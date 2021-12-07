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«Ювентус» — «Мальме». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

сегодня, 16:28

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам шестой тур группового этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» ждет в гости «Мальме». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.167.9419.83
Фонбет 1.17 7.20 18.00
Мелбет 1.19 8.00 18.00
1XBET 1.19 8.00 18.00
BetBoom 1.16 7.99 19.97

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.17. Победа «Мальме» оценивается в 20, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.84. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.03. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.31.

Форма команд

«Ювентус» имеет множество проблем как в игровой составляющей, так и в административной. Клуб потерял преимущество в борьбе за первое место в группе Лиги чемпионов и теперь распределение позиций зависит не от туринцев. В Серии А команда также находится в роли догоняющих, ведь пятое место с 27 очками и отставание от лидера на 11 баллов далеко не тот результат, который ожидают болельщики. В двух последних турах Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл на своем поле «Зенит» (4:2) и был разгромлен в Лондоне «Челси» (0:4).

Шведский коллектив не смог сотворить сенсацию и побороться за еврокубковую весну. Команда занимает последнее место в группе, набрав одно очко, она не поднимется выше ни при каких обстоятельствах. В чемпионате Швеции «Мальме» идет на первом месте с 59 очками, но опережает ближайшего конкурента лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре Лиги чемпионов команда упустила победу над «Зенитом» (1:1), а ранее минимально проиграла «Челси» (0:1).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Мальме» проиграл всего один выездной поединок из шести последних во всех турнирах
  • Семь из десяти последних матчей шведского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ювентус» забивал в восьми из десяти последних домашних встреч во всех турнирах

Прогноз

«Ювентус» является более высококлассной и квалифицированной командой, чем их гости из Швеции. К тому же, туринцы могут рассчитывать на потерю очков «Челси» в Санкт-Петербурге, поэтому свой матч обязаны выигрывать. Предлагаем поставить на уверенную победу «Ювентуса» с форой (-2) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.91.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.59 1.21 2.64 1.52 2.05 1.84
Мелбет 2.52 1.50
1XBET 2.52 1.50
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Gahi
Gahi
сегодня в 16:35
Победа команды "Ювентуса" в этом матче. Удачи
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