Чемпионат России – четвертый в Европе, «Спартак» - выше «Баварии»

Футболисты РФПЛ опережают коллег из Бундеслиги и Лиги 1 по успешности в турнирах УЕФА нового сезона. «Соккер.ру» объясняет важность борьбы за коэффициенты.

На каком месте Россия и как вообще считают эти коэффициенты?

Бывалые поклонники еврокубков знают систему, но для удобства всех и каждого – коротко напомним для тех, кто не заметил в главном меню «Соккер.ру» раздел «Рейтинги», где есть все пояснения для понимания таблицы.

Система начисления очков

1. Каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).

2. Клубам, которые пробиваются в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов УЕФА или четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы УЕФА, начисляется по одному дополнительному баллу за каждый раунд.

3. Кроме того, четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре очка - за выход в плей-офф.

Расчет коэффициента

Общий коэффициент представляет собой сумму среднего значения за текущий сезон (количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в еврокубковом сезоне) и результатов предыдущих четырех сезонов. Если две ассоциации будут иметь одинаковый коэффициент, более высокое место займет страна с более высоким коэффициентом за последний сезон.

По таким правилам игры Россия занимает высокое шестое место. Обратите внимание на разделение - четыре чемпионата лидируют настолько очевидно, что ни Франции, ни России с ними не потягаться в ближайшие лет пять – высшие дивизионы Испании, Англии, Италии и Германии. Первые оторвались невероятно далеко, а вот между Италией и Германией идет футбольная война. Тогда как после седьмого места – новый обрыв, Бельгия соревнуется с Украиной, а Турция – пробует их догнать:

Почему России важно оторваться от Португалии?

В чем разница между пятой, шестой и седьмой строчками в рейтинге клубных ассоциаций УЕФА? В последнем случае в Лиге чемпионов играет только две команды, причем лишь чемпион попадает в групповой этап сразу, а второму призеру надо пройти отбор. Клубам РФПЛ выгодно бороться за пятое место, где сейчас Франция. И как можно дальше оторваться от Португалии, защитив шестую строчку. Ведь коэффициент сезона, который скоро отпадет при расчете очков – 2013/14, у РФПЛ выше, чем у Примейры.

Тогда Россия заработала 10.416 пунктов, а португальские клубы – 9.916. И прекрасно, что суммарная разница намного больше. На данный момент РФПЛ опережает португальскую лигу на 5.134 пунктов. Открыв неплохой, больше, чем между АПЛ и Бундеслигой в первой четверке. Португальцы помогают РФПЛ. «Порту» проиграл «Лейпцигу», МЮ победил «Бенфику». «Спортинг» уступил «Ювентусу», а «Витория» и «Брага» повторили за остальными. Провал конкурентов, победы «Спартака» и «Зенита» - вот и рост коэффициента России подъехал.

Причем и французы не впечатляют, хотя тут 50 на 50 – на поражения «Монако» и «Ниццы» ответили победами ПСЖ, «Марселя» и «Лиона». Но отрыв Франции всего 2.866 пункта, и они тоже потеряли одного из компании. Теперь, если вдруг ПСЖ быстро вылетит из ЛЧ весной и не найдется нового «Монако» - монегаски за российские деньги здорово в прошлом сезоне навредили РФПЛ, зря ЦСКА в прошлом сезоне не попытался сыграть с ними успешнее, то у российских клубов будет шанс даже французов покусать. Хотя не сразу, поскольку пока по четырем последним сезонам ничья 2:2, по две победы Франции и России. В новом сезоне РФПЛ ведет 6.600 баллов против 5.333 – приятно.

Кто мощнее всех в еврокубках сезона 2017/18?

Сначала отметим клубы – МЮ, МС и «Барселона» первыми собрали по 11 пунктов в Европе. А ПСЖ, «Челси» и неожиданно «Бешикташ» близки к этому. Суммарный лидер рейтинга «Реал» пока не впечатляет, ведь находится лишь на восьмом месте. Но куда интереснее отметить, что «Спартак» сейчас – двенадцатый, немножко опережают «Шахтер». «Зенит» - на 32-й строчке, поскольку за ЛЕ дают меньше баллов, а ЦСКА пока 20-й, но с такой игрой опустится ниже. А группа лидеров выглядит вот так:

* - место в этом сезоне (общее место в рейтинге клубов УЕФА).

Раз «Спартак» выше «Баварии» - начало сезона можно считать успешным. И теперь, разобравшись с позицией РФПЛ в таблице, хочется также выделить самых успешных среди стран, найти провалившихся грандов и понять текущую форму по дивизионам. Можно похвастаться, что клубная команда РФПЛ – четвертая в новом сезоне, мощнее играют только испанцы, итальянцы и англичане. На пятом месте неожиданно киприоты – побили свой рекорд, опережают даже Францию.

А среди провалов выделяется, кроме явной неудачи Турции, где все держится на крыльях «орлов», небывалый крах немцев. На данный момент Бундеслига на 21-м месте, причем если сравните выступления немецких и российских клубов, то с удивлением увидите – перевес почти двукратный, Германия набрала лишь 3.428 пункта. А вот Австрия и Израиль оказываются выше конкурента российского чемпионата – Португалии. Неплохо также выступают украинцы, причем они сохранили три клуба, тогда как израильтяне и австрийцы – по два.

Вот так выходит, РФПЛ обыграла Бундеслигу. «Локомотив» не победил «Шериф»? Но «Герта» проиграла луганской «Заре». Конечно, у немцев такой сбой случается раз в сорок лет, но тот факт, что они пропустили вперед Болгарию, Сербию и Грецию, о многом говорит. А вот если посмотреть на дно таблицы, то с прискорбием фиксируем, насколько слаб сейчас клубный футбол в Грузии и Армении – грузины даже ниже Сан-Марино, и последнее место не их только благодаря Косово – лиге, которая пока очков не набирала.

Зачем РФПЛ третья команда в Лиге чемпионов?

Во-первых, Лига чемпионов – большой праздник. Есть «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Три клуба, которые соберут полные новые арены на любую домашнюю битву в группе Лиги чемпионов. «Быков» на игре с «Црвеной Звездой» поддерживала аудитория, как в дерби ЦСКА и «Спартака». Армейцев, железнодорожников или сенсационных желающих в Лигу чемпионов, вроде «Ростова», не учитываем, но и так собирается тройка.

Во-вторых, со следующего сезона меняется формат Лиги чемпионов. Теперь три сезона подряд будут тестировать формат с 16 клубами из АПЛ, Серии А, Ла Лиги и Бундеслиги на групповом этапе. Половину мест займут представители топ-4, но шансы России на три клуба в группах растет – две команды могут попасть в элиту сразу, а третья пройдет не привычную «нечемпионскую квалификацию», где можно нарваться на клуб из Англии или Испании, а облегченную – команд из самых сложных лиг пускают без очереди.

В-третьих, чемпионат мира подтолкнет россиян к футболу – клубам надо работать со школьникам и студентами, как самыми выгодными болельщиками. Юношеская любовь глубже, чем о ней думают. Даже если эффект не будет впечатляющим, новые арены строят, на них нужны зрители, значит, и футбол надо развивать. И чтобы появился смысл в борьбе за два места после чемпионского – нужно и дальше побеждать в Европе. Пока Россия на четвертом месте в сезоне по набранным пунктам, и если бы «Краснодар» не оступился – могла быть второй после Англии.

Какие клубы приносят РФПЛ больше всего пунктов?

Сразу нужно защитить честь «Краснодара» - невзирая на провал нового сезона, именно «быки» идут на втором суммарном месте в списке представителей РФПЛ последних пяти сезонов. Это прекрасный результат для молодого клуба. Тем более, тот же «Локомотив» пока ниже «Динамо» и «Рубина». А огорчает на дистанции, конечно же, «Спартак» - и сезоны пропускал, а в этом сезоне впервые за много-много лет выступает удачно:

По цифрам путь начали отлично, но надо продолжать в том же духе. Если выступать вдохновенно, как «Спартак» и «Зенит» на этой неделе, то сам вопрос о том, зачем РФПЛ три путевки в ЛЧ, ставить не будут. Кроме того, обратите внимание на клубные позиции. «Зенит» восемнадцатый – хорошо при различных жеребьевках, но ЦСКА – лишь 36-й клуб в еврокубковом рейтинге, невзирая на количество попыток себя проявить. Зато хвалим «Краснодар» - уже 56-е и будут выше.

Но сразу ругаем «Локомотив» и «Спартак» - «Ростов» за один сезон повторил их пятилетний результат. Хотя и на такие успехи тоже надо рассчитывать, сенсации таблицу рейтингов УЕФА кормят. И вывод напрашивается. За нестабильность и нераскрытый потенциал болельщики пинают российские клубы по делу. Но почти все могут приятно удивить в Европе, если захотят. Третья команда в ЛЧ будет служить лучшим доказательством, как и проход всей четверки в весеннюю часть еврокубков. ЦСКА ведь не потерял шансы на третью строчку, так что осень будет интересной!