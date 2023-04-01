«Ювентус» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (01.04.2023)

1680330527

вчера, 09:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.43. Победа «Вероны» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Ювентус» находится в отличной физической форме и почти не проигрывает в последних поединках. В чемпионате Италии туринский клуб занимает седьмое место с 41 очками, но ждет результата апелляции и надеется вернуть 15 очков, что позволит ему выйти на чистое второе место. Матч с «Вероной» на своем стадионе не должен стать проблемой для хозяев. Два последних поединка «Ювентуса» завершились выездной победой с «Интером» (1:0) и успехом с «Фрайбургом» в Лиге Европы (2:0).

Запал «Вероны» немного утих и коллектив снова не может победить в Серии А уже несколько матчей подряд. Коллектив остается в зоне вылета, а именно на 18 месте с 19 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет пять пунктов, а поэтому сейчас каждое очко на вес золота для гостей. В прошлом туре «Верона» проиграла на выезде «Сампдории» (1:3), а ранее разошлась миром с «Монцой» (1:1).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Верона» не может победить на выезде уже 15 матчей подряд

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньгше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл у «Вероны» два последних поединка

Прогноз

«Ювентус» показывает хорошие результаты и наверняка у него не будет проблем с нестабильной «Вероной» на своем стадионе. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.3.