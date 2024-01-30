«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (01.02.2024)

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вчера, 11:10

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Манчестер Юнайтед», на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Выбрать победу хозяев можно по 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.58.

Форма команд

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне выглядит как стабильный середняк АПЛ и имеет серию без поражений из нескольких поединков. Перед стартом очередного тура команда занимает 11 место с 29 баллами и отстает от нынешнего соперника на три пункта. В случае победы над «Манчестер Юнайтед», хозяева сравняются с ними по очками, чем разумеется, порадуют своих фанатов. В прошлой игре в рамках кубка ФА «Вулверхэмптон» обыграл на выезде «Вест Бромвич» (2:0), а ранее поделил очки с «Брайтоном» в АПЛ (0:0).

«Манчестер Юнайтед» перестал проигрывать каждому встречному сопернику, но атмосфера в команде остается напряженной. Коллектив идет на низком для себя восьмом месте с 32 пунктами и даже за место в Лиге Европы ему придется бороться очень долго. Предстоящий соперник весьма удобный для гостей, но в нынешней ситуации сложно представить, как пойдет поединок. В матче кубка ФА «Манчестер Юнайтед» справился на выезде с «Ньюпорт» (4:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Вулверхэмптон» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти последних матча у «Вулверхэмптона»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» может встретиться с проблемами в этой встрече и на его победу ставить очень рискованно. Предлагаем выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.