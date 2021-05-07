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«Вольфсбург» — «Унион». Прогноз на матч чемпионата Германии (08.05.2021)

вчера, 07:12

В 32-м туре Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет дома с «Унионом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Вольфсбург» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.79. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.8, а победа «Униона» оценивается в 4.7.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 1.99. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.78.

Форма команд

«Вольфсбург» занимает 3-е место за 3 тура до конца чемпионата. Команда опережает «Айнтрахт» всего на одно очко и в последних матчах показывает очень нестабильные результаты. В прошлом туре «Вольфсбург» дома проиграл «Боруссии» Д (0:2), а немного ранее одержал выездную победу над «Штутгартом» (1:3).

«Унион» провел отличный сезон и перед началом 32-го тура занимает восьмое место в чемпионате. Команда редко проигрывает, но большое количество ничейных результатов не позволило клубу побороться за зону еврокубков. В последнем матче «Унион» обыграл «Вердер» (3:1), а туром ранее команда так же уступил «Боруссии» Д (0:2).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» проиграл 5 матчей из последних 10, в то время как «Унион» уступил всего 3 раза
  • «Унион» не может победить на выезде четыре матча подряд
  • Последние два матча между командами закончились одинаковыми ничейными результатами (2:2)
  • В семи из восьми последних матчей «Униона» сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Вольфсбург» обязан выигрывать этот поединок, если хочет заполучить бронзовые медали Бундеслиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.43 2.01 1.89 1.55 2.60
Лига Ставок 2.70 1.47 1.87 1.94 1.49 2.65
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 2.77 1.45 3.15 1.32 1.51 2.59
BetBoom 2.69 1.50 1.87 1.99 1.49 2.72
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sv_1969
sv_1969
вчера в 08:01
Победа хозяев
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