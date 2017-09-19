Спортиелло: «Дибала в отличной форме, но нам предстоит сдерживать весь „Ювентус“»

Голкипер «Фиорентины» Марко Спортиелло поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Италии с «Ювентусом», а также похвалил 19-летнего вингера «фиалок» Федерико Кьезу:

«Дибала – прекрасный игрок в прекрасной форме. Но я думаю, прежде всего нам нужно задуматься о том, как сдержать весь „Ювентус“. В составе „бьянконери“ есть игроки мирового класса, но мы попробуем это сделать.

У Кьезы есть много важных качеств, в том числе, личностных. Ему нужно спокойно продолжать работать, и его определённо будет ждать отличная карьера».

Напомним, в поединке прошлого тура Дибала отличился хет-триком в ворота «Сассуоло» (3:1).

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