«Жирона» — «Альмерия». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (02.06.2021)

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сегодня, 07:45

«Жирона» сыграет против «Альмерии» в первом полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

БК Фонбет в этом матче отдает предпочтение «Жироне». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7. Победа «Альмерии» оценивается в 3.1, ничейный исход представлен коэффициентом 2.8.

Форма команд

«Жирона» провалила начало чемпионата, но с успехом провела середину и конец сезона. Каталонская команда финишировала на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 71 балл. В нынешнем сезоне Сегунды команда побеждала 20 раз, 11 раз сыграла вничью и столько же проиграла. На счету команды 47 забитых и 36 пропущенных мячей. Последний раз «Жирона» проиграла 10 апреля в матче с «Райо Вальекано» (1:2).



«Альмерия» в нынешнем сезоне тоже порадовала своих поклонников. Клуб финишировал на четвертой строчке в чемпионате. На счету команды 21 победа, 10 ничьих и 11 поражений. В этом сезоне Сегунды клуб забил 61 мяч и пропустил 40 голов. «Альмерия» находится в неплохой форме, однако в последних матчах чемпионата побеждала реже, чем «Жирона».

Информация для ставок

«Жирона» не проигрывает 8 матчей кряду

«Альмерия» выиграла три матча из последних пяти

В активе «Жироны» семь забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на ничью или победу «Жироны» по коэффициенту 1.37.