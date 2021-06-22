«Йокогама Ф-Маринос» — «Саган Тосу».‎‎ Прогноз на матч чемпионата Японии (23.06.2021)

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вчера, 07:48

В 19-м туре J-Лиги Японии «Йокогама Ф-Маринос» дома сыграет против «Саган Тосу». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Йокогаму» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.77. Ничейный исход котируется в 4.6. Коэффициент на победу «Саган Тосу» составляет 4.26.

Букмекеры также предлагают коэффициент 1.7 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.28.

Форма команд

«Йокогама»» занимает третье место в турнирной таблице японской лиги с 34 баллами в активе. Проведя 16 матчей в чемпионате (меньше всех среди первых 16 команд таблицы), клуб одержал 10 побед и 4 раза сыграл вничью, потерпев 2 поражения. Команда не проигрывает на протяжении 3 туров. В данной серии «Йокогама» победила «Симидзу» (2:1) и «Оиту» (1:0), а также сыграла вничью с «Касивой» (1:1). Последнее поражение в лиге команда потерпела во встрече с «Касимой» (3:5).

«Саган Тосу» провёл 18 матчей в лиге, набрав в общей сложности 33 очка. На счету сегодняшних гостей 9 побед и 6 ничьих, при 3 поражениях. Беспроигрышная серия «Саган Тосу» в чемпионате Японии насчитывает восемь поединков. Два прошлых матча в лиге команда свела к ничейным исходам — с «Консадоле» (0:0) и «Виссел Кобе» (1:1).

Информация для ставок

В 3 прошлых гостевых матчах чемпионата «Саган Тосу» сыграл вничью

«Йокогама» не проигрывала в 10 предыдущих домашних поединках лиги

В 5 из 6 прошлых матчей «Саган Тосу» в лиге сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

«Саган Тосу» стабильно дает бой «Йокогаме» на поле соперника. Полагаем, что и в этот раз гости смогут набрать очки за счет надежной игры в обороне. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Саган Тосу» с форой (+1) гол по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на голы в обоих таймах по коэффициенту 1.8 в матче «Серро Ларго» — «Суд Америка».