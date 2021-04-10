«Ювентус» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (11.04.2021)

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вчера, 11:24

В 30-м туре Серии А «Ювентус» принимает дома «Дженоа». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Ювентус», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.28. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 13, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.01, а низовой исход ТМ 3 можно взять по 1.81.

Форма команд

«Ювентус» идет на третьем месте в чемпионате и догнать «Интер» у команды шансов практически нет. Несколько дней назад в перенесенном матче третьего тура «Ювентус» обыграл на своем поле «Наполи» (2:1), а ранее сыграл вничью в дерби с «Торино» (2:2).

«Дженоа» находится на безопасном расстоянии от зоны вылета и редко проигрывает. Команда не решает никаких важных задач и доигрывает сезон, думая о том, как удачно стартовать в новом чемпионате. Последними двумя матчами для «Дженоа» стали ничья с «Фиорентиной» (1:1) и победа над «Пармой» (2:1).

Информация для ставок

• Пять из шести матчей «Дженоа» на выезде закончились исходом «обе забьют — нет»

• «Ювентус» выиграл восемь домашних матчей из последних десяти во всех турнирах

• «Ювентус» выиграл три последних поединка у «Дженоа» в Серии А

Прогноз

«Ювентус» еще не решил свои турнирные задачи в этом сезоне, поэтому команда будет максимально настроена на победу. «Дженоа» вряд ли сможет найти ключи к воротам хозяев в этом матче. Сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.87.

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