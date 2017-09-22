Отцы против детей. И Зиданы туда же

Сегодня «Реал» Зинедина Зидана сыграет против «Алавеса», в котором играет Энцо Зидан. Зизу надеется, что сын не забьет, а «Соккер.ру» вспоминает столкновения отцов и детей.

Реднапп против Реднаппа

Знаменитое английское футбольное семейство: отец – старина Харри, немало поиграл за «Вест Хэм» и «Борнмут», а в качестве тренера работал во многих английских командах; сын – Джейми, в первую очередь, уважаем болельщиками «Ливерпуля», где отыграл 11 сезонов и носил капитанскую повязку. Любопытно, что карьера Джейми началась и закончилась под руководством отца: первые матчи на профессиональном уровне Реднапп-младший провел в составе «Борнмута», где папа давал малышу порезвиться, а на закате футбольной карьеры Джейми отец и сын пересеклись в «Саутгемптоне». Но между этим на протяжении 14 лет Реднаппы регулярно оказывались по разные стороны баррикад: Харри возглавлял «Борнмут», «Вест Хэм» и «Портсмут», ворота которых Джейми настойчиво пытался поразить, выступая за «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Впрочем, огорчить отца голом Реднаппу-младшему так и не удалось.

Билялетдинов против Билялетдинова

В российском футболе тоже есть достаточно свежая история противостояния отца и сына. Ринат Саярович и Динияр Билялетдинов поработали в одной упряжке – в «Локомотиве» и «Рубине», но приходилось представителям одной семьи становиться соперниками в матчах РФПЛ. Динияр играл против «Рубина» под руководством отца в составе «Анжи» и «Торпедо», с махачкалинцами победил сын – 1:0, правда, он появился на поле за 12 минут до финального свистка и ничем не запомнился. «Торпедо», в составе которого выступал полузащитник Билялетдинов, приезжало Казань в сентябре 2014-го, на этот раз победа досталась Ринату Саяровичу – 2:1, а вновь ничем не отметившийся Динияр был заменен в начале второго тайма. Через несколько месяцев дуэль повторилась в Москве, на этот раз команды сыграли вничью 2:2, но Билялетдинов-младший опять ушел с поля по ходу второй половины, не записав на свой личный счет результативных действий.

Кранчар против Кранчара

Златко Кранчар – югославский, позднее хорватский футболист и тренер, легенда загребского «Динамо». Его сын начал профессиональную карьеру в клубе, в составе которого отец играл на протяжении десяти лет, стал самым молодым капитаном в истории «Динамо», примерив повязку в 17 лет, и встречался со своим отцом – тренером «Загреба», в столичном дерби, приходилось встречаться и с «Риекой» под руководством Златко. В 2004 году Кранчары, наконец, перестали быть соперниками и объединились под знаменами сборной Хорватии.

Гудьонсен против Гудьонсена

Широко известна история о том, как Эйдур заменил своего отца в матче сборной Исландии против Эстонии, таким образом, впервые в международном поединке сыграли два представителя разных поколений одной семьи. Но был и маленький междусобойчик между Эйдуром и Арнором, когда Гудьонсен-младший на непродолжительное время вернулся на реабилитацию в чемпионат Исландии, подписав краткосрочный контракт с «Рейкьявиком», после мучений из-за травмы лодыжки в ПСВ. Тем временем, Гудьонсен-старший наигрался за рубежом и присоединился к «Валюру». Очная встреча клубов 37-летнего отца и 20-летнего сына завершилась нулевой ничьей.

Брюс против Брюса

В прошлом знаменитый защитник «Манчестер Юнайтед» Стив Брюс стал известным тренером, которого часто брали на работу средние команды АПЛ и лидеры Чемпионшипа. У Стива есть сын Алекс, с которым они сотрудничали в «Бирмингеме» и «Халл Сити», но при этом не забывали периодически сталкиваться на футбольном поле в качестве соперников. Дело в том, что отец и сын сменили много мест работы, пока не объединили усилия в «Халле», где провели четыре года бок о бок. Одна из встреч состоялась в Кубке Лиги, «Ипсвич» Алекса уступил «Уигану» Стива со счетом 1:4.

Ди Франческо против Ди Франческо

Как и в Ла Лиге, в Серии A в этом сезоне тоже намечается противостояние отца и сына. Речь о тренере «Ромы» Эусебио Ди Франческо и его отпрыске Федерико, который играет за «Болонью» на позиции вингера. В прошлом сезоне, когда Ди Франческо-старший возглавлял «Сассуоло», родственники уже имели счастье сойтись на футбольном поле. Пока преимущество на стороне сына: в одном матче «Болонья» выиграла со счетом 1:0, другой завершился вничью 1:1. Правда, сам Федерико отметился только желтой карточкой.

Зидан против Зидана

Только сегодня и только в испанской Примере сойдутся два Зидана. Знаменитый Зинедин, который возглавляет «Реал», надеется, что его сын Энцо не сумеет отметиться голом в составе «Алавеса», который будет противостоять «Королевскому клубу». В этом сезоне Энцо уже появлялся на поле в матчах против «Барселоны» и «Сельты», оба завершились поражениями «Алавеса», который, собственно, вообще не имеет набранных очков в своем активе после пяти туров. Учитывая мотивацию парня, думаю, что новый тренер «Алавеса» Джанни Де Бьязи предоставит Зидану-младшему возможность себя проявить в поединке с командой своего отца, номинированного на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.

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Какие еще дуэли отцов и сыновей могут состояться в ближайшее время?

На самом деле, много условий должно совпасть, чтобы отец и сын стали соперниками. Но, к примеру, можно представить, что в обозримом будущем Диего Симеоне получит возможность сразиться со своим сыном Джованни. Чолито играет за «Фиорентину», а его отец мечтает однажды возглавить «Интер», да и какие их годы? В МЛС в следующем розыгрыше могут столкнуться Боб Брэдли и Майкл Брэдли. Боб возглавит клуб «Лос-Анджелес», который начнет играть в американской лиге со следующего сезона, а Майкл защищает цвета «Торонто». Может быть, Данни Блинду внезапно доверят клуб АПЛ, или он выведет в элиту команду из Чемпионшипа, и тогда придется играть против Дэйли, выступающего за МЮ. Пути футбольные неисповедимы, у того же Зидана есть другие сыновья, которые однажды могут стать соперниками Зизу, как сегодня Энцо.