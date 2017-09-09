Юбилей Квинси и долгожданная победа

«Спартаку» кровь из носу была нужна победа в матче с «Рубином», и чемпионы России не подвели своих поклонников. «Соккер.ру» - о тяжелом и заслуженном успехе москвичей.

Маленький финал

Неудачами на старте чемпионата «Спартак» загнал себя в тяжелое турнирное поражение, и матч с «Рубином» стал очередной определяющей игрой в судьбе подопечных Массимо Карреры. Не выиграй «красно-белые» и сегодня, остались бы в нижней половине турнирной таблицы, откуда выбираться очень непросто. Набрав же три очка, «Спартак» может с некоторым оптимизмом смотреть в будущее. Понятно, о защите титула речи пока не идет, но, как несложно понять, задача-минимум на РФПЛ – это попадание в первую тройку и путевка в Лигу чемпионов. Теперь от ЦСКА, занимающего «бронзовую» позицию, спартаковцев отделяет четыре очка – расстояние, которое не кажется непреодолимым, тем более по эмоциям команда Карреры в матче с «Рубином» напомнила себя из золотого сезона.

Массимо бесновался на бровке, футболисты обнимались с наставником, как будто проблемы в коллективе, если они были, остались в прошлом. И это приятное наблюдение, учитывая надвигающийся старт в Лиге чемпионов: успех в матче с крепкой дружиной Курбана Бердыева даст необходимый эмоциональный заряд накануне встречи с «Марибором», которая, настаиваю, будет ключевой на групповом этапе. Именно словенцев нужно подминать под себя, чтобы гарантировать себе весеннее участие, как минимум, в Лиге Европы. С «Севильей» и «Ливерпулем» - уже как получится, но очковые потери в поединках с «Марибором» недопустимы в любом случае. Игровых проблем у «Спартака» по-прежнему хватает, но возвращение чуть ли не главного чемпионского апологета – эмоций, это уже немало.

Статистический экскурс

Удары (в створ): 8 (2) – 7 (1)

Не самый событийный матч по части созданных голевых возможностей, как вы уже догадались. Три удара в створ за 90 минут игры – скупой показатель, хотя нужно напомнить, что у «Спартака», помимо гола Квинси и его же выстрела в Сергея Рыжикова, было еще два хороших момента, когда Луис Адриано мог отличиться из хороших позиций. У «Рубина» таких возможностей не было, поэтому вердикт Курбана Бердыева справедлив: «Исходя из количества голевых моментов, „Спартак“ должен был победить». Правда, шансы хозяев распределились неравномерно, ведь из первого тайма и вспомнить нечего, кроме удара Дениса Глушакова над перекладиной, все свои моменты «красно-белые» создали после перерыва и разговора с Каррерой в раздевалке – еще одна отсылка к прошлому сезону, когда «Спартак» часто забивал важные голы в дебютах вторых таймов.

Владение мячом: 53% - 47%

В начале матча «Рубин» несколько удивил противников, взяв мяч под свой контроль. После получаса игры казанцы владели мячом около 60%, а у спартаковцев не проходило больше трех-четырех точных передач, возникали очевидные проблемы с выходом из обороны. Потом ситуация изменилась, любопытно было бы докопаться до причин, почему инициатива перешла к «Спартаку». То ли это «Рубин», послушно выполнив план Бердыева на игровой отрезок, оттянулся к своим воротам, чтобы действовать в традиционной манере, то ли все-таки москвичи взяли себя в руки и переломили ход матча. По ходу первого тайма перераспределение ролей случилось скорее из-за обоюдных мотивов, но на вторую половину «Спартак» определенно вышел более нацеленным на чужие ворота безотносительно стратегии противника.

Элементы борьбы. Единоборства: 20 – 16; отборы: 10 – 17; перехваты: 15 – 21.

«Спартак» был нацелен на борьбу, и в единоборствах даже немного превзошел «Рубин», что является маленьким подвигом, однако количество потерь мяча у команды Карреры все еще настораживает. Казанцы успешно работали в отборе и перехватывали передачи регулярно, но эта статистика полнилась из-за частых невынужденных ошибок спартаковцев. Наиболее показательны примеры двух футболистов. Во-первых, Андрей Ещенко провел очень слабый матч, принял массу неоптимальных решений, а брак просто зашкаливал. Во-вторых, Фернандо. Понятно, что бразильца выключали из игры намеренно, но 60% точных передач для полузащитника – это провал. В прошлом сезоне серией шли матчи, когда Фернандо держал планку точности в пределах 88-94%. Почувствуйте разницу.

Разочарование матча. Первый тайм

Разочарование – это еще мягко сказано. Игра формата «выколи глаз» продолжалась всю первую 45-минутку, за которую команды кооперативными усилиями сподобились на три удара по воротам, ни один из которых не попал в створ. Футбола на газоне «Открытие Арены» было очень мало, мяч висел в воздухе, менял хозяев, ошибки множились, и ничего не происходило. Представляю шок зарубежного зрителя, рискнувшего посмотреть игру РФПЛ, уродливая получилась «открытка» чемпионата.

Дуэлянт. Бердыев против «Спартака»

Герой матча. Квинси Промес («Спартак») = 8 из 10

Все-таки невероятно повезло «Спартаку» с этим парнем, который с удовольствием несет бремя лидерства. Именно Квинси склонил чашу весов на сторону своей команды, причем не только тем, что забил победный мяч, но последующими действиями: цеплялся за мячи, собирал фолы, двигал атаки, искал обострения впереди. Мог оформить дубль, но во втором моменте не сумел переиграть Рыжикова, а если откровенно – пробил недостаточно аккуратно, чтобы рассчитывать на гол. И оцените красивые цифры Промеса: в 100-м матче за «Спартак» голландец забил свой 50-й гол в красно-белой футболке. На данный момент Квинси в 11 забитых мячах от Веллитона, который является лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Спартака».