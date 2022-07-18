«Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (22.07.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Рискнуть на триумф гостей можно по 7.9, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.2.
|
3 : 0
завершен
вчера, 20:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.35.
Форма команд
«Зенит» очень неожиданно не смог одержать победу в первом туре и уже сейчас вынужден быть в роли догоняющего, что в последние годы бывает с клубом очень редко. Тем не менее, осечка в первом поединке вероятнее всего была случайностью и перед родными заполненными трибунами, болельщики увидят совершенно другой коллектив. В прошлом туре «Зенит» разошелся миром с «Химками» (1:1), а в Суперкубке России разгромил «Спартак» (4:0).
«Крылья Советов» успешно стартовали в первом туре и одержали крупную победу над новичком РПЛ. Такой успех определенно добавляет команде уверенности в своих силах, поэтому на поле стадионе в Санкт-Петербурге футболисты выйдут с мыслями бороться за очки. В прошлом матче «Крылья Советов» обыграли на выезде «Оренбург» (4:2), а ранее в товарищеской встрече оказались сильнее «Урала» (3:0).
Информация для ставок
- «Зенит» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Пять из шести выездных матчей самарского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»
- «Зенит» выиграл четыре последних домашних поединка у «Крыльев Советов»
Прогноз
«Зенит», несмотря на осечку в первом туре, выглядит большим фаворитом и по-нашему мнению сможет добиться уверенной победы. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.