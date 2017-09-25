Вдохновение для «Боруссии». 10 последних поражений «Реала» в ЛЧ

Победитель трех из четырех последних розыгрышей ЛЧ по определению проигрывает редко, однако «Соккер.ру» отобрал десяток фиаско «Реала» накануне матча в Дортмунде.

Поединок против «Боруссии» в Дортмунде опасен для «Реала», который продолжает искать свою игру в начале этого сезона. Есть немалая вероятность, что действующий победитель Лиги чемпионов сегодня проиграет. Какими же были последние десять поражений «сливочных» в Лиге чемпионов? Спойлер: шесть раз из десяти «Реал» капитулировал в матчах с немецкими клубам, а три разящих укола на счету сегодняшнего противника – «Боруссии», на чьем стадионе «Мадрид» никогда не побеждал!

2010/2011. Полуфинал. «Реал» - «Барселона» - 0:2

Чтобы отыскать первое в цепочке из десяти последних поражений «Реала», пришлось вернуться на шесть лет назад, в первый сезон Жозе Моуриньо у руля «Мадрида». Не будет преувеличением сказать, что именно Особенный заложил фундамент многочисленных успехов «сливочных» на международной арене, ведь до его прихода «Реал» на протяжении нескольких лет подряд стабильно завершал борьбу после 1/8 финала Лиги чемпионов. Моуриньо сразу же подбросил «Королевский клуб» на уровень полуфинала, ниже которого «Мадрид» с тех пор не летает. Впрочем, соперничать с «Барселоной» Гвардиолы в самом соку было проблематично, и в финал пробились каталонцы, обеспечив себе задел на «Сантьяго Бернабеу» дублем Лионеля Месси. Через неделю на «Камп Ноу» испанские гранды обменялись голами в пользу «Барсы».

2011/2012. Полуфинал. «Бавария» - «Реал» - 2:1

Следующее поражение состоялось через год, снова в рамках полуфинала Лиги чемпионов. На этот раз «сливочных» огорчила «Бавария», причем Марио Гомес забил победный гол на 90 минуте. «Реал» исторически очень тяжело играет в выездных матчах с немецкими командами, в чем вы неоднократно убедитесь по ходу статьи. Поэтому сегодняшний матч в Дортмунде априори в «зоне риска». Что касается полуфинальной битвы с «Баварией» пятилетней давности, то в Мадриде хозяева выиграли с аналогичным счетом, но уступили в серии пенальти.

2012/2013. Групповой этап. «Боруссия» - «Реал» - 2:1

В том же году, но уже в рамках другого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» еще разок неудачно съездил в Германию. На этот раз команду Моуриньо встретили отчаянные подопечные Юргена Клоппа, не признавшие в «Королевском клубе» авторитета. Криштиану Роналду и Роберт Левандовски обменялись голами в концовке первого тайма, а после перерыва викторию Дортмунду принес Марсель Шмельцер. Это единственное поражение «Реала» на групповом этапе за последние восемь лет. Да и в Мадриде той осенью «Боруссия» чуть не выиграла: Месут Озил спас «сливочных» от поражения на 89 минуте, сделав счет 2:2.

2012/2013. Четвертьфинал. «Галатасарай» - «Реал» - 3:2

В первом четвертьфинальном матче «Галатасарай» был разгромлен в Мадриде со счетом 3:0, а в самом дебюте стамбульской встречи Роналду забил гостевой гол, который убивал всякую интригу. Тем не менее, «Галатасарай» не сдался, забивали Эбуэ, Снейдер и Дрогба, на 72-й минуте счет стал 3:1, и расслабившаяся команда Моуриньо оказалась в двух пробоинах от катастрофы. И все-таки «Реал» взял себя в руки, а Криштиану уже в компенсированное время оформил дубль.

2012/2013. Полуфинал. «Боруссия» - «Реал» - 4:1

Однако уже в следующем матче Лиги чемпионов «Реалу» не удалось отделаться минимальными потерями. «Боруссия», с которой уже довелось столкнуться в групповом раунде, творила, что хотела, и попутно историю. Роберт Левандовски был неудержим и сделал покер, а Моуриньо так и не смог вывести «Реал» в финал Лиги чемпионов, хотя в ответной встрече его команда выиграла 2:0 и была в шаге от блестящего камбэка. Таким образом, пять из десяти последних поражений «Мадрида» в ЛЧ случились на смене Жозе, оставшиеся фиаско поделили между собой Анчелотти и Зидан.

2013/2014. Четвертьфинал. «Боруссия» - «Реал» - 2:0

Анчелотти впервые проиграл там, где в последний раз с «Реалом» оступился Моуриньо. Вне всяких сомнений, «Боруссия» - самый неприятный противник мадридцев последних лет в Лиге чемпионов. Впрочем, Папа Карло проиграл в Дортмунде 0:2 после домашнего разгрома 3:0. И ведь Касильяс пропустил два мяча от Ройса еще в первом тайме, напряжение кружилось в воздухе и сбивалось в стае. Это один из самых сложных моментов на пути «Реала» к долгожданной «Десиме». По драматизму только спасительный гол Серхио Рамоса в лиссабонском финале стоит выше.

2014/2015. 1/8 финала. «Реал» - «Шальке» - 3:4

В следующем розыгрыше «Реал» с Анчелотти защищал свой титул, но Анхеля Ди Марии и эмоций, как в предыдущей кампании, не хватало. Даже в противостоянии с «Шальке» мадридцы умудрились устроить себе приключения после убедительной гостевой победы 2:0. Фактически «кобальтовых» от сенсации отделил всего лишь один гол, и моменты в концовке у немецких гостей «Сантьяго Бернабеу» имелись.

2014/2015. Полуфинал. «Ювентус» - «Реал» - 2:1

Так или иначе, «Шальке» остался за бортом, а в четвертьфинале перетягивание каната с «Атлетико» завершилось в пользу «сливочных». Время вылетать настало в полуфинале, когда «Ювентус» при непосредственной помощи воспитанника «Реала» Альваро Мораты поставил перед «Королевским клубом» шлагбаум. Альваро забил в Турине, где «Юве» выиграл, а потом и на «Сантьяго Бернабеу» отличился голом, склонившим чашу весов на сторону «Старой Синьоры». Третье и последнее поражение Анчелотти у руля «Реала» в Лиге чемпионов, а вот «Реалу» с «Баварией» он проигрывал в этом году.

2015/2016. Четвертьфинал. «Вольфсбург» - «Реал» - 2:0

Зидана тоже не минула чаша сия – в смысле поражение от немецкого клуба. После победы в «Эль Класико» над «Барселоной» мадридцы отправились в гости к «Вольфбургу» и неожиданно проиграли в два мяча. Если бы через неделю Криштиану не разразился хет-триком в ворота «волков», кто знает, как сложилась бы судьба тренера Зидана, который в свой первый же сезон у руля «Мадрида» выиграл Лигу чемпионов.

2016/2017. Полуфинал. «Атлетико» - «Реал» - 2:1

Последнее на сегодняшний час поражение «Реала» в Лиге чемпионов датировано 10 мая нынешнего года. Быстрые голы Ньигеса и Гризманна обеспечили победу «Атлетико» в последнем еврокубковом матче на «Висенте Кальдерон», но «Реал» имел право уступить с таким счетом, ведь за неделю до этого в родных стенах выиграл 3:0 с хет-триком Криштиану Роналду, который сегодня проведет юбилейный матч в еврокубках.

Десять вкуснейших битв группового этапа ЛЧ

Таким образом, из последних 10 поражений в Лиге чемпионов «Реал»…

- только дважды проиграл в родных стенах и восемь раз уступал на выезде.

- в шести случаях уступал в один мяч, трижды проигрывал 0:2 и один раз был разгромлен «Боруссией» 1:4.

- шесть трофейных побед над «Реалом» из представленного списка на счету немецких клубов: трижды праздновала успех «Боруссия», по разу «Бавария», «Шальке» и «Вольфсбург». Дважды «Мадрид» капитулировал перед соперниками по чемпионату – «Барселоной» и «Атлетико». Также могут похвастаться громкими победами итальянский «Ювентус» и турецкий «Галатасарай».

- только четыре из шести поражений можно считать абсолютными – три полуфинала Моуриньо и поражение Анчелотти на той же стадии от «Ювентуса» в 2015 году. В остальных шести случаях, несмотря на неудачи, «Реал» выходил в следующий раунд турнира.