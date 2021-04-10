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«Ювентус» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (11.04.2021)

вчера, 11:24

В 30-м туре Серии А «Ювентус» принимает дома «Дженоа». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.266.2013.24
Лига Ставок 1.30 5.80 10.00
Фонбет 1.25 5.85 12.50
Мелбет 1.26 6.55 14.00
BetBoom 1.28 5.97 11.64

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.28. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 13, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.01, а низовой исход ТМ 3 можно взять по 1.81.

Форма команд

«Ювентус» идет на третьем месте в чемпионате и догнать «Интер» у команды шансов практически нет. Несколько дней назад в перенесенном матче третьего тура «Ювентус» обыграл на своем поле «Наполи» (2:1), а ранее сыграл вничью в дерби с «Торино» (2:2).

«Дженоа» находится на безопасном расстоянии от зоны вылета и редко проигрывает. Команда не решает никаких важных задач и доигрывает сезон, думая о том, как удачно стартовать в новом чемпионате. Последними двумя матчами для «Дженоа» стали ничья с «Фиорентиной» (1:1) и победа над «Пармой» (2:1).

Информация для ставок

• Пять из шести матчей «Дженоа» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»
• «Ювентус» выиграл восемь домашних матчей из последних десяти во всех турнирах
• «Ювентус» выиграл три последних поединка у «Дженоа» в Серии А

Прогноз

«Ювентус» еще не решил свои турнирные задачи в этом сезоне, поэтому команда будет максимально настроена на победу. «Дженоа» вряд ли сможет найти ключи к воротам хозяев в этом матче. Сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Рома» — «Болонья».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.60 1.92 1.97
Лига Ставок 2.38 1.59 1.87 1.94
Мелбет 2.45 1.65
BetBoom 4.15 1.25 2.44 1.59 1.88 1.98
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shlomo
shlomo
вчера в 13:57
Юве уже пора выигрывать...
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