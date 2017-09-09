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Юбилей Квинси и долгожданная победа

09 сентября 2017, 22:10
Юбилей Квинси и долгожданная победа

«Спартаку» кровь из носу была нужна победа в матче с «Рубином», и чемпионы России не подвели своих поклонников. «Соккер.ру» - о тяжелом и заслуженном успехе москвичей.

Маленький финал

Неудачами на старте чемпионата «Спартак» загнал себя в тяжелое турнирное поражение, и матч с «Рубином» стал очередной определяющей игрой в судьбе подопечных Массимо Карреры. Не выиграй «красно-белые» и сегодня, остались бы в нижней половине турнирной таблицы, откуда выбираться очень непросто. Набрав же три очка, «Спартак» может с некоторым оптимизмом смотреть в будущее. Понятно, о защите титула речи пока не идет, но, как несложно понять, задача-минимум на РФПЛ – это попадание в первую тройку и путевка в Лигу чемпионов. Теперь от ЦСКА, занимающего «бронзовую» позицию, спартаковцев отделяет четыре очка – расстояние, которое не кажется непреодолимым, тем более по эмоциям команда Карреры в матче с «Рубином» напомнила себя из золотого сезона.

Массимо бесновался на бровке, футболисты обнимались с наставником, как будто проблемы в коллективе, если они были, остались в прошлом. И это приятное наблюдение, учитывая надвигающийся старт в Лиге чемпионов: успех в матче с крепкой дружиной Курбана Бердыева даст необходимый эмоциональный заряд накануне встречи с «Марибором», которая, настаиваю, будет ключевой на групповом этапе. Именно словенцев нужно подминать под себя, чтобы гарантировать себе весеннее участие, как минимум, в Лиге Европы. С «Севильей» и «Ливерпулем» - уже как получится, но очковые потери в поединках с «Марибором» недопустимы в любом случае. Игровых проблем у «Спартака» по-прежнему хватает, но возвращение чуть ли не главного чемпионского апологета – эмоций, это уже немало.

Статистический экскурс

Удары (в створ): 8 (2) – 7 (1)

Не самый событийный матч по части созданных голевых возможностей, как вы уже догадались. Три удара в створ за 90 минут игры – скупой показатель, хотя нужно напомнить, что у «Спартака», помимо гола Квинси и его же выстрела в Сергея Рыжикова, было еще два хороших момента, когда Луис Адриано мог отличиться из хороших позиций. У «Рубина» таких возможностей не было, поэтому вердикт Курбана Бердыева справедлив: «Исходя из количества голевых моментов, „Спартак“ должен был победить». Правда, шансы хозяев распределились неравномерно, ведь из первого тайма и вспомнить нечего, кроме удара Дениса Глушакова над перекладиной, все свои моменты «красно-белые» создали после перерыва и разговора с Каррерой в раздевалке – еще одна отсылка к прошлому сезону, когда «Спартак» часто забивал важные голы в дебютах вторых таймов.

Владение мячом: 53% - 47%

В начале матча «Рубин» несколько удивил противников, взяв мяч под свой контроль. После получаса игры казанцы владели мячом около 60%, а у спартаковцев не проходило больше трех-четырех точных передач, возникали очевидные проблемы с выходом из обороны. Потом ситуация изменилась, любопытно было бы докопаться до причин, почему инициатива перешла к «Спартаку». То ли это «Рубин», послушно выполнив план Бердыева на игровой отрезок, оттянулся к своим воротам, чтобы действовать в традиционной манере, то ли все-таки москвичи взяли себя в руки и переломили ход матча. По ходу первого тайма перераспределение ролей случилось скорее из-за обоюдных мотивов, но на вторую половину «Спартак» определенно вышел более нацеленным на чужие ворота безотносительно стратегии противника.

Элементы борьбы. Единоборства: 20 – 16; отборы: 10 – 17; перехваты: 15 – 21.

«Спартак» был нацелен на борьбу, и в единоборствах даже немного превзошел «Рубин», что является маленьким подвигом, однако количество потерь мяча у команды Карреры все еще настораживает. Казанцы успешно работали в отборе и перехватывали передачи регулярно, но эта статистика полнилась из-за частых невынужденных ошибок спартаковцев. Наиболее показательны примеры двух футболистов. Во-первых, Андрей Ещенко провел очень слабый матч, принял массу неоптимальных решений, а брак просто зашкаливал. Во-вторых, Фернандо. Понятно, что бразильца выключали из игры намеренно, но 60% точных передач для полузащитника – это провал. В прошлом сезоне серией шли матчи, когда Фернандо держал планку точности в пределах 88-94%. Почувствуйте разницу.

Разочарование матча. Первый тайм

Разочарование – это еще мягко сказано. Игра формата «выколи глаз» продолжалась всю первую 45-минутку, за которую команды кооперативными усилиями сподобились на три удара по воротам, ни один из которых не попал в створ. Футбола на газоне «Открытие Арены» было очень мало, мяч висел в воздухе, менял хозяев, ошибки множились, и ничего не происходило. Представляю шок зарубежного зрителя, рискнувшего посмотреть игру РФПЛ, уродливая получилась «открытка» чемпионата.

Дуэлянт. Бердыев против «Спартака» 

Герой матча. Квинси Промес («Спартак») = 8 из 10

Все-таки невероятно повезло «Спартаку» с этим парнем, который с удовольствием несет бремя лидерства. Именно Квинси склонил чашу весов на сторону своей команды, причем не только тем, что забил победный мяч, но последующими действиями: цеплялся за мячи, собирал фолы, двигал атаки, искал обострения впереди. Мог оформить дубль, но во втором моменте не сумел переиграть Рыжикова, а если откровенно – пробил недостаточно аккуратно, чтобы рассчитывать на гол. И оцените красивые цифры Промеса: в 100-м матче за «Спартак» голландец забил свой 50-й гол в красно-белой футболке. На данный момент Квинси в 11 забитых мячах от Веллитона, который является лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Спартака».

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Все комментарии
Vladimir2012
Vladimir2012
11 сентября 2017 в 11:50
Промес КРАСАВА !!! Спартак и всех Спартачей с П о б е д о й !!!
quinn-se
quinn-se ответил Спартыч
10 сентября 2017 в 18:34
Спартыч:
Антоха один из лучших в Спартаке, да и в чемпионате,хотелось бы чтоб продолжил карьеру в топ клубе европы.Удачи!!!
Лучше пусть в Спартаке продолжит!)
Terek-Anji
Terek-Anji ответил FILL3287
10 сентября 2017 в 14:34
Когда он таким успел стать?
plusnindimon
plusnindimon ответил zyxel410
10 сентября 2017 в 12:17
zyxel410:
Включите уже голову, если есть что там включать и ответьте всего на один вопрос - почему всемогущий Зенит(читаем Газпром,Фурсенко,админресурс и так далее) не обеспечивает себе ежегодное первое место? Ну или хотя бы участие в ЛЧ? Объясним?Или начнется детский лепет что якобы кого-то там не раздражать и создавать какую-то видимость? Насчет стадиона. В данный момент обе структуры (клуб и стадион) имеют ,фактически, одного владельца. Что изменится если стадион будет принадлеждать клубу? Ничего, он также фактически будет принадлежать Федуну, а если нет разницы, то зачем нужны лишние телодвижения?
    zyxel410
    zyxel410 ответил yasukuni
    10 сентября 2017 в 12:10
    yasukuni:
    Это нормально объясняют те, у кого только Зенит законно выигрывает, а остальным "везет", "судья продажная", "мяч квадратный"? Ню-ню. Именно Зенит, во главе которого стояли Фром май харт и профурсетка превратил в российский футбол в то, что мы сегодня видим. Если бы деньги решал все, МанСити давно бы чемпионом мира и его окрестностей. Но не решают, нужен админресурс. Ну а здесь этими существами и их соседом по даче никому не сравниться. А вот когда ресурс нельзя включить - получаются результаты ЧЕ и КК. А что касается Федуна и Спартака - ответьте, почему стадион Открытие НЕ принадлежит клубу, а им рулит какая-то левая фирмешка во главе с братом Федуна?
    Включите уже голову, если есть что там включать и ответьте всего на один вопрос - почему всемогущий Зенит(читаем Газпром,Фурсенко,админресурс и так далее) не обеспечивает себе ежегодное первое место? Ну или хотя бы участие в ЛЧ? Объясним?Или начнется детский лепет что якобы кого-то там не раздражать и создавать какую-то видимость?

    Насчет стадиона. В данный момент обе структуры (клуб и стадион) имеют ,фактически, одного владельца. Что изменится если стадион будет принадлеждать клубу? Ничего, он также фактически будет принадлежать Федуну, а если нет разницы, то зачем нужны лишние телодвижения?
    yasukuni
    yasukuni ответил zyxel410
    10 сентября 2017 в 11:21
    zyxel410:
    Вот вроде говоришь нормально, что-то пытаешься человеку аргументированно объяснить...но нет, у него перманентно "эти дни". Ну причем тут вообще Зенит? У вас мания на почве ненависти к Зениту? Вы хотите поговорить о честности?Почему вчера не удалили вашего Попова за полет с прямой ногой? Почему вы все честные,только когда это вас не касается? Вы хотите поговорить о чемпионстве? Я помню прошлый сезон, я помню как подобные вам стонали что чемпион уже назначен, а после начала второго круга с нетерпением ждали когда же вас начнут засуживать. ЧТо в прошлом сезоне случилось в Газпромом , что он не смог добыть золото? Неудобные вопросы,да? Куда проще нести бред про купили-заговор. Конечно ,как у нас в прошлом году был развал в команде, так это не считалось, считалось что СМ сами молодцы, а как у вас начался, а точнее продолжился бардак, так сразу бомжегаз,купили, Фурсенко. Мне правда интересно, вы и в жизни так думаете или здесь пишите только это? Если здесь- ничего страшного, ресурс уже давно превратился в помойку. Но если вы и в жизни верите в то что пишите , у меня для вас плохие новости, надо все-таки думать иногда не тем откуда сбрасываете отходы жизнедеятельности.
    Это нормально объясняют те, у кого только Зенит законно выигрывает, а остальным "везет", "судья продажная", "мяч квадратный"? Ню-ню. Именно Зенит, во главе которого стояли Фром май харт и профурсетка превратил в российский футбол в то, что мы сегодня видим. Если бы деньги решал все, МанСити давно бы чемпионом мира и его окрестностей. Но не решают, нужен админресурс. Ну а здесь этими существами и их соседом по даче никому не сравниться. А вот когда ресурс нельзя включить - получаются результаты ЧЕ и КК.

    А что касается Федуна и Спартака - ответьте, почему стадион Открытие НЕ принадлежит клубу, а им рулит какая-то левая фирмешка во главе с братом Федуна?
    zyxel410
    zyxel410 ответил yasukuni
    10 сентября 2017 в 11:13
    yasukuni:
    Так он и продаст, причем постарается подороже. Но это и называется "избавляться от ненужного". А бомжегазу бы лучшее вообще помолчать. При наличии в штабе профурсетки команде вообще на поле выходить не нужно. РФС найдет за что три очка нарисовать. Прямо на соседней даче в кооперативе Озеро. Помните, чья она, и на чем оба этих братка по жизни плывут? Результат чемпионата определился за два месяца до его начала, как только это существо снова нарисовалось.
    Вот вроде говоришь нормально, что-то пытаешься человеку аргументированно объяснить...но нет, у него перманентно "эти дни". Ну причем тут вообще Зенит? У вас мания на почве ненависти к Зениту?
    Вы хотите поговорить о честности?Почему вчера не удалили вашего Попова за полет с прямой ногой? Почему вы все честные,только когда это вас не касается?
    Вы хотите поговорить о чемпионстве? Я помню прошлый сезон, я помню как подобные вам стонали что чемпион уже назначен, а после начала второго круга с нетерпением ждали когда же вас начнут засуживать. ЧТо в прошлом сезоне случилось в Газпромом , что он не смог добыть золото? Неудобные вопросы,да? Куда проще нести бред про купили-заговор. Конечно ,как у нас в прошлом году был развал в команде, так это не считалось, считалось что СМ сами молодцы, а как у вас начался, а точнее продолжился бардак, так сразу бомжегаз,купили, Фурсенко. Мне правда интересно, вы и в жизни так думаете или здесь пишите только это?
    Если здесь- ничего страшного, ресурс уже давно превратился в помойку. Но если вы и в жизни верите в то что пишите , у меня для вас плохие новости, надо все-таки думать иногда не тем откуда сбрасываете отходы жизнедеятельности.
    yasukuni
    yasukuni ответил zyxel410
    10 сентября 2017 в 11:05
    zyxel410:
    А как играл в прошлом году Спартак? Да также и играл, куча моментов,никакая реализация и традиционные проблемы в обороне. Вот только в прошлом году Спартаку везло, частенько залетали чудо-голы. А в этом все вернулось в норму, нужно забивать трудовые, а проблемы с реализацией никуда не делись. Увольнять Карреру зимой?Зачем? У него контракт заканчивается в 2018,куда проще дождаться окончания контракта,чем платить неустойку.Опять-таки зачем Федуну, даже если он хочет избавиться от команды, просто ее выкидывать на помойку? Куда логичнее ее продать,хоть за какие-то деньги. А продать команду куда проще в нормальном состоянии, чем в разобранном. Вообщем, странные у вас выводы.Я уж не говорю о том, что несмотря ни на что прошло всего 8 туров, отрыв от лидера всего 10 очков, при условии что Зенит победит сегодня. Это ничто, 10 очков отыгрывали после начала второго круга.
    Так он и продаст, причем постарается подороже. Но это и называется "избавляться от ненужного".

    А бомжегазу бы лучшее вообще помолчать. При наличии в штабе профурсетки команде вообще на поле выходить не нужно. РФС найдет за что три очка нарисовать. Прямо на соседней даче в кооперативе Озеро. Помните, чья она, и на чем оба этих братка по жизни плывут? Результат чемпионата определился за два месяца до его начала, как только это существо снова нарисовалось.
    nikolah
    nikolah
    10 сентября 2017 в 10:00
    к сожалению Спартак без Промеса 0
    все пасы на Квинси,авось обведет троих и сделает момент...
    zyxel410
    zyxel410 ответил yasukuni
    10 сентября 2017 в 09:56
    yasukuni:
    Чему радуетесь? Нужно быть очень слепым или очень тупым, чтобы не видеть, что в клубе происходит что-то не имеющее к футболу никакого отношения. Чтобы разом провалились ВСЕ ТРИ команды - первая, вторая и молодежка - так НЕ бывает! Вспомните, как они играли в прошлом сезоне, и что мы видим сейчас. Просто игроки знают что-то, что наружу не выплыло. Отсюда и такое отношение. Массимо делает вид, что все нормально, но это лишь добавляет уважения к нему, как к человеку. Представьте, как завывал бы сейчас цыган! А вот его могут зимой убрать, вдруг у него еще раз что-то приличное получится, хотя понятно, что золота не будет. Причем лучше будет играть команда, тем выше вероятность увольнения тренера. Федун ведь твердо настроился весной выкинуть непрофильный актив, от которого больше ничего не ждет.
    А как играл в прошлом году Спартак? Да также и играл, куча моментов,никакая реализация и традиционные проблемы в обороне. Вот только в прошлом году Спартаку везло, частенько залетали чудо-голы. А в этом все вернулось в норму, нужно забивать трудовые, а проблемы с реализацией никуда не делись.
    Увольнять Карреру зимой?Зачем? У него контракт заканчивается в 2018,куда проще дождаться окончания контракта,чем платить неустойку.Опять-таки зачем Федуну, даже если он хочет избавиться от команды, просто ее выкидывать на помойку? Куда логичнее ее продать,хоть за какие-то деньги. А продать команду куда проще в нормальном состоянии, чем в разобранном.
    Вообщем, странные у вас выводы.Я уж не говорю о том, что несмотря ни на что прошло всего 8 туров, отрыв от лидера всего 10 очков, при условии что Зенит победит сегодня. Это ничто, 10 очков отыгрывали после начала второго круга.
    Aliks
    Aliks
    10 сентября 2017 в 09:24
    Второй тайм понравился.Могли и увереннее побеждать!
    maldalik
    maldalik
    10 сентября 2017 в 09:11
    Собственно как и в матче с Зенитом, у Рубина сказалась разница в качестве нападающих...
    Точнее отсутствие нормального напа. Ждать пока Жемалетдинов прокачается еще нужно время...Да и не нап он по большому счету.
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    10 сентября 2017 в 09:05
    что скажешь,молодцы,ещё не всё потеряно!!!!
    FILL3287
    FILL3287
    10 сентября 2017 в 08:43
    Квинси красава!
    Лучший лег за всю историю чемпионата)
    Zimka
    Zimka
    10 сентября 2017 в 08:32
    Рубин играл странно, но Попова надо было удалять.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    10 сентября 2017 в 08:29
    Крутой парень наш Промес.Единственный в команде с духом победителя.Он давно перерос Спартак.И Роша куплен не совсем случайно.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    10 сентября 2017 в 08:10
    На фото в ладушки играют.
    yasukuni
    yasukuni
    10 сентября 2017 в 07:58
    Чему радуетесь? Нужно быть очень слепым или очень тупым, чтобы не видеть, что в клубе происходит что-то не имеющее к футболу никакого отношения. Чтобы разом провалились ВСЕ ТРИ команды - первая, вторая и молодежка - так НЕ бывает! Вспомните, как они играли в прошлом сезоне, и что мы видим сейчас. Просто игроки знают что-то, что наружу не выплыло. Отсюда и такое отношение.

    Массимо делает вид, что все нормально, но это лишь добавляет уважения к нему, как к человеку. Представьте, как завывал бы сейчас цыган! А вот его могут зимой убрать, вдруг у него еще раз что-то приличное получится, хотя понятно, что золота не будет. Причем лучше будет играть команда, тем выше вероятность увольнения тренера. Федун ведь твердо настроился весной выкинуть непрофильный актив, от которого больше ничего не ждет.
    ermak6848
    ermak6848
    10 сентября 2017 в 06:46
    Ну наконец то прорвала фк " СПАРТАК " на Победу !!!
    С чем и Поздравляю !!!
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    10 сентября 2017 в 04:58
    С юбилеем Промеса! Отличный показатель, каждый второй матч результативный, если посчитать голевые передачи, то вообще будет космос). Выделяется конечно здорово. Какой тут Головин!?). И рядом не стоит).
    OzonBoy
    OzonBoy
    10 сентября 2017 в 02:08
    Это не похоже на чемп игру.. Вообще не понимаю что Пром там ловит
    vka1970
    vka1970
    10 сентября 2017 в 02:05
    Не плохо и добротно отыграли 1 тайм. Во втором Антоха совершил маленький шедевр который развить так и не смогли несмотря на старания. И всё таки радует, что команда не только играет, но и создаёт моменты у чужих ворот.А есть моменты, будут и голы.
    Хотя как справедливо заметил автор, проблем ещё пока хватает.
    С победой красно белые.
    gentlewolf
    gentlewolf
    10 сентября 2017 в 01:07
    Неграм татухи надо наносить раствором мела.
    Petergoff
    Petergoff ответил mikysss
    10 сентября 2017 в 00:58
    mikysss:
    Был сегодня лучшим на поле в обоих командах, тролли из числа болел не КБ до сих пор брызжют слюной и желчью что им такой игрок не достался
    АлисА- Красное на чёрном)))))
    ABir
    ABir
    10 сентября 2017 в 00:34
    Роскошный подарок от Промеса всем москвичам на юбилей Москвы! Этот день города запомнится на долго!
    mikysss
    mikysss
    10 сентября 2017 в 00:34
    Был сегодня лучшим на поле в обоих командах, тролли из числа болел не КБ до сих пор брызжют слюной и желчью что им такой игрок не достался
    EvgenyS
    EvgenyS
    10 сентября 2017 в 00:21
    Решили Промеса не обижать и подарили ему ручного судью на один матч.
    Спартыч
    Спартыч
    09 сентября 2017 в 22:53
    Антоха один из лучших в Спартаке, да и в чемпионате,хотелось бы чтоб продолжил карьеру в топ клубе европы.Удачи!!!
    178
    178
    09 сентября 2017 в 22:12
    В СПАРТАКЕ один ПРОМЕС только и играет.
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