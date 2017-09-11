Почему «Манчестер Сити» разнёс «Ливерпуль»?

Блогер «Соккер.ру» Александр Яременко разбирает матч АПЛ, в котором «Ливерпуль» получил пять мячей от «Манчестер Сити».

Полгода назад на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» подарили болельщикам настоящее шоу. И хотя они забили всего лишь два гола, красивая игра и множество опасных моментов сделали тот матч незабываемым. Обе команды тогда здорово преодолевали прессинг друг друга и пользовались свободным пространством возле штрафных площадок. Я думаю, что если бы они реализовали хотя бы половину своих моментов, счет вполне мог бы стать 3:3.

В матче нынешнего сезона «Манчестер Сити» сенсационно выиграл со счетом 5:0. Может ли удаление Садьо Мане с последующей игрой в меньшинстве стать оправданием сокрушительному поражению «Ливерпуля»? Возможно, да. Хотя неужели Юрген Клопп не подготовил своих подопечных к такому варианту развития событий?

После удаления Мане мерсисайдцы выглядели очень растерянно. Во втором тайме на поле в красных футболках мы увидели игроков среднего и низкого уровня, которые отчаянно старались избежать крупного поражения. А «Манчестер Сити» блестяще прессинговал противника и проводил опасные атаки. Команда Хосепа Гвардиолы впервые в новом сезоне встретилась с соперником, который так неумело защищался.

Подопечные Клоппа в прошлом сезоне в больших матчах играли прагматично. Тогда мерсисайдцы старались встречать позиционные атаки соперника ближе к своей штрафной площадке. Но в минувшую субботу линия полузащиты «Ливерпуля» прессинговала очень высоко и оставляла большой свободный простор перед своей обороной. Этим с удовольствием пользовались атакующие игроки «Сити».

Тактическая битва Гвардиолы и Клоппа до удаления Садьо Мане

«Манчестер Сити» в этом матче играл по схеме 3-5-2, а «Ливерпуль» до удаления Мане – с расстановкой 4-3-3.

Кайл Уокер и Бенджамин Менди создавали огромное давление в атаке на флангах. А Габриэль Жезус и Серхио Агуэро смещались в центр поля и помогали партнерам разыгрывать мяч. Но самое главное: Кевин Де Брюйне, Фернандиньо и Давид Силва прямыми передачами постоянно прошивали прессингующих футболистов «Ливерпуля». Это приводило к тому, что высокая линия обороны мерсисайдцев становилась беззащитной перед атакующей группой хозяев, что и привело к разгрому.

Также игроки «Манчестер Сити» успешно занимались прессингом: хозяева плотно перекрывали центральных полузащитников и фланговых оборонцев гостей. Это очень затрудняло позиционные атаки мерсисайдцам.

Но команда Клоппа имела мощное оружие в виде контрударов. Когда гости отбирали мяч у хозяев, следовала сиюминутная передача на форвардов «Ливерпуля», которые оказывались в ситуации 3 в 3 против оборонцев «Сити».

Менди и Уокер просто не успевали возвращаться в защиту, поэтому Данило, Джон Стоунз и Николас Отаменди были под большим ударом. Последний был самым тяжелым и неповоротливым в обороне у «Манчестера». Поэтому «Ливерпуль» развивал практически все свои атаки через Мохамеда Салаха на правом фланге. Египтянин легко справлялся с Отаменди, но пасы в штрафную площадку выполнял слабо и неточно. Если бы Салах лучше распоряжался мячом, «Ливерпуль» вполне мог забить два гола в начале встречи.

Удаление Мане – поворотный момент в матче

В начале матча Мане в позиционной защите «Ливерпуля» отвечал за борьбу против Кайла Уокера. После того, как Садьо был удален, структура обороны мерсисайдцев разрушилась. Справа получил свободу Уокер, а на левом крыле Менди и Де Брюйне легко справлялись с Салахом и Александр-Арнолдом. Поэтому «Манчестер Сити» доминировал на флангах.

В центре обороны «Ливерпуля» неповоротливые Жоэль Матип и Рагнар Клаван противостояли Жезусу и Агуэро. В конце первого тайма при подаче в штрафную площадку «Ливерпуля» Агуэро, Жезус и Силва (которого должен был опекать Вейналдум) оказались в полной свободе перед воротами противника, чем воспользовался Габриэль Жезус, забивший гол.

Во втором тайме «Ливерпуль» перешел на схему 5-3-1 со смещением Джана в центр обороны, но проблемы остались те же, что и в первой половине матча. Только теперь не было вариантов для опасных контратак. Также стоит отметить, что вингбеки хозяев как хотели «возили» крайних защитников «Ливерпуля».

Кевин Де Брюйне - лучший игрок матча

Бельгийский полузащитник «Сити» в этом матче под прессингом регулярно разрезал полузащиту и оборону противников, а также смещался на фланги, где помогал Уокеру и Менди уничтожать фланговых защитников «Ливерпуля». При этом Де Брюйне в первом тайме очень дисциплинированно возвращался в защиту и встречал противников возле своей штрафной зоны.

Что дальше?

«Манчестер Сити» в этом матче показал, что с этой командой не стоит играть в открытый футбол с высоким прессингом. Команда Гвардиолы обладает колоссальным атакующим потенциалом, которому нужно противостоять только с низкой, массивной защитой.

А «Ливерпулю» в этой встрече явно не хватило тактической гибкости после удаления игрока. Без сомнения, Юрген Клопп сделает правильные выводы, и мы еще неоднократно увидим «красных» во всей своей красе.