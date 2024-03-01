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«Вольфсбург» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2024)

сегодня, 11:48
Штутгарт

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2 В случае победы «Вольфсбурга», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Вольфсбург» давно не побеждает и большинство матчей сводит к ничейным результатам. Команда занимает на данный момент 13 место с 25 баллами и имеют запас в восемь баллов перед зоной вылета. Команде следует аккуратно доиграть чемпионат и готовиться к новому, потому что в этом им уже ничего хорошего не светит. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились ничьими с «Айнтрахтом» (2:2) и «Боруссией» Дортмунд (1:1).

«Штутгарт» удерживает третье место в Бундеслиге и очень хочет попасть в медали по итогам сезона. Коллектив набрал 47 баллов и на шесть очков опережает «Боруссию» Д, как и отстает от «Баварии». Чтобы сохранить свою позицию клубу очень важно набирать в ближайших поединках очки и не расслабляться. В прошлом туре «Штутгарт» сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а ранее одолел на выезде «Дармштадт» (2:1).

Информация для ставок

  • Шесть из семи последних матчей «Вольфсбурга» завершились вничью
  • «Штутгарт» проиграл пять из десяти последних выездных матчей
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды имеют приблизительно равное количество побед между собой и вполне вероятно, что очередной балл никуда не денется от «Вольфсбурга». Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
pcrrswbp9txk
pcrrswbp9txk
сегодня в 13:11
Да, “Вольфсбург”, конечно, старается, но факт остается фактом: у команды мало что получается в текущем розыгрыше Бундеслиги. Хорошие матчи есть, но провальных в разы больше. И, на наш взгляд, в 24-м туре на одном старании "волки" далеко не уедут. “Штутгарт” в отличие от соперника проводит шикарный сезон, идет в топ-3, а также находится на кураже конкретно на данном отрезке сезона — четыре победы и ничья. Я поверю в более стабильных и мощных гостей: победа “Штутгарта” с форой (0)
vazsdnzhe8a5
vazsdnzhe8a5
сегодня в 13:08
“Волки” в рамках Бундеслиги не выигрывают уже восемь матчей кряду. Однако в то же время на этом отрезке команда шесть раз сыграла вничью. “Вольфсбург” идет 13-м в таблице и в текущем сезоне не имеет перед собой глобальных задач.
“Швабы” после небольшой пробуксовки вновь набрали обороты — четыре победы и ничья в пяти предыдущих турах Бундеслиги. Подопечные Себастьяна Хенесса замыкают топ-3 турнирной таблицы.
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сегодня в 13:05
Без всяких сомнений, гостевой Штутгарт это не самый стабильный коллектив немецкого первенства, однако домашний Вольфсбург это тоже не эталон надежности, и если непосредственно к цифрам, то на родной территории "Волки" побеждают лишь в 36% случаев (Бундеслига), и между прочим, в среднем за такой поединок забивается 2.63 гола. Вот и получается, что комбинация из ТБ1.5 и достойного выступления "Шваб" имеет место в предстоящей встрече.
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сегодня в 12:47
Штутгарт в свою очередь может похвастаться выдающимися результатами, и к примеру если брать в расчет его матчи в рамках Бундеслиги, то в текущем сезоне за 23 тура коллектив проиграл только 6 раз, и да, большая часть поражений пришлась как раз таки на выездные встречи, но тем не менее "Швабами" двигает огромная мотивация, и сражаясь за топ-4, они попросту права не имеют на потерю таких важных очков. К слову, а своего Штутгарт привык добиваться с позиции атакующей силы, и например в среднем за матч чемпионата он реализует порядка 2.26 моментов.
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сегодня в 12:45
Вольфсбург в 2024 году демонстрирует постоянство, и заключается оно в том, что коллектив никак не может победить. Если же к цифрам, то за 7-мь последних встреч "Волки" занесли в свой актив 6-ть ничейных исходов и 1 поражение, и вроде как коллектив старается, но в конечном счете из-за скромности в атаке и не лучшей работы в защите, ему приходиться довольствоваться малым. Так или иначе, а минимум 2 гола в матчах Вольфсбурга явление не редкое, и допустим в тех же 7-ми встречах ТБ1.5 был актуален 6-ть раз.
Гость
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