Первый стыковой. Украина против Хорватии

Ключевой матч сегодняшнего игрового дня в европейском отборе – встреча Украины и Хорватии на киевском «Олимпийском». «Соккер.ру» готовится к поединку «от ножа».

Турнирное положение и расклад накануне решающего тура

Борьба за выход на чемпионат мира в группе «I» получилась захватывающей. Перед предпоследним туром четыре команды претендовали на поездку в Россию, однако Турция, проиграв дома Исландии, лишилась шансов сыграть на мундиале. С 19 очками лидируют исландцы, которым сегодня предстоит сыграть против аутсайдера секстета – Косово. В параллельной встрече сойдутся сборные Украины и Хорватии, которые набрали по 17 баллов. Так как Исландия гарантировала себе финиш в первой двойке, то есть, как минимум, попадет в стыковые матчи, вторая путевка от этой группы разыгрывается в последнем туре в очном противостоянии украинцев и хорватов. По сути, это стыковой матч. Проиграл – вылетел. Итак, какие есть варианты для команд?

Хорватия займёт первое место в группе:

1. Если одержит победу в своем матче, а Исландия потеряет очки в матче с Косово.

Хорватия финиширует второй:

1. Если выиграет у Украины, а исландцы наберут три очка в матче с Косово.

2. Если сыграет вничью (благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей).

Хорватия останется третьей и лишится шансов выступить на ЧМ:

1. Если проиграет Украине.

Украина займёт первое место в группе:

1. Если одержит победу над Хорватией, а Исландия проиграет Косово.

2. В случае победы над Хорватией и ничьей в матче Исландия – Косово, если итоговая разница забитых и пропущенных мячей окажется лучше, чем у Исландии. Виктория с преимуществом в два мяча и более гарантирует, что украинцы окажутся выше исландцев при таком сценарии.

Украина финиширует второй:

1. Если победит Хорватию, а Исландия выиграет свой матч.

2. В случае победы над хорватами и ничьей в матче Исландия – Косово при условии, что у Исландии будет больше забитых мячей, или же при идентичности показателей забитых и пропущенных голов (в таком случае сборная Исландии окажется выше по преимуществу в личных встречах).

Украина останется третьей и лишится шансов выступить на ЧМ:

1. В случае поражения от Хорватии.

2. В случае ничьей.

Резюме: Исландия почти наверняка выиграет у Косово, поэтому на первое место Хорватии и Украины рассчитывать не приходится. Их соперничество сводится к простой формуле: в случае своей победы или ничьей в стыковые матчи отправится сборная Хорватии, а Украине необходимо строго выигрывать.

Старые счёты

Украина и Хорватия в четвертый раз пересекаются в рамках отборочных мероприятий к крупным международным турнирам.

Евро-1996. Украина – Хорватия (0:4; 1:0). Команды обменялись домашними победами, а успех «шашечных» оказался крупнее. Сборная Хорватии выиграла отборочную группу, оставив за спиной самих итальянцев, а Украина финишировала четвертой, пропустив вперед еще и Литву.

ЧМ-1998. Украина – Хорватия (0:2; 1:1). Украинцы и хорваты заняли вторые места в группах, поэтому сошлись в стыковых матчах за право дебютировать на мундиале. Хорватия выиграла в Загребе со счетом 2:0, сыграла в вничью в Киеве и отправилась на чемпионат мира во Франции, где завоевала «бронзу».

ЧМ-2010. Украина – Хорватия (0:0; 2:2). Команды дважды разошлись миром, а в турнирной таблице Украина впервые финишировала выше Хорватии. Англия выиграла группу, хорваты остались ни с чем на третьем месте, а украинцы попытали счастья в стыках, но уступили путевку в ЮАР Греции.

ЧМ-2018. Украина – Хорватия (0:1; ?:?). На «Максимире» хорваты минимально выиграли в марте этого года благодаря голу Николы Калинича, а Анте Чачич после игры вещал о том, что путевка на мундиаль практически в кармане у сборной Хорватии. Однако ряд осечек привели к тому, что «шашечные» с новым тренером – Златко Даличем, будут играть в Киеве, по сути, за право выйти в стыковые матчи. Прямая путевка от группы «I», скорее всего, достанется Исландии.

Важно! Сборная Украины никогда не проигрывала Хорватии на своем поле: одна победа и две ничьих. Впрочем, ничья сегодня наших соседей не устроит.

Составы

«Матч года» Украина и Хорватия проведут в неоптимальных составах. Так, у хозяев игру из-за перебора желтых карточек пропустят Иван Ордец и Артем Кравец, зато Андрей Шевченко снова может рассчитывать на отбывших дисквалификацию Зинченко и Коваленко, как и на Ракицкого, оправившегося от мышечного повреждения. Ожидается появление в стартовом составе натурализованного бразильца Марлоса, который дебютировал в предыдущем матче против Косово. Потери хорватов гораздо серьезнее. Во-первых, на октябрьский сбор не смогли приехать из-за травм Никола Калинич, Матео Ковачич, Ведран Чорлука, Марко Пьяца и Тин Йедвай. Во-вторых, в матче с финнами получил травму Марсело Брозович. В-третьих, под вопросом участие Марио Манджукича, главного орудия хорватской атаки.

Ориентировочный состав Украины (4-2-3-1): Пятов – Караваев, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Сидорчук – Гармаш, Ярмоленко, Коноплянка – Марлос (Беседин).

Ориентировочный состав Хорватии (4-2-3-1): Субашич – Пиварич, Вида, Ловрен, Врсалько – Модрич, Ракитич – Перишич, Рог, Крамарич – Манджукич.

Прямая речь

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины: «Турнирный расклад вынуждает хорватскую команду тоже играть только на победу, поэтому матч обещает быть открытым, зрелищным. Сейчас наш противник переживает непростые времена, у них есть кадровые потери, произошла смена тренера, но эта сборная все равно имеет достаточно сильных исполнителей, умеющих настраиваться на важные матчи. Мы тоже должны быть к этому готовы. И мы будем готовы сыграть этот матч как финальный».

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии: «У меня было 48 часов, чтобы познакомиться с командой и влиться в работу. Это очень непросто. Для меня главное – заставить ребят поверить в свои силы, почувствовать уверенность. Они должны продемонстрировать все лучшие качества хорватского футбола. При всем уважении к сборной Украины, я уверен, что хорватские футболисты, выступающие в ведущих клубах Европы, покажут хорошую игру и решат задачу».

Андрей Ярмоленко, нападающий сборной Украины: «Хорошо, что мы играем дома, я уверен - будет полный стадион. Со своей стороны мы отдадим все силы, чтобы нам было не стыдно смотреть болельщикам в глаза. У сборной Хорватии хорошие игроки, которые выступают в топ-клубах. Но нам нужно думать о своей игре и придерживаться плана на игру».

Ивица Олич, экс-форвард сборной Хорватии: «В Хорватии перед матчем не очень хорошее настроение. Последние четыре матча сборной его основательно подпортили. Единственный позитивный момент – то, что сегодня в Киеве на тренерской лавке будет сидеть новый человек. Надеюсь, это встряхнёт команду. Классных мастеров у нас хватает, а вот игра в последнее время огорчала. Верю, что сегодня ребята соберутся и выиграют. Для Хорватии это матч года!»

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