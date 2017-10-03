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Превосходный «Енисей». На поле и в «твиттере»

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» совмещает полезное с приятным: отмечает лидерство «Енисея» в ФНЛ и улыбается остроумным «твитам» красноярского клуба, которые и вас не оставят равнодушными.

«Енисей» нужен РФПЛ

Нынешний сезон для «Енисея» - седьмой подряд в первенстве Футбольной Национальной Лиги, где красноярцы выступают с 2011 года. «Львы» сходу смогли закрепиться в статусе середняка второго по значимости дивизиона России, дважды финишировали десятыми, потом дотянулись до восьмой строчки, которая на протяжении нескольких сезонов была для клуба ориентиром – задача попадания в первую восьмерку ставилась руководством. Однако в сезоне 2015/2016 случился неожиданный провал – 16 место, и сохранить статус клуба ФНЛ помог только отказ от повышения в классе «Смены» из Комсомольска-на-Амуре. Но это был шаг назад перед прыжком вверх, который состоялся в предыдущей кампании. В составе «Енисея» произошли серьезные изменения, а тренерский мостик занял Андрей Тихонов. Под руководством любимца спартаковских болельщиков красноярцы взлетели на третье место в таблице ФНЛ и играли в стыковых матчах за право сыграть в Премьер-Лиге с тульским «Арсеналом», которому в драматичной борьбе уступили.

Сейчас команда Тихонова снова ведет борьбу за повышение в классе, но Андрей Валерьевич с лета возглавляет самарские «Крылья Советов», а на тренерский мостик «Енисея» взошел другой легендарный спартаковец – Дмитрий Аленичев, у которого уже есть опыт успешного выступления в ФНЛ с тульским «Арсеналом». После 16 из 38 туров «Енисей» лидирует в турнирной таблице и является самой результативной командой лиги. Симпатичная команда и планомерно развивающийся клуб станут хорошим пополнением для РФПЛ, ведь крепко стоят на ногах и не прыгают выше головы. Напрашиваются параллели с «Уфой» и «Амкаром» - клубами без богатых спонсоров, но с грамотным управлением, есть все предпосылки, что «Енисей» займет место в ложе уфимцев и пермяков, по крайней мере, на первых порах. Мы, конечно, несколько опережаем события, но прогрессивные красноярцы свободны от суеверий, зато знают, что команда Дмитрия Аленичева в полном порядке и должна завоевывать прямую путевку в РФПЛ.

 

 

Лучший официальный футбольный «твиттер» России!

Но если «Енисей» пока что официально выступает в ФНЛ, то их аккаунт в «твиттере» уже несколько лет по праву играет в высшей лиге. Согласитесь, редкий случай, когда «твиттер» клуба популярнее самого клуба. Именно такая метаморфоза случилась с «Енисеем» благодаря вчерашнему школьнику, а ныне 20-летнему пресс-атташе клуба Станиславу Меркису, который не утратил чувства юмора после назначения на официальную должность. Жег, жжет и будет жечь? Во всяком случае, этого мы ему искренне желаем. Потому что это весело и необычно в мире серьезного российского футбола. Сейчас убедитесь в этом сами.

Стало известно, что «Барселона» в случае выхода Каталонии из состава Испании сможет выбрать чемпионат, в котором будет выступать. Сам «Енисей» собирается в РФПЛ, но «Барсе» предлагает присоединиться к ФНЛ на шикарных условиях.

 

 

Угадайте, кто болеет за «Енисей»?

 

 

А вот об этом вы точно не знали.

 

 

Их почитать, так в «Енисее» вообще сплошь знаменитости…

 

 

Видимо, все дело в гостеприимстве. Двери красноярского манежа всегда открыты.

 

 

К сборной России в Красноярске вообще неравнодушны, что похвально. Фабио Капелло в свое время тоже получал ценные советы от «Енисея».

 

 

А вот так еще три года назад «Енисей» искал главного тренера. На кого это они намекают?

 

 

Самоиронии тоже не занимать, правда, это было перед сезоном 2014/2015, когда о выходе «Енисея» в РФПЛ и мечтать было сложно, сейчас эта шутка приобрела бы иной смысл.

 

 

Футболисты «Енисея» тоже ходят в отпуск. И иногда оттуда возвращаются.

 

 

На другую злобу дня.

 

 

Из раннего. «Твит» в день открытия Мундиаля в Бразилии.

 

 

Как привлечь звезду в свою команду.

 

 

Были времена, когда хороший «твиттер» был главным достоянием «Енисея».

 

 

О методах воспитания (в разгар истории с уходом Дзюбы из «Спартака» и переходом в «Зенит»).

 

 

Жаль, что результаты просмотра не опубликовали. Тайна личной жизни.

 

 

Здорово, что в Красноярске не занимаются самолюбованием и всегда рады отметить работу коллег, когда она выполнена на «отлично».

 

 

 

 

Ну, и так далее. А напоследок сообщаем вам, что у «Енисея» есть еще и женская команда, у которой тоже есть «твиттер».

 

 

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