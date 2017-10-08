Любимый хавбек. Уходит, чтобы вернуться!

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 Матч завершен Коста-Рика 1:1 Гондурас
  • Главные новости
  • Все новости
14:36
Китайские инвесторы готовы приобрести «Ливерпуль» за 1 млрд фунтов45
14:21
Феллаини пропустит матч с «Ливерпулем»14
11:37
«Барселона» — еще один клуб, желающий подписать Марсьяля35
10:45
Пирло объявил о завершении карьеры в декабре30
08:42
Тостао: «Бразилия не станет помогать Чили, чтобы не пустить на ЧМ Аргентину»38
18:06
Литва - Англия: стартовые составы0
18:02
Польша - Черногория: стартовые составы0
17:44
Сборная России отправилась в Казань на матч с Ираном2
17:23
Дайер: «Мечтаю о победе в АПЛ и на ЧМ-2018»4
17:12
Срна навестил сборную Хорватии и поддержал команду перед матчем с Украиной0
17:05
Янссен: «Если Швеция смогла забить 8 мячей, значит, смогут и Нидерланды»12
16:54
Дик Адвокат - о Сарсании: «Мне больно, я потерял друга»2
16:47
«Наполи» рассматривает возможность приобретения Жо5
16:45
Хислоп: «Месси нельзя назвать лучшим игроком в истории, ведь он не выиграл главный трофей»26
16:29
Исаак Саксесс потребовал вернуть деньги у девушек легкого поведения16
16:23
Вукоевич: «Вся Украина хочет, чтобы сборная сыграла на ЧМ в России»14
16:06
Дракслер заболел и пропустит матч с Азербайджаном3
16:05
Бакари Санья предложил свои услуги «Милану» и «Интеру»7
15:57
Эрик Кантона мог перейти в «Ливерпуль», но стал легендой «Манчестер Юнайтед»6
15:41
«Милан» поздравил Звонимира Бобана с днем рождения6
15:38
Адвокат останется у руля сборной Нидерландов до конца года11
15:26
Спаллетти мог возглавить сборную Италии4
15:26
Фирмино рассказал о своих целях на ближайшие 100 матчей4
15:12
Марлос: «Шевченко мне посоветовал играть в свой футбол»3
15:11
Полтавченко: «Сарсания многое сделал для отечественного футбола»4

Любимый хавбек. Уходит, чтобы вернуться!

сегодня, 17:38

«Время пришло», - Андреа завершает футбольную карьеру. «Соккер.ру» вспоминает великого хавбека и интересуется, кто ваш любимый полузащитник? Может, именно Пирло? 

Маэстро, заслуживший успех

Прекрасно, что Пирло в меру ленивый и праздный человек - не забросил футбол в юности. Пусть у каждого поколения свои герои, но есть люди вне времени. Поклонник игры, родившийся в новом веке, вряд ли помнит лучшие матчи Пирло до «Ювентуса». Но кто чуть старше – жил трансляциями Серии А в девяностых, знает о подвигах Андреа за сборную и «Милан». Помнит шикарную и успешную работу «россонери» в Лиге чемпионов. Хотя Пирло мог не состояться как знаменитый футболист, мог плюнуть после первых неудач и сосредоточиться на виноделии – в вине прекрасно разбирается и сейчас один из его бизнесов связан именно с этим напитком. 

Но в хавбека «Брешии» со временем поверили. А решение «Милана» выкупить Пирло за 10 млн. евро – одно из исторических для большого клуба. Как и идея Анчелотти развить подход Маццоне к хавбеку в «Брешии». В скромном родном клубе Андреа играл в аренде из «Интера» под пятым номером вместе с Роберто Баджо, Таре, Хюбнером и Бонерой. И там Карло увидел намек на создание опорного плеймейкера – игрока между линиями и задачами. В результате в «Милане» Пирло раскрылся, поскольку трудился так, как ему было уготовано природой. И превратился в одного из самых интересных хавбеков нового века. Еще до выхода на первый план Хави и Иньесты маэстро играл так Хавиньеста.

Или как сейчас пробует любой приличный центральный полузащитник – с чистым пасом, позиционной грамотностью, вроде бы неспешностью и не суетливостью, но при этом с идеальной резкостью движений. А феноменально умные передачи – как горячая неаполитанская пицца на дровах, пальчики оближешь. И в сборной Италии Андреа преуспел. В этом Пирло, как тому же Тотти, повезло больше, чем легендарному Паоло Мальдини, они стали чемпионами мира в 2006. Забавно, что когда Гроссо шел к точке, чтобы забить Бартезу в финале решающее пенальти серии, Пирло поднял глаза к небесам и попросил о помощи, ведь в голове мелькнула шальная мыслишка: «Если Бог существует, то без шансов, что он француз…» 

Шутник Андреа, который даже свет на кухне выключает мячом, заслужил, чтобы оказаться в списке главных легенд мирового футбола! Ведь он может позволить себе даже издевательства без ущерба для репутации. Если Месси покажется на улице в майке с надписью «No Messi – no party», то Лионеля сочтут высокомерным. А вот Андреа его самоирония выручала, он себе и такую футболку мог позволить. Кто забивает «паненкой» в серии пенальти на Евро англичанам – на особом счету в футболе. Ведь – только никому не рассказывайте, солнце в закат посылает именно Пирло ударом с правой: 

Кумир ценителей искусства

Сейчас такие времена, что борода порой делает мужчину не суровым, а скорее холеным. Но имидж Пирло в меру бомжеватый, а сам он всегда немножко помятый и усталый, как может себе позволить истинный итальянец. Так что и его борода, и его штрафные – часть большой привлекательной истории. Андреа – великий мастер стандартов, один из лучших в мире и конкретно в Серии А, ведь собрал этих самых ударов рекордное количество. Помогало не столько упорство на тренировках, как его знаменитое хладнокровие, над которым подшучивают всей футбольной Италией – «покерфэйсу» Андреа многие картежники позавидуют. 

Но Пирло интересен не только как футболист. У Андреа получается говорить и писать. Например, вот так описал себя любимого: «Когда я смотрю в зеркало, просыпаясь или ложась спать, то вижу человека умеренного уродства. Со щетиной, неуправляемой гривой волос, косоглазием, слегка сутулого, ушастого и с мешками под глазами. Но я также вижу человека, который полностью доволен тем, что видит». Флегматизм Пирло сделал его не только хавбеком, который не боялся прессинга – мячи в ногах были, словно заперты в самый надежный сейф футбольного мира, но и позволял ему шутить с серьезным лицом. 

Это дворянское чувство юмора – когда прикалываешься, оставаясь собой и даже не меняя выражение лица. С такими людьми приятно общаться и еще приятнее дружить. А отдельная персональная причина для всех фанатов элегантного футбола, почему футбольная ностальгия пронимает, когда вспоминаются лучшие моменты с участием Пирло – его дружба с великим защитником «Милана». Неста уже тренер, а когда-то они с Андреа постоянно рубились в футбол на приставке. Оба выбирали «Барселону» и Пирло честно признается – обычно проигрывал Сандро, ведь тот маньяк – Неста однажды сломал большой палец на руке, играя в футбольный симулятор. Может, как раз с Пирло и рубился?  

Элегантный мастер с будущим

Среди лучших людей много тех, кто себя прекрасно изучил и принял за правило не выпячивать худшее. Плюс самоирония была и остается важной составляющей выдающейся персоны, которой могут восхищаться и брать пример. В юного хавбека Пирло в свое время поверил Луческу, а когда Андреа не прошел в основу «Интера» - его подобрал Галлиани. «Милан» создал легенду, повлияв на мировой футбол. Ведь сейчас атакующий опорник – популярное амплуа. И понятно, у кого Хави подмечал позиционные ходы, создавая свой стиль. Пирло делал разницу, ведь величие «Милана», так совпало, ушло вместе с Андреа. А свою значимость «Ювентус» вернул именно с Андреа на поле – Буффон подтвердит.

Так что сегодня появился повод одновременно огорчиться фанатам «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии, ведь в декабре из футбола уходит человек-эпоха и человек-стиль. Но Пирло давно готов был к завершению карьеры морально, а недавно отметил - когда вернется домой, пойдет за тренерским дипломом. Хочется пожелать, чтобы Пирло и наставником в итоге стал таким неординарным и успешным, как был футболистом! Но даже если поначалу не получится, не забывайте – Андреа умеет брать реванши после стартовых неудач. А пока не собрался с мыслями и точно не определился, не получил лицензию и не начал новую карьеру, миллионы футбольных фанатов получат повод сознаться – они будут скучать. Вернее, уже скучают пару лет после переезда Пирло в особенный город Нью-Йорк, где можно встретить Вуди Аллена, играющего на кларнете.

В декабре Андреа завяжет с игрой в футбол, и многие будут скучать по магии, которую Пирло дарил, оставаясь собой – небритым лохматым мужчиной среднего роста со спокойным косоватым взглядом и завораживающей техникой удара по мячу. И будут благодарить, что привил миллионам болельщиков по всему миру чувство вкуса на хороший футбол. Когда не только счет важен, не количество собранных тактико-тактических действий, а важно подаренное каждому зрителю чувство детского восторга, одолевающее всегда, как мастер такого уровня касается мяча. У каждого свой любимый хавбек – вспоминайте своих любимчиков в  комментариях, раз Андреа дал повод. Но Пирло – объединяющая фигура. Один из главных мастеров эпохи, ведь научил любить футбол как искусство. Словами смысл щедрого подарка до конца не передать, можно лишь прочувствовать и быть благодарным.

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100