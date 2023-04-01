Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ювентус» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (01.04.2023)

вчера, 09:28
Ювентус

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.43. Победа «Вероны» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.603.827.31
Pari 1.55 3.80 7.30

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Ювентус» находится в отличной физической форме и почти не проигрывает в последних поединках. В чемпионате Италии туринский клуб занимает седьмое место с 41 очками, но ждет результата апелляции и надеется вернуть 15 очков, что позволит ему выйти на чистое второе место. Матч с «Вероной» на своем стадионе не должен стать проблемой для хозяев. Два последних поединка «Ювентуса» завершились выездной победой с «Интером» (1:0) и успехом с «Фрайбургом» в Лиге Европы (2:0).

Запал «Вероны» немного утих и коллектив снова не может победить в Серии А уже несколько матчей подряд. Коллектив остается в зоне вылета, а именно на 18 месте с 19 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет пять пунктов, а поэтому сейчас каждое очко на вес золота для гостей. В прошлом туре «Верона» проиграла на выезде «Сампдории» (1:3), а ранее разошлась миром с «Монцой» (1:1).

Информация для ставок

  • «Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Верона» не может победить на выезде уже 15 матчей подряд
  • Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньгше 2.5 мячей
  • «Ювентус» выиграл у «Вероны» два последних поединка

Прогноз

«Ювентус» показывает хорошие результаты и наверняка у него не будет проблем с нестабильной «Вероной» на своем стадионе. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.63 2.30
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:30
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 10:41
У Ювентуса вернулась великолепная возможность вернуться в зону ЛЧ, посредством чемпионата и делов в нем, но подопечные Аллегри не должны сбавлять обороты, которые набрали перед паузой на матчи сборных. Верона с ее обороной отличная жертва для рестарта в чемпионате для хозяев. Гости на спаде, у Ювентуса куда более мощный, опытный и мастеровитый состав, да и поддержка трибун "бьянконери" лишней не будет. Через небольшой верх Юве тут должен спокойно набирать 3 очка на классе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:38
Юве дома можно пробовать (-2).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 