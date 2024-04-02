«Ювентус» — «Лацио». Прогноз на матч кубка Италии (02.04.2024)

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сегодня, 00:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Лацио» оценивается за 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.62. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Ювентус» в последнее время играет очень нестабильно и не может выиграть несколько поединков подряд. Команда опустилась уже на третье место в Серии А, а золотые медали туринцам уже давно не светят. Тем не менее, в кубке Италии «старая синьора» может достичь успеха и для этого нужно получить преимущество в первой встрече. Два последних поединка завершились поражениями от «Лацио» в чемпионате (0:1), а ранее поделил очки с «Дженоа» (0:0).

«Лацио» провалил сезон в чемпионате Италии и вылетел из еврокубков, что не может радовать болельщиков. Тем не менее, у римлян остался кубок страны, где команда еще может зацепиться за трофей. В чемпионате коллектив уже обыграл «Ювентус» (1:0) и был бы не против повторить подобный результат в еще одном внутреннем турнире. В еще одной недавней встрече «Лацио» на выезде смог переиграть аутсайдера «Фрозиноне» (3:2).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Лацио» проиграл пять из десяти последних выездных матчей

«Ювентус» выиграл три из пяти поединков у «Лацио» при двух поражениях

Прогноз

Предполагаем, что матч не будет похож на предыдущие между этими клубами и порадует зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.