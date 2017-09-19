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Эррера: «„Реал“ каждое лето хочет купить Де Хеа, потому что он лучший в мире вратарь»

сегодня, 05:54

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера выразил мнение, что вратарь «красных дьяволов» Давид Де Хеа является сильнейшим голкипером в мире, но в то же время ему незачем переходить в мадридский «Реал»:

«Я уважаю Нойера, Буффона и тер Штегена, но Давид на данный момент является номером один на планете.

Он хочет стать легендой в нашем клубе, и это очень важно для нас. Он может влиять на исход поединка. Его игра устрашает форвардов соперника.

Давид действительно счастлив, ведь мы боремся за всё, что можно. „Реал“ каждое лето собирается покупать Де Хеа, потому что это лучший вратарь в мире. Но мы не думаем, что сильно уступаем мадридскому „Реалу“».

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NGYRZ
сегодня в 06:01
Там еще наполовину и СМИ хотят его купить в Реал.
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