От 17 и младше. «Сопляки», которые зажгут

16-летний форвард «Дженоа» Пеллегри сделал дубль в матче с «Лацио». «Соккер.ру» присматривается к молодой поросли – многообещающим детям, которые уже во взрослом футболе.

Пьетро Пеллегри («Дженоа»; Италия) – 16 лет (17 марта 2001 года)

Первое упоминание о Пеллегри в российских спортивных СМИ датировано декабрем прошлого года, когда юный форвард дебютировал в Серии A в возрасте 15 лет и 280 дней. Тогда же стало известно об интересе к Пьетро со стороны «Ювентуса», «Интера» и «Милана». В конце прошлого сезона Пеллегри забил дебютный гол во взрослом футболе, поразив ворота «Ромы» в прощальном матче Франческо Тотти, а теперь отметился дублем в игре с «Лацио». Как видим, пока уроженец Генуи поражает только ворота столичных команд, но то ли еще будет, ему же всего 16 лет! 191-сантиметровый акселерат ненадолго задержится в родной Лигурии, если продолжит в том же духе. Гранды итальянского севера готовят щедрые предложения. Так, «Интер» готов отдать 60 миллионов евро за двух форвардов «Дженоа» 2001 года рождения – Пьетро Пеллегри и Эдди Сальседо, тоже дебютировавшего в Серии A в 15 лет. В свою очередь, «Милан» после летних закупок хочет сработать на будущее и произвести трансферы перспективных игроков. Пьетро, ставший самым молодым автором дубля в топ-чемпионатах в XXI веке, в числе главных целей «россонери».

Прямая речь: «Я с детства мечтал об этом. Этот вечер очень важен для меня и моего отца. Мой отец всегда водил меня на тренировки, даже в дождь и холодную погоду. Он наставляет меня на правильный путь в футболе, в то время как мама считает, что я учусь в школе, которую я еще не окончил. В этом году у меня будет репетитор, который будет заниматься со мной после утренних тренировок. Мой кумир - Златан Ибрагимович. Это лучший нападающий в мире».

Винисиус Жуниор («Реал», в аренде во «Фламенго»; Бразилия) – 17 лет (12 июля 2000 года)

За бразильского вундеркинда мадридский «Реал» заплатил 45 миллионов евро еще до того, как ему исполнилось 17 лет, и всего через десять дней после дебюта Винисиуса за главную команду «Фламенго». «Королевский клуб» не стал бы платить огромную сумму за «ноунейма», если бы не верил, что Жуниор вырастет в суперзвезду. Прогрессировать и познавать футбол в ближайшее время бразилец будет на родине, между «Реалом» и «Фламенго» существует договоренность о том, что Винисиус задержится в Рио-де-Жанейро до лета 2019 года. Не будучи специалистом, ни про одного игрока в столь юном возрасте нельзя сказать, что он вырастет в футболиста мирового уровня, да и специалисты могут ошибаться, тем более существует немало факторов, которые невозможно контролировать. Однако 45 миллионов евро, которых не пожалел «Мадрид», заставляют особенно внимательно присматриваться к бразильскому парнишке, который потихоньку вливается в состав «Фламенго» и не забывает о результативных действиях.

Дорогой Винисиус. «Реал» сошёл с ума?

Прямая речь: «Я сконцентрирован лишь на том, чтобы играть и доставлять радость болельщикам „Фламенго“. Я очень счастлив, что такой великий клуб обратил на меня внимание, но о „Реале“ и деньгах в данный момент не думаю. Должен двигаться вперёд шаг за шагом и завоёвывать титулы для „Фламенго“. А потом уже смогу думать и о „Реале“».

Райан Сессеньон («Фулхэм»; Англия) – 17 лет (18 мая 2000 года)

Райана Сессеньона называют английским Гаретом Бэйлом, ведь основной позицией юноши считается левый фланг обороны, при этом он не прочь сыграть на краю полузащиты, что оправдывается эффективными действиями у чужих ворот: в 36 матчах Чемпионшипа Райан забил шесть голов, отличный показатель для безусого юнца, который большинство матчей проводит на позиции защитника. Сессеньоном интересуются, кажется, все ведущие клубы АПЛ, а «Тоттенхэм» собирался выкупить его трансфер прошедшим летом за 25 миллионов фунтов, но увидел красноречивую «фигу», продемонстрированную «Фулхэмом». «Дачники» не собираются так дешево продавать «будущее английского футбола», хотя Сессеньон уже сейчас готов играть в АПЛ.

Моизе Кин («Ювентус», в аренде в «Вероне»; Италия) – 17 лет (28 февраля 2000 года)

Прошлой осенью именно Мойзе Кин стал первым игроком, родившимся в 2000-х годах, которому посчастливилось сыграть в Серии A, рекордный дебют Пеллегри состоялся на месяц позже. Итальянец ивуарийского происхождения и в Лиге чемпионов за «Ювентус» успел сыграть, а нынешний сезон Моизе проведет на правах аренды в составе «Вероны», где больше возможностей получать игровую практику, нежели в Турине. Талантливому парню, предпочитающему амплуа «аттаканте» второго темпа, пророчат большое будущее, так что «Ювентусу» лучше предоставить отцу молодого футболиста обещанные трактора для сельскохозяйственного бизнеса. Опыт показывает, что хорошие отношения клубов с семьями звезд становятся необходимой частью бизнеса.

Прямая речь: «Безумно рад своему первому голу! Забить в футболке такого клуба, как „Ювентус“ - мечта любого 17-летнего парня. Впереди у меня много работы, ведь это только начало. Я многому научился на тренировках с первой командой, мне всегда помогают и мотивируют проявлять лучшие качества. Свой успех посвящаю моей семье и особенно маме. Думаю, она даже не поверит, что я забил гол за „Ювентус“!»

Жейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»; Англия) – 17 лет (25 марта 2000 года)

Санчо пока не играл на высшем уровне, но для героя юношеского чемпионата Европы сделаем исключение. Жейдон очень круто сыграл на первенстве континента для 17-летних в этом году, забил 5 голов, отдал 5 результативных передач и совершил какое-то нереальное количество обводок. Индивидуально невероятно одаренный футболист, если окажется, что у него еще и голова на плечах имеется, в которую можно не только есть, то получим очень яркого футболиста. Удивительно, но в последний день трансферного окна «Манчестер Сити» отпустил восходящую звезду в «Боруссию» всего-навсего за 8 миллионов фунтов. В Дортмунде верят молодежи, а Петер Бош еще недавно работал в «Аяксе», где без этого вообще никак, так что ждем дебюта талантливого Санчо в желто-черной футболке.