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«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (05.04.2021)

вчера, 23:41

«Вулверхэмптон» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 30-го тура АПЛ 5 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.943.202.71
Фонбет 2.90 3.10 2.60
Pin-Up.ru 2.95 3.15 2.71

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Вест Хэм». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.70. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 3.20 и на победу «Вулверхэмптона» за 2.85.

Форма команд

«Вулверхэмптон» стал гораздо хуже по сравнению с самим собой образца прошлого сезона. Клуб набрал 35 пунктов и идет на 13-й строчке в турнирной таблице. «Волки» выиграли девять игр, восемь раз сыграли вничью и проиграли 12 поединков. В активе «волков» 28 забитых и 38 пропущенных голов. В последних матчах «вулвз» играют далеко не лучшим образом и часто теряют очки.

«Вест Хэм» удивляет в этом сезоне. Команда набрала 49 баллов и идет на шестой строчке. У команды есть все шансы на то, чтобы попасть в еврокубки. «Молотобойцы» выиграли 14 поединков, семь раз сыграли вничью и проиграли восемь раз. В активе клуба 45 забитых и 35 пропущенных. Самое главное, что нужно знать об этом клубе — это линия атаки. «Вест Хэм» много забивает. В последних поединках лондонский клуб часто начал терять очки, команда внезапно потеряла форму ближе к концу сезона.

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» не побеждает четыре игры кряду
  • «Вест Хэм» выиграл только два матча из последних пяти
  • У «Вест Хэма» восемь забитых в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — обе команды забьют за 2.10. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 31-й по 45-ю минуту по коэффициенту 3.10.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брентфорд» — «Бирмингем».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.81 1.60 2.48
Pin-Up.ru 2.05 1.81 1.58 2.42 1.29 3.70
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:15
Ничью могут сгонять
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