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Радикальные методы. «Спартак» и головы на отсечение

сегодня, 22:52

«Спартак» спасся от поражения в компенсированное время матча с «Анжи», но это слабое утешение. «Соккер.ру» рассматривает радикальные варианты решения проблем чемпиона.

Исходя из результатов, напрашивается эпитет «безвольный» для характеристики «Спартака». В 13 встречах действующий чемпион России одержал четыре победы, все они сухие, добиваться положительного результата с пропущенными мячами в пассиве «красно-белые» не умеют. Кроме того, были две нулевых ничьих с «Уфой» и «СКА-Хабаровском», а игра с «Зенитом» - это кромешное фиаско по всем статьям. Но поразительнее всего, что в шести случаях подопечные Массимо Карреры не выигрывали, ведя в счете по ходу матчей – в трех поединках по 1:0, еще в трех матчах по 2:0. И все-таки позволю себе не называть «Спартак» безвольным. Результаты – да, но я не вижу на поле равнодушную команду. Слабо организованную, психологически неустойчивую, невезучую до чертиков команду, словно карма возвращает должок за прошлогодние вырванные на зубах победы 1:0, но не безвольную. Извините. 

Во всех этих шести матчах, а также во встречах с «Уфой» и СКА все могло повернуться иначе, сложись один-два эпизода по-другому. «Спартак» не настолько плох, как его результаты, но последние настолько влиятельны, что волей-неволей приходится задумываться о радикальных решениях. Как должен действовать «Спартак» в сложившейся ситуации? Уволить Карреру, устроить показательные порки футболистам, собрать волю в кулак и верить, что белая полоса наступит, или пойти всей командой к доктору Лю, броситься ему в ноги и убедить в раскаянии, чтобы снял свое китайское проклятье? Зря смеетесь, ведь мир футбола и вообще спорта насквозь пронизан суевериями и мистическими историями, а «Спартак» с людьми часто ведет себя так, будто у него в музее защитных тотемов больше, чем кубков.

Решение первое. Уволить Массимо Карреру. Итальянец сам выстроил цепочку по степени ответственности за результат в интервью: тренер – футболисты – руководство. Ему первому подставлять шею под топор возмездия. Будем честны, не будь за спиной у Карреры победного сезона, он уже стал бы безработным, но у Массимо чемпионский кредит доверия. Однако главный аргумент не в пользу «алленоторе» - отсутствие поставленной игры у «Спартака», неуправляемость команды, зачастую неубедительное оперативное управление игрой при помощи замен и локальных перестроений. Может быть, Каррера – всего лишь тренер-вспышка, оказавшийся в нужное время в нужном месте, сумевший зажечь подопечных идеей чемпионства, но толком не знакомый с рецептом стабильных побед. 

Так и Валерий Карпин мог выиграть титул в 2009 году, не наляпай Сослан Джанаев веселых ошибок, однако потом дикий огонь угас, «Спартак» впоследствии не был или старался не выглядеть равнодушным, но его перманентно бросало из жара в холод. Похожие симптомы наблюдаются сейчас. Можно терпеть и надеяться, что болезнь отступит, можно ампутировать. Правда, пока это кажется преждевременным, ведь у Карреры и объективных причин для неудач полная Тарасовка: неадекватная поставленным задачам трансферная кампания, травмы, усталость лидеров, чемпионский «бодун», молчаливые боссы. Массимо попытается исправить ситуацию, зная, где можно ожидать подвоха, а новый человек на тренерском мостике начнет со статуса «героя на амбразуре». С такой стартовой позицией проще всего закончить пушечным мясом. 

Решение второе. Устроить футболистам адскую жизнь. Сразу оговорюсь. Считаю, что жесткие способы взбодрить команду работают только тогда, когда все в целом хорошо, но футболисты вдруг потеряли ориентиры и нуждаются в пендале животворящем. Когда сами злы на себя и жаждут конвертировать эту злость в реванши. Тогда можно и на базе закрывать, и премий лишать, и всеми доступными средствами давить на честолюбие. «Спартак» сейчас в отчаянии, и если на игроков дополнительно насесть – лишить возможности общения с семьями или сослать в дубль пышечку Фернандо, например, то карточный домик может рухнуть бесповоротно. Но раз заговорили о радикальных методах, то этот вполне себе, ведь категоричные болельщики часто предлагают нечто подобное. Сначала, возможно, взвоют и возненавидят тренера, но если руководство даст Каррере полный карт-бланш, то даже завзятых раздолбаев можно сделать шелковыми. 

Решение третье. Успокоиться и сделать ставку на кубковые турниры. Третий метод не радикальный, но, возможно, самый подходящий в сложившихся условиях. Если в коллективе нет внутренних проблем, а тренер и футболисты действительно готовы двигаться дальше вместе и исправляться, то не нужно им мешать. Руководство подтверждает полное доверие тренерскому штабу вне зависимости от результатов, корректирует планы на сезон, отдавая приоритет Кубку России и Лиге чемпионов/Европы, а «Спартак» тем временем ищет свою игру и возвращает удачу. Несмотря на кучу разочаровывающих результатов, борьба за первую тройку по-прежнему не кажется чем-то фантастическим, вылет сильных команд из Кубка России обязывает всеми силами бороться за этот трофей, а для выхода в весеннюю стадию еврокубков, быть может, будет достаточно обыграть «Марибор» у себя дома. Не Лига чемпионов, конечно, но на «Севилью» и «Ливерпуль» трудно замахиваться в таком состоянии. 

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Все комментарии
andromend
сегодня в 23:11
Видимо,не зря Валера с Матч ТВ ушел.
rubin kazzzan
сегодня в 23:10
    Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
    сегодня в 23:07
    Пункт второй банально не сработает, потому что одновременно продлевать контракт с Комбаровым, который, заранее известно, что и в защите, и в нападении играет как среднестатистический игрок второй лиги чемпионата Гибралтара, и заставлять его играть - это нонсенс.
    ЦСКА Самый титулованный
    сегодня в 22:57
    самый настоящий отскок, с левым пенальти и голом в компенсированное время!
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