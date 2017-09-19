Азар: «Думаю, я начал прогрессировать уже после первой недели работы с Конте»

Полузащитник «Челси» Эден Азар отдал должное главному тренеру «аристократов» Антонио Конте, который возглавляет команду с августа прошлого года:

«Мне кажется, я начал прогрессировать уже после первой недели совместной работы с Конте. Но я считаю, что он зарекомендовал себя, как хороший тренер, не только в „Челси“, но и в „Ювентусе“. Думаю, впереди его также ждут хорошие годы».

Напомним, недавно Конте сообщил, что Азар, набирающий форму после травмы, сможет выйти в стартовом составе на кубковый матч с «Ноттингем Форест».

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