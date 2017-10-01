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Каким должен быть «Спартак»

сегодня, 16:11

Матчи с «Ливерпулем» и «Уралом» получились совершенно разными, но оба они возродили веру в «Спартак». «Соккер.ру» - о том, какими должны быть успешные «красно-белые».

«Спартак» растерял много очков в этом сезоне, что негативным образом влияет на турнирное положение команды, однако, как мы уже неоднократно подчеркивали: команда Массимо Карреры не так плоха, как ее результаты. Да и с этим утверждением можно поспорить, ведь «Спартак» вчистую проиграл только «Зениту», два других поражения – от ЦСКА и «Локомотива», стали следствием потери концентрации, усталости в концовках матчей и стечения обстоятельств. Между тем, последнее фиаско москвичей датировано 19 августа, со следующего матча в Хабаровске началась беспроигрышная серия, насчитывающая уже 8 встреч. Такого со «Спартаком» не случалось с 2011 года. Да, в этой серии пять ничьих и только три победы, но «красно-белые» не проигрывают, причем во всех ничейных встречах, кроме игры с «Ливерпулем», имели все шансы выиграть. Так каким же должен быть успешный «Спартак»?

Волевым

В семи поединках нынешнего сезона «Спартак» не сумел выиграть, когда забивал первым. Это стало большой проблемой, хотя в чемпионской кампании «красно-белые» регулярно проявляли волевые усилия и вытаскивали победы «на зубах» - по 1:0, на последних минутах. Впрочем, эпитет «волевой» в данном контексте означает не обязательно «совершающий подвиги», достаточно быть просто упорным. Вцепляться мертвой хваткой в добытое локальное преимущество, не делать соперникам подарки. Кстати, нынешний ренессанс «Спартака» начался не в матче с «Ливерпулем», а скорее после гола Мельгарехо в ворота «Анжи» в компенсированное время. Да, результат встречи с махачкалинцами все равно получился неудовлетворительным, но команда как будто вспомнила какой-то важный навык, отыгравшись в эндшпиле тяжелого матча.

Целеустремленным

Одна из причин неудач «Спартака» - в кризисе мотивации. Команда играла неплохо, особенно в атаке, но Массимо Каррере долгое время не удавалось подвести подопечных под общий знаменатель. Чемпионство расслабило «Спартак», который в прошлом сезоне поставил перед собой цель и напролом шел к ней, а в начале новой кампании, всего лишь через два месяца, выяснилось, что нужно начинать все сначала. И в такой ситуации многие футболисты не смогли найти для себя стимулов, осознать, что каждый матч по-прежнему важен, поэтому «красно-белые» регулярно представали в виде труппы бродячих артистов, которым нравится быть внутри процесса и не нести никакой ответственности за содержание своего шоу. Получится весело – отлично, выйдет неудачно – окей, завтра переедем в другой город. Талант нужно не только иметь, нужно еще и хотеть его проявлять, а для этого нужна мотивация на каждый матч. В играх с «Ливерпулем» и «Уралом» на поле была команда, которая знала, чего хочет, и относилась профессионально к своей работе, а не участвовала в показательных выступлениях.

Единым

«Прежде, чем стать командой, мы стали семьей», - слова Массимо Карреры после завоевания чемпионского титула. В сплоченности «Спартака» из прошлогоднего сезона действительно не возникало никаких сомнений, но семейное счастье дало трещину. Огонь в глазах потух, наступило разобщение, Каррере даже пришлось спросить у игроков, хотят ли они продолжать играть под его руководством. Судя по всему, либо «Спартаку» удалось преодолеть кризис отношений, либо проблемы носили временный характер, ведь в последних матчах команда действительно билась с остервенением, футболисты страховали друг друга, каждый прикладывал 100% усилий и еще немного. «Спартак» без сплоченности, без эмоций не будет «Спартаком», нужна «сверхкомпенсация» ошибок в защите или тактических просчетов в виде практического применения лозунга «один за всех, все за одного».

«Русские остались в восторге». Английские СМИ – о ничьей «Спартака» и «Ливерпуля» 

Сильным и готовым

Весь старт сезона говорили о плохой физической подготовке «Спартака», возмущались количеством травм и постоянно кивали на Джорджо Д’Урбано, появившегося в тренерском штабе летом с подачи Карреры. Возможно, итальянский тренер по физической подготовке действительно в чем-то просчитался, либо пик формы рассчитан на последние месяцы календарного года, однако после энергозатратной встречи с «Ливерпулем» москвичи спокойно укатали в газон «Урал», выглядели бодрыми и свежими. «Спартак» не настолько силен по общекомандному мастерству и сыгранности, чтобы рассчитывать на регулярные победы на классе в РФПЛ, не говоря о Лиге чемпионов, поэтому отменная физическая готовность – один из краеугольных камней успешности. Конечно, это актуально для любой команды, но у «Спартака» продолжительная история невнятных функциональных состояний, поэтому тема заслуживает отдельного внимания.

Атакующим

Что, кроме счета, выгодно отличало матч с «Уралом» от встреч с другими соперниками сопоставимого класса в этом сезоне? Все просто – «Спартак» не перестал играть в свою игру и искать возможности для новых голов в атаке, не стал отдавать инициативу, что приводило к печальным последствиям. Во-первых, в атаке у «красно-белых» сосредоточены лучшие силы, во-вторых, «Спартак» исторически не умеет играть на удержание счета, в-третьих, у команды есть систематические проблемы с выходом из массированной обороны. То есть либо «красно-белые» продолжают играть в свой футбол, нацеленный на чужие ворота, либо уходят в глухую оборону, из которой даже выходы в контратаки закрыты. Играть в защите «Спартак» может только в особых случаях – как против «Ливерпуля», но об игре на удержание счета в стандартных обстоятельствах нужно забыть, потому что это дает результат, обратный желаемому. И со «Спартаком» так было более или менее всегда.

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