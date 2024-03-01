«Вольфсбург» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2024)

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сегодня, 11:48

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2 В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Вольфсбург» давно не побеждает и большинство матчей сводит к ничейным результатам. Команда занимает на данный момент 13 место с 25 баллами и имеют запас в восемь баллов перед зоной вылета. Команде следует аккуратно доиграть чемпионат и готовиться к новому, потому что в этом им уже ничего хорошего не светит. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились ничьими с «Айнтрахтом» (2:2) и «Боруссией» Дортмунд (1:1).

«Штутгарт» удерживает третье место в Бундеслиге и очень хочет попасть в медали по итогам сезона. Коллектив набрал 47 баллов и на шесть очков опережает «Боруссию» Д, как и отстает от «Баварии». Чтобы сохранить свою позицию клубу очень важно набирать в ближайших поединках очки и не расслабляться. В прошлом туре «Штутгарт» сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а ранее одолел на выезде «Дармштадт» (2:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Вольфсбурга» завершились вничью

«Штутгарт» проиграл пять из десяти последних выездных матчей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды имеют приблизительно равное количество побед между собой и вполне вероятно, что очередной балл никуда не денется от «Вольфсбурга». Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.