«Янг Бойз» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

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вчера, 13:17

Ставки букмекеров

«РБ Лейпциг» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.62. В то время на победу «Янг Бойз» коэффициент составляет 5.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит всего 2.35. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Янг Бойз» уже не первый раз стартует в Лиге Чемпионов и имеет опыт подобных матчей. Команда играет на искусственном газоне, что также осложняет жизнь сопернику. В чемпионате Швейцарии коллектив идет на втором месте с 11 очками и отстает на один пункт от лидера, но имеет матч в запасе. В прошлой игре кубка страны «Янг Бойз» обыграл на выезде «Ксамакс» (1:0), а в чемпионате минимально одолел «Серветт» (1:0).

«РБ Лейпциг» очень мощно начал сезон и проиграл всего один поединок. Команда находится в хорошей форме и готова стартовать в Лиге Чемпионов, где уже в первом туре постарается добиться победы. Тем не менее, даже ничья не станет трагедией для гостей. В Бундеслиге клуб занимает третье место с девятью очками. В двух последних матчах «РБ Лейпциг» одержал победы над «Аугсбургом» и «Унионом» с одинаковым счетом (3:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Янг Бойз» завершились исходом «обе забьют — нет»

Восемь последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Немецкий клуб выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Прогноз

«Янг Бойз» очень сильно выступает на своем стадионе при поддержке родных трибун. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на них с форой (0) можно по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.