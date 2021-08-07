«Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч УПЛ (08.08.2021)

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вчера, 23:31

В третьем туре чемпионата Украины нас ждет игра «Зари» и «Динамо». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.7 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно за 3.4, а взять победу хозяев можно за 6.15.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Луганская «Заря» неудачно стартовала в чемпионате, уступив с минимальным счетом (0:1) «Александрии», но уже во втором туре подопечным Виктора Скрипника удалось реабилитироваться и обыграть с крупным счетом «Ингулец» (5:1). Такая победа должна придать коллективу уверенности в своих силах.

«Динамо» продолжает усиленно готовиться к Лиге чемпионов, проводя товарищеские матчи, из-за которых приходится переносить матчи национального чемпионата. Среди недели имели товарищескую встречу с «Фенербахче» (1:1), а матчем ранее сыграли свой первый матч в УПЛ против «Вереса» (4:0). Игра с «Зарей» — это первое серьезное испытание в сезоне.

Информация для ставок

«Заря» выиграла в четырех из пяти последних поединков

Беспроигрышная серия «Динамо» в чемпионате составляет 20 матчей

Последняя очная встреча в чемпионате завершилась победой «Динамо» (2:0)

«Динамо» забивает в 11 из 12 последних игр

Прогноз

Гости — фавориты встречи, но абсолютно доминировать в этом поединке не получится. «Заря» способна навязать конкурентный футбол и создать проблемы для киевлян. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.