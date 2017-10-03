Превосходный «Енисей». На поле и в «твиттере»

«Соккер.ру» совмещает полезное с приятным: отмечает лидерство «Енисея» в ФНЛ и улыбается остроумным «твитам» красноярского клуба, которые и вас не оставят равнодушными.

«Енисей» нужен РФПЛ

Нынешний сезон для «Енисея» - седьмой подряд в первенстве Футбольной Национальной Лиги, где красноярцы выступают с 2011 года. «Львы» сходу смогли закрепиться в статусе середняка второго по значимости дивизиона России, дважды финишировали десятыми, потом дотянулись до восьмой строчки, которая на протяжении нескольких сезонов была для клуба ориентиром – задача попадания в первую восьмерку ставилась руководством. Однако в сезоне 2015/2016 случился неожиданный провал – 16 место, и сохранить статус клуба ФНЛ помог только отказ от повышения в классе «Смены» из Комсомольска-на-Амуре. Но это был шаг назад перед прыжком вверх, который состоялся в предыдущей кампании. В составе «Енисея» произошли серьезные изменения, а тренерский мостик занял Андрей Тихонов. Под руководством любимца спартаковских болельщиков красноярцы взлетели на третье место в таблице ФНЛ и играли в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-Лиге с тульским «Арсеналом», которому в драматичной борьбе уступили.

Сейчас команда Тихонова снова ведет борьбу за повышение в классе, но Андрей Валерьевич с лета возглавляет самарские «Крылья Советов», а на тренерский мостик «Енисея» взошел другой легендарный спартаковец – Дмитрий Аленичев, у которого уже есть опыт успешного выступления в ФНЛ с тульским «Арсеналом». После 16 из 38 туров «Енисей» лидирует в турнирной таблице и является самой результативной командой лиги. Симпатичная команда и планомерно развивающийся клуб станут хорошим пополнением для РФПЛ, ведь крепко стоят на ногах и не прыгают выше головы. Напрашиваются параллели с «Уфой» и «Амкаром» - клубами без богатых спонсоров, но с грамотным управлением, есть все предпосылки, что «Енисей» займет место в ложе уфимцев и пермяков, по крайней мере, на первых порах. Мы, конечно, несколько опережаем события, но прогрессивные красноярцы свободны от суеверий, зато знают, что команда Дмитрия Аленичева в полном порядке и должна завоевывать прямую путевку в РФПЛ.

Лучший официальный футбольный «твиттер» России!

Но если «Енисей» пока что официально выступает в ФНЛ, то их аккаунт в «твиттере» уже несколько лет по праву играет в высшей лиге. Согласитесь, редкий случай, когда «твиттер» клуба популярнее самого клуба. Именно такая метаморфоза случилась с «Енисеем» благодаря вчерашнему школьнику, а ныне 20-летнему пресс-атташе клуба Станиславу Меркису, который не утратил чувства юмора после назначения на официальную должность. Жег, жжет и будет жечь? Во всяком случае, этого мы ему искренне желаем. Потому что это весело и необычно в мире серьезного российского футбола. Сейчас убедитесь в этом сами.

Стало известно, что «Барселона» в случае выхода Каталонии из состава Испании сможет выбрать чемпионат, в котором будет выступать. Сам «Енисей» собирается в РФПЛ, но «Барсе» предлагает присоединиться к ФНЛ на шикарных условиях.

Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 октября 2017 г.

Угадайте, кто болеет за «Енисей»?

А вот об этом вы точно не знали.

Мало кто знает, что полузащитник «Енисея» Вадим Стеклов пробовался на главную роль в фильме #Kingsman pic.twitter.com/WwN0eSyghT — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 октября 2017 г.

Их почитать, так в «Енисее» вообще сплошь знаменитости…

Видимо, все дело в гостеприимстве. Двери красноярского манежа всегда открыты.

Двери нашего манежа всегда открыты для сборной России @teamrussia. Готовы сыграть 😎👌🏻⚽️ pic.twitter.com/lVNLHFHltB — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 13 сентября 2017 г.

К сборной России в Красноярске вообще неравнодушны, что похвально. Фабио Капелло в свое время тоже получал ценные советы от «Енисея».

На заметку Капелло.

Всю неделю идут споры о нападающих сборной России. Наш форвард Женя Марков отгрузил двушку голкиперу Черногории в ФНЛ. — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 27 марта 2015 г.

А вот так еще три года назад «Енисей» искал главного тренера. На кого это они намекают?

ВНИМАНИЕ! MAX RT!

ФК «Енисей» ищет главного тренера в возрасте до 45 лет.

Обязательные требования:

1) Без опыта работы физруком

2) Без усов — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 19 мая 2014 г.

Самоиронии тоже не занимать, правда, это было перед сезоном 2014/2015, когда о выходе «Енисея» в РФПЛ и мечтать было сложно, сейчас эта шутка приобрела бы иной смысл.

Через час стартует новый сезон РФПЛ! Всем участникам чемпионата мы хотим пожелать того, чтобы не свидеться в Красноярске через год! — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 августа 2014 г.

Футболисты «Енисея» тоже ходят в отпуск. И иногда оттуда возвращаются.

Сегодня игроки «Енисея» вышли из отпуска. Все в превосходном физическом состоянии и не имеют проблем с весом! pic.twitter.com/k9d03EtZDf — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 17 января 2015 г.

На другую злобу дня.

Из раннего. «Твит» в день открытия Мундиаля в Бразилии.

Как привлечь звезду в свою команду.

Мы Суаресу подарим 5комнатную квартиру в центре #Красноярск'а, если он приедет к нам в команду и покусает всех игроков!#ФНЛ #ЧМ2014 #Suarez — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 24 июня 2014 г.

Были времена, когда хороший «твиттер» был главным достоянием «Енисея».

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ВЛАДЕЛЬЦУ ФК «КРАСНОДАР» @sergeygalitskiy!

Пожалуйста, купите нашу команду! Хороший твиттер есть, а игра наладится! — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 28 августа 2014 г.

О методах воспитания (в разгар истории с уходом Дзюбы из «Спартака» и переходом в «Зенит»).

Дзюбу спасёт только Енисей. Не клуб, а РЕКА, в которую его нужно бросить с моста в середине января. Он придет в себя и копейке рад будет! — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 11 ноября 2014 г.

Жаль, что результаты просмотра не опубликовали. Тайна личной жизни.

Ирина Шейк рассталась с Роналду!

Ирочка, забудь его! У нас в «Енисее» много красивых и свободных футболистов! Приезжай в Сочи на просмотр! — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 14 января 2015 г.

Здорово, что в Красноярске не занимаются самолюбованием и всегда рады отметить работу коллег, когда она выполнена на «отлично».

Ну, и так далее. А напоследок сообщаем вам, что у «Енисея» есть еще и женская команда, у которой тоже есть «твиттер».