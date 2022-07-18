«Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (22.07.2022)

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18 июля 2022, 16:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Рискнуть на триумф гостей можно по 7.9, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Зенит» очень неожиданно не смог одержать победу в первом туре и уже сейчас вынужден быть в роли догоняющего, что в последние годы бывает с клубом очень редко. Тем не менее, осечка в первом поединке вероятнее всего была случайностью и перед родными заполненными трибунами, болельщики увидят совершенно другой коллектив. В прошлом туре «Зенит» разошелся миром с «Химками» (1:1), а в Суперкубке России разгромил «Спартак» (4:0).

«Крылья Советов» успешно стартовали в первом туре и одержали крупную победу над новичком РПЛ . Такой успех определенно добавляет команде уверенности в своих силах, поэтому на поле стадионе в Санкт-Петербурге футболисты выйдут с мыслями бороться за очки. В прошлом матче «Крылья Советов» обыграли на выезде «Оренбург» (4:2), а ранее в товарищеской встрече оказались сильнее «Урала» (3:0).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести выездных матчей самарского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл четыре последних домашних поединка у «Крыльев Советов»

Прогноз

«Зенит», несмотря на осечку в первом туре, выглядит большим фаворитом и по-нашему мнению сможет добиться уверенной победы. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.