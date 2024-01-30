«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (01.02.2024)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Манчестер Юнайтед», на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Выбрать победу хозяев можно по 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.
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завтра, 23:15
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.58.
Форма команд
«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне выглядит как стабильный середняк АПЛ и имеет серию без поражений из нескольких поединков. Перед стартом очередного тура команда занимает 11 место с 29 баллами и отстает от нынешнего соперника на три пункта. В случае победы над «Манчестер Юнайтед», хозяева сравняются с ними по очками, чем разумеется, порадуют своих фанатов. В прошлой игре в рамках кубка ФА «Вулверхэмптон» обыграл на выезде «Вест Бромвич» (2:0), а ранее поделил очки с «Брайтоном» в АПЛ (0:0).
«Манчестер Юнайтед» перестал проигрывать каждому встречному сопернику, но атмосфера в команде остается напряженной. Коллектив идет на низком для себя восьмом месте с 32 пунктами и даже за место в Лиге Европы ему придется бороться очень долго. Предстоящий соперник весьма удобный для гостей, но в нынешней ситуации сложно представить, как пойдет поединок. В матче кубка ФА «Манчестер Юнайтед» справился на выезде с «Ньюпорт» (4:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Вулверхэмптон» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти последних матча у «Вулверхэмптона»
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» может встретиться с проблемами в этой встрече и на его победу ставить очень рискованно. Предлагаем выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.