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«Жирона» — «Альмерия». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (02.06.2021)

сегодня, 07:45

«Жирона» сыграет против «Альмерии» в первом полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.75 2.95 2.85
Фонбет 2.80 2.90 2.85
Мелбет 2.76 2.88 2.85
1XBET 2.76 2.88 2.85
BetBoom 2.80 3.05 2.80

Ставки букмекеров

БК Фонбет в этом матче отдает предпочтение «Жироне». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7. Победа «Альмерии» оценивается в 3.1, ничейный исход представлен коэффициентом 2.8.

Форма команд

«Жирона» провалила начало чемпионата, но с успехом провела середину и конец сезона. Каталонская команда финишировала на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 71 балл. В нынешнем сезоне Сегунды команда побеждала 20 раз, 11 раз сыграла вничью и столько же проиграла. На счету команды 47 забитых и 36 пропущенных мячей. Последний раз «Жирона» проиграла 10 апреля в матче с «Райо Вальекано» (1:2).

«Альмерия» в нынешнем сезоне тоже порадовала своих поклонников. Клуб финишировал на четвертой строчке в чемпионате. На счету команды 21 победа, 10 ничьих и 11 поражений. В этом сезоне Сегунды клуб забил 61 мяч и пропустил 40 голов. «Альмерия» находится в неплохой форме, однако в последних матчах чемпионата побеждала реже, чем «Жирона».

Информация для ставок

  • «Жирона» не проигрывает 8 матчей кряду
  • «Альмерия» выиграла три матча из последних пяти
  • В активе «Жироны» семь забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на ничью или победу «Жироны» по коэффициенту 1.37.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата ЮАР «Амазулу» — «Марока Своллоус».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.91 1.83 1.50 2.47
Мелбет 1.52 2.46
1XBET 1.47 2.46
BetBoom 1.96 1.88 1.55 2.52 1.29 3.70
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:03
Хозяева не проиграют
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