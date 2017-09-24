Великолепный. Джалминья

Блогер «Соккер.ру» Abbath окидывает взором карьеру, пожалуй, самого яркого игрока легендарного «Депортиво» Хавьера Ируреты - бразильца Джалминьи.

В феврале 2000 года в рамках чемпионата Испании «Депортиво» принимал в своих стенах мадридский «Реал». Мало кто ожидал, что хозяевам удастся одержать уверенную победу, и еще меньше могли предположить, что главным действующим игроком в этом матче станет Джалминья. На протяжении всего матча бразилец без устали терроризировал оборону столичного клуба, порой вытворяя с мячом такие вещи, от которых у публики на «Риасоре» глаза на лоб лезли. Джалминья находился в Ла-Корунье уже два года, но именно двухтысячный стал него годом, во время которого его имя навсегда осталось в сердцах болельщиков «Депортиво».



Как известно, от любви до ненависти один шаг, и менее чем через два года Джалминья умудрился рассориться абсолютно со всеми – с партнерами, руководством и фанатами. Не секрет, что у многих гениальных футболистов есть один порок – поведение, и Джалминья не стал исключением, более того, он был просто бестией. Бразилец мог подвести и удалиться в любой момент. Хуже того – его «жертвами» становились даже партнеры по команде. Однажды, будучи несогласным с пенальти, который назначил второй тренер «Депортиво» вовремя двусторонки, Джалминья боднул Ирурету. Но так было не всегда.



Родившись в солнечном Сантусе в 1970 году, Джалма Фейтоза Диас или просто Джалминья уже в возрасте 16 лет подписал контракт с «Фламенго», где уже к 1989 году был твердым игроком основной команды. Вскоре Джалминья получил признание как один из самых многообещающих игроков своего поколения, и во «Фламенго» прекрасно понимали, что долго удерживать юного таланта в своих рядах не получится. Джалминья ринулся по замысловатому маршруту «Гуарани» – «Симидзу С-Палс» (Япония) – «Гуарани» и, наконец, очутился в «Палмейрасе», где вместе с Кафу, Флавио Консейсао и Ривалдо выиграл чемпионат штата Сан-Паулу, забив впечатляющие 12 мячей в 22 встречах. Подобной статистике позавидовал бы иной форвард, но для Джалминьи это было лишь одним из многочисленных навыков, которыми он владел в совершенстве. Игра бразильского уникума не осталась незамеченной, и по результатам сезона он получил «Золотой Мяч», но не тот, что вручает «France Football», а его более скромный бразильский аналог, присуждаемый лучшему футболисту чемпионата Бразилии. Перед Джалминьей открывались двери не только в национальную сборную, но и в Европу, где мечтает играть практически каждый южноамериканец.



Вопрос лишь заключался в том, в какой стране бразилец продолжит карьеру. Будет ли это Англия, Италия или Испания? Ответ был дан в 1997 году, когда примерно за 10 миллионов долларов Джалминья пополнил ряды испанского «Депортиво». Казалось, что это идеальный вариант, благо клуб из Ла-Коруньи постепенно набирал обороты, а наличие у руля команды соотечественника Карлоса Альберто Сильвы повышало шансы Джалминьи на успех.



В 1998 году Сильва был заменен Хавьером Ируретой, но на Джалминье это никак не сказалось. Бразилец продолжал демонстрировать блестящий футбол, завораживающий не только местных, но и болельщиков по всей Испании. Он выделывал на поле примерно то же, что и Роналдиньо, обладал бешеным рывком с места и был не прочь зарядить с левой ноги по воротам. Венцом его карьеры стал чемпионский титул сезона 1999/2000, в котором Джалминья отличился 10 голами в 31 матче.



Все шло к тому, что Джалминья готов войти в когорту лучших игроков мира и стать безоговорочным любимчиком трибун «Риасора». Но всему помешал уже упомянутый строптивый характер бразильца. Неконтролируемое поведение, постоянные стычки с одноклубниками и публичные скандалы, ставшие к тому времени обыденностью, привели к тому, что в 2004 году «Депортиво» прекратило с ним сотрудничество. За пару лет до этого Джалминья потерял место в составе «турков», в результате чего упустил свой шанс стать чемпионом мира на азиатском мундиале. Это очень сильно ударило по бразильцу, который просто жил и дышал футболом.



После разрыва с «Депортиво» в 2004 году Джалминья присоединился к мексиканскому клубу «Америка», где, однако, дела у него не пошли, и проведя всего 5 матчей он объявил о завершении карьеры. Однако «Депортиво» навсегда осталось в его сердце, и он старается не упускать возможности для посещения матчей команды, ставшей для него вторым домом.



Как же можно оценить его карьеру? Игрок экстраординарного таланта, который в свое время котировался на уровне Ривалдо и Роналдиньо, но так и не получил той карьеры, которую заслуживал. Он имел все для того, чтобы стать если не величайшим, то уж точно одним из величайших игроков своего поколения, и время от времени он был к этому очень близок, но, как и многие другие звезды, не сумел совладать с собственным характером.



За почти двадцатилетнюю карьеру Джалминья завоевывал титулы практически везде, где бы ни играл, показывая своей блестящей игрой всю красоту футбола. К сожалению, все подвиги на зеленой поляне были омрачены его поведением, однако игру Джалминьи всегда будут помнить те, кому посчастливилось увидеть его представление на «Риасоре», когда «Реал» испытал на своей шкуре всю силу бразильской футбольной самбы.