«Вольфсбург» — «Унион». Прогноз на матч чемпионата Германии (08.05.2021)

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вчера, 07:12

В 32-м туре Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет дома с «Унионом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Вольфсбург» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.79. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.8, а победа «Униона» оценивается в 4.7.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 1.99. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.78.

Форма команд

«Вольфсбург» занимает 3-е место за 3 тура до конца чемпионата. Команда опережает «Айнтрахт» всего на одно очко и в последних матчах показывает очень нестабильные результаты. В прошлом туре «Вольфсбург» дома проиграл «Боруссии» Д (0:2), а немного ранее одержал выездную победу над «Штутгартом» (1:3).

«Унион» провел отличный сезон и перед началом 32-го тура занимает восьмое место в чемпионате. Команда редко проигрывает, но большое количество ничейных результатов не позволило клубу побороться за зону еврокубков. В последнем матче «Унион» обыграл «Вердер» (3:1), а туром ранее команда так же уступил «Боруссии» Д (0:2).

Информация для ставок

«Вольфсбург» проиграл 5 матчей из последних 10, в то время как «Унион» уступил всего 3 раза

«Унион» не может победить на выезде четыре матча подряд

Последние два матча между командами закончились одинаковыми ничейными результатами (2:2)

В семи из восьми последних матчей «Униона» сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Вольфсбург» обязан выигрывать этот поединок, если хочет заполучить бронзовые медали Бундеслиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79.