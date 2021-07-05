«Юргорден» — «Эребру». Прогноз на матч чемпионата Швеции (05.07.2021)

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сегодня, 00:21

В 9-м туре чемпионата Швеции «Эребру» приедет в гости к «Юргордену». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.33 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Эребру», могут поставить по коэффициенту 8.6. Коэффициент на ничью составляет 5.4.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять за 2.03, в то время как низовой исход оценивается в 1.79. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Юргорден» занимает второе место в чемпионате и является сейчас одной из главных сил шведского футбола. Команда играет достаточно стабильно и пытается набирать максимальное количество очков в каждом матче. Чтобы не отставать от прямых конкурентов, коллектив должен разбираться с последней командой турнирной таблицы. В двух последних матчах «Юргорден» сыграл вничью с «Гетеборгом» (0:0) и «Хаммарбю» (2:2).

«Эребру» после стартовых матчей чемпионата Швеции занимает последнее место в таблице, однако коллективу еще под силу все исправить. Отрыв от конкурентов минимальный и впереди еще много матчей, ведь сезон в Швеции только начался. В прошлом матче «Эребру» проиграл «Мальме» (1:2), а немного ранее уступил «Дагерфорсу» (0:3).

Информация для ставок

«Эребру» проиграл семь матчей из десяти последних, включая товарищеские

«Юргорден» выиграл у «Эребру» шесть из семи последних матчей на своем поле

Пять последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Эребру» не может забить в четырех из пяти последних выездных матчей

Прогноз

«Юргорден» на данный момент сильно превосходит своего соперника в качестве игры. Предполагаем, что в начале сезона у гостей нет шансов набрать очки в таком поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу «Юргордена» с форой -1.5 по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.1 в матче «Гетеборг» — «Эльфсборг».