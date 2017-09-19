Эррера: «„Ман Сити“ находится под давлением. Им необходимо что-нибудь выиграть»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера отметил, что «Манчестер Сити» находится под давлением, так как «горожане» давно не завоёвывали трофеев и обладают очень дорогим составом:

«В прошлом сезоне мы выиграли три трофея, „Ман Сити“ не выиграл ничего. Они находятся под давлением, им необходимо что-нибудь завоевать. У них больше обязательств, чем у МЮ. „Сити“ потратил самую большую сумму в Премьер-Лиге и поэтому они являются фаворитами турнира. Трата больших денег давит, но мы тоже испытываем похожее чувство, ведь являемся крупнейшим клубом в Англии. Когда ты играешь за „Юнайтед“, то ты обязан побеждать, и мне нравится такое обязательство».

Напомним, «Манчестер Сити» является обладателем самого дорогого состава в мире.

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