. Вольфсбург в 31 поединке лиги пропустил 43 мяча, Хоффенхайм - 52. При этом гости в среднем за игру забивают больше гола, а хозяева даже больше полутора голов. В завершении в качестве дополнения просто приведу цифры из результатов пяти последних очных поединков данных соперников: 3-2, 2-1, 1-2, 1-3, 1-2. Во всех них "волки" и "деревенские" играли на "обе забьют". Жду обмена голами и в очередной их личной встрече.
Гость
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