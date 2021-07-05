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«Юргорден» — «Эребру». Прогноз на матч чемпионата Швеции (05.07.2021)

сегодня, 00:21

В 9-м туре чемпионата Швеции «Эребру» приедет в гости к «Юргордену». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.1210.45
Лига Ставок 1.33 5.20 8.60
Мелбет 1.30 5.35 9.10
BetBoom 1.34 4.90 9.60

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.33 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Эребру», могут поставить по коэффициенту 8.6. Коэффициент на ничью составляет 5.4.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять за 2.03, в то время как низовой исход оценивается в 1.79. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Юргорден» занимает второе место в чемпионате и является сейчас одной из главных сил шведского футбола. Команда играет достаточно стабильно и пытается набирать максимальное количество очков в каждом матче. Чтобы не отставать от прямых конкурентов, коллектив должен разбираться с последней командой турнирной таблицы. В двух последних матчах «Юргорден» сыграл вничью с «Гетеборгом» (0:0) и «Хаммарбю» (2:2).

«Эребру» после стартовых матчей чемпионата Швеции занимает последнее место в таблице, однако коллективу еще под силу все исправить. Отрыв от конкурентов минимальный и впереди еще много матчей, ведь сезон в Швеции только начался. В прошлом матче «Эребру» проиграл «Мальме» (1:2), а немного ранее уступил «Дагерфорсу» (0:3).

Информация для ставок

  • «Эребру» проиграл семь матчей из десяти последних, включая товарищеские
  • «Юргорден» выиграл у «Эребру» шесть из семи последних матчей на своем поле
  • Пять последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Эребру» не может забить в четырех из пяти последних выездных матчей

Прогноз

«Юргорден» на данный момент сильно превосходит своего соперника в качестве игры. Предполагаем, что в начале сезона у гостей нет шансов набрать очки в таком поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу «Юргордена» с форой -1.5 по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.1 в матче «Гетеборг» — «Эльфсборг».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.67 1.84 2.06
Лига Ставок 2.20 1.62 1.74 2.02
Мелбет 2.26 1.60
BetBoom 3.70 1.24 2.25 1.59 1.76 1.98
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:52
Победа хозяев
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