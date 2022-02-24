«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.02.2022)

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сегодня, 12:15

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Юнион Сент-Жиллуаз», и предлагают коэффициент на их победу – 1.32. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 8.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.5.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.62. На ТМ 2.5 коэффициент очень похож и достигает 2.28.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» продолжает лидировать в чемпионате Бельгии, но в последних матчах теряла очки, что настораживает болельщиков. Команда идет на первом месте с 63 очками, опережая ближайшего оппонента на девять пунктов. В предстоящей игре с кризисным «Эйпеном» от коллектива ждут только победы, которая позволит укрепить свою позицию. В прошлом туре «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл «Шарлеруа» (3:0), а ранее неожиданно уступил «Сент-Трюйдену» (0:1).

У «Эйпена» дела идут не самым лучшим образом в чемпионате, а в последних пяти турах команда набрала одно очко. Команда идет внизу турнирной таблицы, а именно на 15 месте с набранными 27 очками, опережая зону вылета на четыре пункта. Игра с лидером чемпионата вряд ли сулит коллективу набранные очки, однако шансы у футболистов побороться за очки определенно будут. В последних матчах чемпионата «Эйпен» проиграл «Брюгге» (1:3) и «Генту» (0:1).

Информация для ставок

«Эйпен» не может победить уже в десяти матчах подряд во всех турнирах

«Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл только один поединок из десяти последних

«Юнион Сент-Жиллуаз» одержал победы в двух последних матчах с «Эйпеном»

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересный поединок. Предполагаем, что хозяева смогут переиграть своего соперника и укрепить лидерство. Сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» можно по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Фонбет.