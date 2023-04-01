«Ювентус» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (01.04.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.43. Победа «Вероны» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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1 : 0
завершен
вчера, 21:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.
Форма команд
«Ювентус» находится в отличной физической форме и почти не проигрывает в последних поединках. В чемпионате Италии туринский клуб занимает седьмое место с 41 очками, но ждет результата апелляции и надеется вернуть 15 очков, что позволит ему выйти на чистое второе место. Матч с «Вероной» на своем стадионе не должен стать проблемой для хозяев. Два последних поединка «Ювентуса» завершились выездной победой с «Интером» (1:0) и успехом с «Фрайбургом» в Лиге Европы (2:0).
Запал «Вероны» немного утих и коллектив снова не может победить в Серии А уже несколько матчей подряд. Коллектив остается в зоне вылета, а именно на 18 месте с 19 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет пять пунктов, а поэтому сейчас каждое очко на вес золота для гостей. В прошлом туре «Верона» проиграла на выезде «Сампдории» (1:3), а ранее разошлась миром с «Монцой» (1:1).
Информация для ставок
- «Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Верона» не может победить на выезде уже 15 матчей подряд
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньгше 2.5 мячей
- «Ювентус» выиграл у «Вероны» два последних поединка
Прогноз
«Ювентус» показывает хорошие результаты и наверняка у него не будет проблем с нестабильной «Вероной» на своем стадионе. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.3.