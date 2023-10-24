«Янг Бойз» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

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24 октября 2023, 12:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.19. Ничейный результат котируется по 7.5, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 16.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.17. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.

Форма команд

«Янг Бойз» смог набрать всего один балл в двух стартовых турах и бороться за выход в плей-офф с более сильными коллективами будет очень сложно. Предстоящий поединок с чемпионом Европы также не сулит хозяевам ничего хорошего, которые могут рассчитывать разве что на поддержку родных трибун и искусственный газон. Два последних матча «Янг Бойз» завершились ничьей с «Цюрихом» (0:0) и разгромом «Базеля» (3:0).

«Манчестер Сити» стал гораздо чаще проигрывать, однако это пока не отражается на Лиге Чемпионов. «Горожане» лидируют в своей группе с шестью баллами и опережают ближайшего соперника на трип пункта. В АПЛ коллектив идет на втором месте с 21 баллом и отстает на два пункта от «Тоттенхэма», а в последнем туре на своем поле команда Гвардиолы одолела на своем поле «Брайтон» (2:1).

Информация для ставок

«Янг Бойз» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах

«Манчестер Сити» проиграл три из пяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Очень интересный поединок ждет всех поклонников европейского футбола. «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом, но обязан исключить недооценку соперника, чтобы добиться результата. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.