«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (20.04.2024)

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сегодня, 12:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Вулверхэмптона» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Вулверхэмптон» спокойно провел нынешний сезон и не претендовал на места в еврокубках, равно как и обезопасил себя от вылета из АПЛ . Команда занимает 11 место с 43 баллами и ее ждет очень сложный поединок с «Арсеналом», который будет играть только на победу, ведь уже отстает от лидера «Манчестер Сити». В двух последних матчах чемпионата Англии «Вулверхэмтон» на выезде сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) и проиграл на своем поле «Вест Хэм» (1:2).

«Арсенал» на днях проиграл на выезде «Баварии» (0:1) и покинул Лигу чемпионов, не сказав своего последнего слова в этом турнире. Теперь «канонирам» стоит обратить внимание на АПЛ , где на первое место вновь вышел «Манчестер Сити», а отставание от него составляет два пункта. Потеря очков в игре с «Вулверхэмптоном» может стоить очень дорого подопечным Микеля Артеты. В прошлой игре «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Баварией» (2:2).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» не может выиграть уже пять поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Арсенал» выиграл пять последних матчей с «Вулверхэмптоном»

Прогноз

«Арсенал» будет идти вперед, ведь команде нельзя терять очки. Вероятнее всего, команда добьется результата, поэтому предлагаем сделать ставку на нее по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.