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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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Начало – полдела. «Спартак», нужна победа!

вчера, 16:23

ЦСКА только с 11-й попытки сумел выиграть в первом матче группового этапа ЛЧ, «Спартак» в 12-й раз стартует в основной сетке турнира. «Соккер.ру» вспомнил предыдущие дебюты.

Сезон 1993/1994 – поражение

«Монако» - «Спартак» - 4:1

Голы: Клинсманн 18; Икпеба 41; Джоркаефф 62 (пенальти); Тюрам 90 – Писарев 49.

«Спартак» уверенно выбил из турнира «Сконто» и «Лех», чтобы впервые в своей истории сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов. Дебют получился во всех смыслах странным, стоит начать с того, что «Спартак» в этом матче играл в чужих цветах, облачившись во все синее. Дело в том, что монегаски выбрали привычный домашний комплект, «сшитый» из красной и белой половинки. Пришлось подстраиваться гостям, которым оригинальный внешний вид не принес удачи. Обратите внимание, какие футболисты забивали за «Монако», а ведь еще на поле можно было встретиться с Энцо Шифо, Клодом Пюэлем и Эммануэлем Пети. Тренером этой банды был Арсен Венгер, молодой и в модных очках.

Видеообзор матча 

Сезон 1994/1995 – поражение

«Динамо» (Киев) - «Спартак» - 3:2

Голы: Леоненко 48, 76; Ребров 86 – Писарев 12; Тихонов 38.

Через год «Спартак» снова начал поход в группе Лиги чемпионов с поражения, причем гораздо более обидного, чем разгром от «Монако». Во-первых, «красно-белые» встречались с принципиальным противником, с которым десятилетиями соперничали в рамках чемпионата СССР. А тут, как ни крути, первая международная встреча после непродолжительной разлуки, Лига чемпионов. Во-вторых, дико досадно должно быть из-за развития событий: «Спартак» вел со счетом 2:0 по итогам первого тайма, но после перерыва пропустил трижды и уехал в Москву с пустыми руками.

Видеообзор матча 

Сезон 1995/1996 – победа

«Блэкберн» - «Спартак» - 0:1

Гол: Юран 41.

С третьего раза «Спартаку», наконец, улыбнулась удача. Причем начинал свой поход чемпион России выездным матчем против действующего чемпиона Англии – команды «Блэкберн Роверс» с Аланом Ширером и Крисом Саттоном в нападении. Защита «Спартака» не дала развернуться знаменитым форвардам, а единственный гол на «Ивуд Парк» в тот вечер забил Сергей Юран. Трудовая победа на старте задала тон всему групповому этапу, где москвичи одержали шесть побед в шести матчах, а «Блэкберн» скис и пришел к финишу последним.

Видеообзор матча 

Сезон 1998/1999 – победа

«Штурм» - «Спартак» - 0:2

Голы: Титов 60; Цымбаларь 63.

После идеального выступления в групповом этапе сезона-1995/1996 «Спартак» пропустил два розыгрыша Лиги чемпионов. В первом случае из-за чемпионства «Алании» во внутреннем первенстве, во второй раз – по причине сенсационного поражения от словацкого «Кошице» в квалификации. И вот в 1998-м «Спартак» вернулся в Лигу чемпионов с победой. Впрочем, других вариантов для стартового матча у москвичей не было, ведь двумя другими соперниками по группе были «Реал» и «Интер». Есть что-то похожее на сегодняшнюю диспозицию, когда успех в Мариборе тоже необходим как воздух, потому что два других оппонента выглядят фаворитами.

Видеообзор матча 

Сезон 1999/2000 – победа

 «Виллем II» - «Спартак» - 1:3 

Голы: Артс 56 – Тихонов 27 (пенальти), 37, 53 (пенальти).

Проиграв в двух первых дебютах, «Спартак» надолго взял моду одаривать своих болельщиков победами в стартовых матчах Лиги чемпионов. На этот раз команда Олега Романцева уверенно переиграла в выездной встрече голландский клуб «Виллем II» из города Тилбург. Собравшиеся на трибунах болельщики стали свидетелями хет-трика Андрея Тихонова, на который у хозяев нашелся лишь гол престижа.

Видеообзор матча 

Сезон 2000/2001 – победа

«Спартак» - «Байер» - 2:0

Голы: Титов 51; Парфенов 89.

Впервые «Спартак» открыл групповую стадию Лиги чемпионов домашним матчем – до этого были сплошь гостевые поединки. В Москву пожаловал «Байер» с Баллаком, Зе Роберто, Шнайдером и другими известными футболистами в составе, однако в «Лужниках» «Спартак» оказался удачливее в поединке с командой, которая запомнилась своей катастрофической невезучестью. Голы в начале и в концовке второго тайма принесли «красно-белым» уверенную по счету, но вряд ли по игре победу, хотя в концовке мог случиться и разгром, реализуй Дмитрий Парфенов пенальти.  

Видеообзор матча 

Сезон 2001/2002 – ничья

«Спартак» - «Фейеноорд» - 2:2

Голы: Робсон 62; Бесчастных 69 – Босвелт 12; Даль Томассон 59.

Год спустя «Спартак» прервал свою четырехматчевую победную серию в стартовых встречах Лиги чемпионов, впервые сыграв вничью на старте турнира. Ничья получилась волевой, ведь «Фейеноорд» вел со счетом 2:0, но голы Робсона и Бесчастных увели «Спартак» из-под жестокого удара. Впрочем, закат уже был близок, в том групповом этапе москвичи заняли последнее место, набрав два очка. Но настоящий кошмар был впереди.

Видеообзор матча 

Сезон 2002/2003 – поражение

«Базель» - «Спартак» - 2:0

Голы: Х. Якин 50; Росси 55.

С кучей непонятных легионеров, 39-летним Черчесовым на воротах и Олегом Романцевым у руля, занятым тогда скорее президентскими вопросами, нежели тренерскими, «Спартак» ступил в групповой этап Лиги чемпионов, как на эшафот. Началась все с поражения от «Базеля», в составе которого отличился брат будущего тренера «красно-белых», а продолжилось удручающими результатами в матчах с «Валенсией» и «Ливерпулем». В итоге, «Спартак» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который умудрился на групповой стадии и побеждать во всех шести матчах, и проигрывать с такой же лютой последовательностью.

Видеообзор матча 

Сезон 2006/2007 – поражение

«Бавария» - «Спартак» - 4:0

Голы: Писарро 48; Санта Крус 52; Швайнштайгер 71; Салихамиджич 84.

«Спартак» разминулся с Лигой чемпионов на четыре года, а когда вернулся, его с распростертыми объятиями встретила «Бавария» - самый коварный соперник москвичей в ЛЧ. В восьми матчах против мюнхенцев «красно-белые» не одержали ни одной победы, довольствуясь тремя ничьими при пяти поражениях. 21 гол пропущен, никто чаще «Баварии» не забивал «Спартаку» в еврокубках. Команда Владимира Федотова достойно продержалась в первом тайме, но после перерыва мячи в ворота Войцеха Ковалевски посыпались, как из рога изобилия.

Видеообзор матча 

Сезон 2010/2011 – победа

«Марсель» - «Спартак» - 0:1

Голы: Аспиликуэта 81 (автогол).

И снова паузу в отношениях с Лигой чемпионов составила четыре года: дважды «Спартак» не проходил квалификацию, потом занимал несоответствующие места в чемпионате. В победе над «Марселем» было много удачи и спасений Андрея Диканя, а в концовке еще и Сесар Аспиликуэта после прострела Дмитрия Комбарова срезал мяч в собственные ворота, превратив валидольный матч в настоящий праздник для всех, кто поддерживал «красно-белых».

Видеообзор матча 

Сезон 2012/2013 – поражение

«Барселона» - «Спартак» - 3:2

Голы: Тельо 14; Месси 72, 80 – Дани Алвес 29 (автогол); Ромуло 58.

Поражение, в котором «Спартак» невозможно было обвинить. Москвичи под руководством Унаи Эмери пропустили быстрый гол, но смогли создать интригу на «Камп Ноу», поведя в счете на исходе часа игры. Однако потом на авансцену вышел Лионель Месси и двумя голами прикончил зародившуюся надежду на чудо.

Видеообзор матча 

«Спартак» в стартовых матчах группового этапа ЛЧ: 5 побед, 5 поражений, 1 ничья. В каком же пункте ждать «+1» после вечерней игры с «Марибором»?

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Все комментарии
Алексей За Красивый Футбол ответил Красно Синий воин
вчера в 21:32
Красно Синий воин:
Конечно все убедились! спартак сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Попытки унизить других не сделают тебя великим.
Лично я таких как ты мягко говоря сильно не уважаю, ибо не за что. Человечишки.
Примазался к великому для России клубу и устраиваешь акты дефекации на другие клубы, не менее великие.
Стыдно за таких болельщиков.
димон 37 ответил 178
вчера в 21:10
178:
Всегда критикуете ЗЕНИТ. Вот вам досталась вполне ровная группа. Посмотрим как вы будете свое ЧЕМПИОНСТВО защищать . Кубок России выигрывать. Да и просто в Л\Ч играть. P.S ЗЕНИТ хоть ЛИГУ ЕВРОПЫ ВЫИГРАЛ .СУПЕР КУБОК .А вы что.ЗА 16 ЧЕМПИОНАТ .
давно ли зенит лигу европы выиграл
димон 37 ответил Jum13
вчера в 21:10
Jum13:
Или 02/03 - там тоже феерили
ты состав того года видел
Игорь Солнцев
вчера в 20:27
Спартак врядли победит хоть раз.
Красно Синий воин ответил MALOVAR
вчера в 18:49
MALOVAR:
Я думаю теперь все убедились,что Спартак великий
Конечно все убедились!

спартак
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
ОлегаТэ ответил MALOVAR
вчера в 18:44
MALOVAR:
Я думаю теперь все убедились,что Спартак великий
    sihafazatron ответил Botazubr
    вчера в 18:01
    Botazubr:
    В своё время Сибирь в Лиге Европы ПСВ унижало, хотя на последнем месте в чемпионате находились. Всё относительно)
    громко сказано "унижало" в итоге сибирь вылетела) причем разгромили их конкретно
    Штиль ответил 178
    вчера в 18:00
    178:
    Всегда критикуете ЗЕНИТ. Вот вам досталась вполне ровная группа. Посмотрим как вы будете свое ЧЕМПИОНСТВО защищать . Кубок России выигрывать. Да и просто в Л\Ч играть. P.S ЗЕНИТ хоть ЛИГУ ЕВРОПЫ ВЫИГРАЛ .СУПЕР КУБОК .А вы что.ЗА 16 ЧЕМПИОНАТ .
    И то благодаря юбилею армяшки) Если б не он на родном шестом бы оказались)
    Jum13 ответил MALOVAR
    вчера в 17:56
    MALOVAR:
    Я думаю теперь все убедились,что Спартак великий
    Да - величей Спартака только Загребское Динамо, но все верят, что в этом сезоне Спартак вернет себе было величие )))
    178
    вчера в 17:54
    Всегда критикуете ЗЕНИТ.
    Вот вам досталась вполне ровная группа.
    Посмотрим как вы будете свое ЧЕМПИОНСТВО защищать .
    Кубок России выигрывать.
    Да и просто в Л\Ч играть.
    P.S ЗЕНИТ хоть ЛИГУ ЕВРОПЫ ВЫИГРАЛ .СУПЕР КУБОК .А вы что.ЗА 16 ЧЕМПИОНАТ .
    MALOVAR
    вчера в 17:53
    Я думаю теперь все убедились,что Спартак великий
    JohnyMiron
    вчера в 17:50
    Удачи нашим....
    Botazubr ответил Павел Амурский
    вчера в 17:47
    Павел Амурский:
    На спартак меньше всего надежды из всех клубов РПФЛ в кубках, не может команда с 8-го места играть в ЛЧ.
    В своё время Сибирь в Лиге Европы ПСВ унижало, хотя на последнем месте в чемпионате находились. Всё относительно)
    доктоР7
    вчера в 17:44
    Свинки Глушаков и Промес обязаны положить в российскую копилку 3 очка.
    Jum13 ответил saha100
    вчера в 17:42
    saha100:
    Вардар покажет кто такой лидер рфпл. Бней игуда уже показал
      Дед за ЦСКА
      вчера в 17:39
      Забудем о былых неудачах, Спартаку сегодня нужна победа и пусть госпожа Фортуна будет благосклонна к Спартаку. Удачи,
      Сергей Фомин
      вчера в 17:28
      А можно такую же статью про зеню??)
      Ах да, там же текста на 4 строчки еле наберется!
      Павел Амурский
      вчера в 17:16
      На спартак меньше всего надежды из всех клубов РПФЛ в кубках, не может команда с 8-го места играть в ЛЧ.
      saha100 ответил кот сибиряк
      вчера в 17:07
      кот сибиряк:
      Марибор сегодня покажет какой Спартак чемпион.
      Вардар покажет кто такой лидер рфпл. Бней игуда уже показал
      кот сибиряк
      вчера в 17:01
      Марибор сегодня покажет какой Спартак чемпион.
      Правдин Семён
      вчера в 16:50
      Верим.Даю прогноз 1:3.
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      вчера в 16:37
      СПАРТАК, НУЖНА ПОБЕДА МАРИБОРА !!!!!
      Jum13 ответил Сергеевич вернулся 1
      вчера в 16:36
      Сергеевич вернулся 1:
      Пожелаю повторения сезона 95-96г на групповом этапе. Эта была феерия.
      Или 02/03 - там тоже феерили
      Koenig Moryak.
      вчера в 16:33
      Нужна победа? Значит победим.
      Сергеевич вернулся 1
      вчера в 16:31
      Пожелаю повторения сезона 95-96г на групповом этапе. Эта была феерия.
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