Фалькао: «Матч с „Порту“ будет для меня особенным, и я хочу помочь „Монако“ победить»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, отличившийся дублем в ворота «Лилля» в матче 7-го тура чемпионата Франции (4:0), поделился ожиданиями от предстоящей встречи со своим бывшим клубом «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов:

«Сейчас я переживаю замечательный период в моей карьере. Даже Радамель из „Порту“ не забивал столько мячей (смеётся).

Это будет особенная игра для меня. Хочу извлечь из этого выгоду и помочь „Монако“ взять 3 очка».

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