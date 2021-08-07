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«Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч УПЛ (08.08.2021)

вчера, 23:31

В третьем туре чемпионата Украины нас ждет игра «Зари» и «Динамо». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.683.351.72
Мелбет 6.15 3.54 1.62
1XBET 6.05 3.50 1.63
BetBoom 5.90 3.40 1.68

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.7 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно за 3.4, а взять победу хозяев можно за 6.15.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Луганская «Заря» неудачно стартовала в чемпионате, уступив с минимальным счетом (0:1) «Александрии», но уже во втором туре подопечным Виктора Скрипника удалось реабилитироваться и обыграть с крупным счетом «Ингулец» (5:1). Такая победа должна придать коллективу уверенности в своих силах.

«Динамо» продолжает усиленно готовиться к Лиге чемпионов, проводя товарищеские матчи, из-за которых приходится переносить матчи национального чемпионата. Среди недели имели товарищескую встречу с «Фенербахче» (1:1), а матчем ранее сыграли свой первый матч в УПЛ против «Вереса» (4:0). Игра с «Зарей» — это первое серьезное испытание в сезоне.

Информация для ставок

  • «Заря» выиграла в четырех из пяти последних поединков
  • Беспроигрышная серия «Динамо» в чемпионате составляет 20 матчей
  • Последняя очная встреча в чемпионате завершилась победой «Динамо» (2:0)
  • «Динамо» забивает в 11 из 12 последних игр

Прогноз

Гости — фавориты встречи, но абсолютно доминировать в этом поединке не получится. «Заря» способна навязать конкурентный футбол и создать проблемы для киевлян. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Алмере Сити» в матче с АЗ-2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.80 1.60 2.34
Мелбет 1.88 1.92
1XBET 1.86 1.94
BetBoom 2.65 1.43 1.82 1.92 1.46 2.55
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