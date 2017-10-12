Почему «Краснодар» будет чемпионом России

«Быки» добиваются тестирования системы повторов в декабрьском матче против «Ахмата», и «Соккер.ру» приветствует идеи футбольного клуба, который хочет быть современным.

Растущему городу нужно зрелище

Чемпионство «Краснодара» нужно их родным краям. Знающие люди подсказали, что город не весь такой ухоженным и приглаженный, как стадион одноименного клуба или новенький парк, разбитый вокруг арены. Но, даже если местные власти не всегда следят за чистотой и порядком, людям в агломерации на 1.3 миллиона человек (что интересно, за семь лет прирост населения составил полмиллиона человек – мощно прибавили) нужен не только хлеб и чистота, но зрелище. Например, Казань избалована спортом, и людям там не до футбола, не раз убеждались. По Москве все понятно – логистика была и будет ахиллесовой пятой мегаполиса. Но Краснодару, где «Кубань» наполовину остыла, нужен ФК «Краснодар» и его большие победы. А если твои успехи кому-нибудь нужны – к ним приятнее стремиться. Тем более, когда дом клуба очень уютный и окультуренный. О потенциальном влиянии парка вокруг арены на клуб еще будет сказано, а сейчас просто посмотрите, как выглядит – крутой проект:

Парк на Восточно-Кругликовской за две недели до открытия.

Аэрофотосъёмка: Азамат Темердашев pic.twitter.com/pBQucfsn8z — Городские решения (@urbankrd) 11 сентября 2017 г.

Клуб трезво подходит к вопросу лимита

Говоря «Краснодар», не всегда стоит подразумевать Галицкого? Ну, это скорее позиция одного известного в последнее время предпринимателя, если он о чужих мамах начинает говорить, а тут все проще. «Быки» благодаря позиции руководства легко проходят тест на находчивость и сообразительность в российском футболе. Их позиция по лимиту понятная, поскольку заключается в требовании, чтобы законы были четкими и полезными. Никто из адептов культа лимита годами не может внятно объяснить и показать на примерах успешность ограничений. Сборной России, где за последнее время играли два бразильца и два немца (плюс два человека, воспитанных в Испании), лимит точно не помощник. А для клубов важнее, чтобы человек выкладывался и прогрессировал, его национальность – дело десятое. Тем более, желание собрать сильную основу может сочетаться с честной конкуренцией для лучших россиян.

Академия готовит много юных игроков

В различных списках самых талантливых юных игроков Европы и скаутских листах вы найдете ребят из «Краснодара», что не удивляет. Но пока некому из юных россиян играть в центре обороны – не успели вырасти, там должен рубиться Гранквист, поскольку у шведа есть характер и мастерство. Не тянут российские вингеры на основу? Классон неплохо зашел, даже на ЧМ-18 может попасть со сборной. И одновременно позиции Смолова или Газинского в основе при явном прогрессе никто под сомнение не поставит. Но желание собрать сильный состав в 2017 году не мешает делать ставку на воспитание приличных местных игроков на будущее. Причем тут непонятна резкая реакция на слова директора академии клуба Фундукяна о клубном патриотизме.

Если родители хотят, чтобы их дети получили хорошее футбольное образование в идеальных условиях в «Краснодаре» - где коррупционная составляющая в школах, хочется верить, помножена на ноль, в отличие от других клубов, а потом собираются лет в четырнадцать-шестнадцать перевезти их в школы «Зенита» или «Спартака», то это форменное предательство. Пусть сказано было резко, но понятно – «Краснодар» сможет быть чемпионом, когда в резерве окажутся ребята, которые ассоциируют успехи в российском футболе с родным клубом. Это нормально и правильно. А в «Реал» состоявшегося молодого игрока «быки» отпустят, конечно же. Но если кто-то с пеленок за «Спартак» - пусть играет в клубе, где воспитывают российских Месси, никто не заставляет лицемерить и предавать тех, кто в вас вкладывает деньги.

У команды сильный частный спонсор

Вряд ли есть те, за кем не могут прийти в теории – от политики не зарекайся, но нефть рискует и дальше обесцениваться, а вот кушать хочется всегда. «Краснодар» финансово защищен магнитным полем, причем не использует тактику скупки трофеев через переплату за игроков. Разумеется, спонсорство клубов РФПЛ – отдельная тема, но посмотрите по сторонам. В футболе 21 века везет тем, у кого главный фанат клуба – миллиардер со своей империей. Новая команда с богатым спонсором скорее рано, чем поздно будет серьезно претендовать на чемпионское звание в России. Таково положение дел и в мировом футболе. Без Рыболовлева в «Монако» не оказался бы Жардим и перспективный состав – теперь они чемпионы Франции, невзирая на ПСЖ, и показали себя в ЛЧ. Галицкий при выборе идеального наставника создаст чемпионскую команду, особенно если академия найдет своего Мбаппе – будет приятный бонус с пользой для дела.

Посещаемость матчей стабильно растет

Все билеты на игру «Краснодара» и ЦСКА проданы. Поддержка в футболе важна, особенно когда она стабильная и футболисты привыкают к этому фактору как к помощи. Но тут иногда изобретаешь одну вещь – получаешь другое открытие. Микроволновую печь придумали, работая над радарной установкой из-за того, что в кармане инженера растаял шоколадный батончик. Так и «Краснодар» может расширить клиентскую базу и круг почитателей из-за открытия шикарного парка вокруг стадиона. Той самой арены, что мгновенно стала достопримечательностью города – сама по себе красивая, а за счет уникального табло рекламирует «быков» во всем мире. Парк вокруг тоже заслуживает, чтобы его видели и его посещали. А поскольку территория вокруг арены может стать модным местом для посиделок молодежи – интересующихся делами самого клуба станет больше. Хотя людей и так достаточно. На матч с «Динамо» пришли 23 тысячи 870 зрителей, против «Црвены Звезды» собрали аудиторию матча ЦСКА – «Спартак». Начинали с 3 264 зрителей в среднем за сезон, а теперь показатель после пяти домашних матчей – 22 230 человек! Семикратный прирост и совсем другая картинка:

Ставят на агрессивный и яркий футбол

Не исключено, что тренер Шалимов – бездарный, хотя проверить это оценочное суждение, не претендующее на истину, мы сможем лишь на практике, как обычно. Его последовательно защищают в клубе – наверное, так и стоит поступать, пока нет идеальной кандидатуры на замену, пока теплится надежда, что наставник хотя бы дико везучий и в Лигу чемпионов прорвется, спотыкаясь. Но, скорее всего, чемпионом с «Краснодаром» будет другой человек. И когда наступит момент готовности к трофейному рывку главного тренера, первой команды и всего клуба, их успех станет правильным шагом для российского футбола.

«Зенит» и все остальные традиционные фавориты никогда не были безошибочными на поле и вне его, а «Краснодар», даже проиграв команде Манчини, уступил во втором тайме лично Луневу, а моменты создавал. «Быки» и сейчас не слабые. Надо лишь избавляться от людей с комплексом неполноценности. Заявление Шалимова, что состав у команды средний, когда выше идет «Локомотив», где заявка не сильнее, кажется странным. Тем более, что «Краснодар» даже сейчас по большинству важных командных показателей в первой тройке, часто – второй. Они играют первым номером и о зрелищности не забывают. Народу такой подход всегда нравится.

Нераскрытый потенциал первой команды

Возьмите Подберезкина. Если ему не объяснить, в чем фундаментальные просчеты – получите игрока, который отдает по 50 передач за игру с высокой точностью, но создал за восемь игр шесть моментов. Меньше, чем Шишкин. Но если Вячеслава правильно подготовить – выдаст 32 передачи под удар, как Перейра. При этом даже с Маурисио надо работать. Как Подберезкин не становится российским Де Брюйне, так уругваец не местный Иньеста из «Краснодара». Второй год Мартынович и Гранквист сами по себе хороши, но наставники не закрыли фланги и опорную зону – пропускают много лишних и дурацких голов…

Зато остаются современными, ведь смогут первыми продемонстрировать установленную на стадионе систему повторов уже в декабре в игре против «Ахмата» - пускай в РФС испугались и бюрократией хотят задушить внедрение. И раз клуб развивается, команда высоко, невзирая на понимание, что можно и нужно прибавлять, то речь о стратегических фаворитах лиги. Не так хорош «Зенит», чтобы ему сдаваться. И во второе чемпионство «Спартака» в ближайшие годы не проще поверить, чем в первый титул «Краснодара». Ведь «быки» развиваются грамотно, команда нужна народу, и от реальной чемпионской борьбы их отделяет, пожалуй, одно успешное кадровое решение.

В футболе многое зависит от случайностей? Тогда «Краснодару» для рывка к титулам надо случайно найти подходящего грамотного наставника, ведь такое везение клуб заслужил.