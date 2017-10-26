Посещаемость клубов РФПЛ сезона 2017/18

«Крестовский» позорно строили, но неплохо заполняют. «Соккер.ру» путешествует аренами, хвастается успехами «Зенита» и называет неудачников по сбору народных голосов.

16 место. «Урал» - 5 280 зрителей*

В новом сезоне меньше всего зрителей в среднем за игру видели домашние поединки «Урала». Печально, учитывая показатель в таблице – идут выше «Спартака» и «Краснодара». Но цифры не врут, полстадиона – их максимум после восьми домашних матчей. Может, пора извиниться перед фанатами за резкие слова после истории с «Тереком», пригласить с хлебом-солью на матчи? Екатеринбург – город на почти полтора миллиона жителей, но десятитысячную арену не заполняют даже на 80 %...

* - здесь и далее указана средняя посещаемость одного домашнего матча.

15 место. «Анжи» - 5 536 зрителей

Да, аутсайдер, да, немало проигрывали с Григоряном. Но со Скрипченко ведь чуть не обыграли «Зенит», в красивой игре опередили грозу авторитетов из «Арсенала». Огорчает, что «Анжи-Арена», которую полностью на аквапарк пока не переделали, не может собрать 17 000 зрителей, как в лучшее времена. Перебиваются пустым стадионом – всего 5.5 тысяч самых верных заходят (и это с фанатами гостей). А поддержка команде в борьбе за выживание не помешает.

14 место. «Амкар» - 6 029 зрителей

Не так давно на домашние игры пермяков приходило 11 000 болельщиков. Для города с населением в миллион человек и с ареной на 17 000 зрителей – может быть. Но затем пошло падение. 8 тысяч, снова 8, затем 7 в среднем. Теперь и вовсе шесть тысяч болельщиков на игре. Пермь теряет интерес к «Амкару», а клубу все сложнее убеждать спонсоров? Может, хотя бы кубковые успехи приведут людей на стадион? Или пора Евсееву снять матерный ролик, где приглашает на «Звезду»?

13 место. «Уфа» - 6 401 зритель

Богатый середняк, город Уфа – на миллион жителей. И хотя есть конкуренция с другими видами спорта, Семак мог рассчитывать на куда лучшую посещаемость на небольшой домашней арене. Жаль, что так, дела «Уфы» слабо тревожат жителей города. От силы 0.6 % жителей – то есть каждый 166-й, приходят на стадион, чтобы посмотреть, как «Уфа» воюет с клубами РФПЛ. Надо что-то думать и делать – нет любви зрителей. Так для кого клуб существует?

12 место. «Тосно» - 7 040 зрителей

А вот здесь все замечательно, если не считать выездного статуса матчей «Тосно». «Зенит» обещает, что весной против ЦСКА не будут играть на «Петровском», и пока там приютили соседей по области. Менять газон на «Крестовском» ради чемпионата мира придется, а вот поле вынужденно домашней арены «Тосно» в нормальном состоянии, и пока собирают по 7 тысяч зрителей в среднем. Для игры в чужом городе – неплохой показатель. Но поскольку симпатично играют, хотелось бы увидеть тысяч 13-15 весной.

11 место. «Динамо» - 8 738 зрителей

Недавно динамовцы были в таблице выше, обходили даже «Локомотив» и претендовали на позиции «Рубина». Но ряд неудач сказались, тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Теперь динамовцы во второй десятке, хотя проигрывают немного. Посмотрим, что покажут в будущем и на новой арене. Ведь если вспомнить последний сезон в элите, то показатель был 6 335, за сезон до этого – 7 984. Сейчас зрителей на играх немного больше, чем два-три года тому назад.

10 место. «Рубин» - 9 307 зрителей

А вот здесь – полный провал, невзирая на десятую суммарную цифру. В РФПЛ только два клуба с домашней заполняемостью арены в районе 20 % - «Анжи» и «Рубин». Казанцы еще хуже, чем аутсайдер. Магия Бердыева пока не работает ни на поле, ни за его пределами. «Рубин» низко по посещаемости, хотя там и город немаленький и не самый бедный, и арена новая. «Драконы» не заманивают в логово – прокол. Причем такой прокол, что порой ехидно спрашивают: а кому нужен «Рубин» в Казани?

9 место. «Локомотив» - 9 477 зрителей

Еще одно разочарование рейтинга. Первая команда в чемпионате России собирает менее 10 000 зрителей на домашних играх. А ведь и стадион подкрасили ради проведения Суперкубка России, и победы пошли. Почему железнодорожников не поддерживают – загадка. Вряд ли дело только в ценах – хотя этот фактор учитываем в каждом случае! Но вроде и фанаты со стажем должны быть, и Семин снова первый. Зрителей даже меньше, чем в прошлом сезоне, когда после 14 туров были на 11 месте. Пишите в комментариях, если знаете причину этой аномалии!

8 место. «СКА-Хабаровск» - 9 634 зрителя

Антихайп, как говорят выходцы из тех краев – плевать на место в таблице и результаты, поддержать клуб важнее. Команда из Хабаровска обошла «Локомотив» и «Рубин». Согласитесь, для новичка РФПЛ – прекрасные показатели. Тем более, в Хабаровске процент заполненности стадион выше, чем в этом сезоне у самого «Спартака». Хвалим поклонников самого бедного клуба лиги за помощь команде! Не только перелеты мешают фаворитам легко обыгрывать «СКА-Хабаровск», но и фанаты хозяев.

7 место. «Ростов» - 10 764 зрителя

Ростовчане не могут быть очень высоко, поскольку у них не самая большая в лиге арена – в пятерке самых маленьких. Так что тут ждут открытие новой арены. Есть надежда, что цифры вырастут, если администрация стадиона не пожадничает и отдаст билеты за вменяемые для города деньги. Пока «Ростов» седьмой по средним показателям, но среди лидеров по проценту заполняемости арены. Неплохо, потеряли тысячи две фанатов по сравнению с сезоном с выходом в ЛЧ.

6 место. «Арсенал» - 11 214 зрителей

Тула – красавцы. И это с учетом, что есть куда расти. В полумиллионом городе стадион на 20 тысяч мест, а пока заполняют только на 55 %. Но и так неплохо, ведь получается, что «Арсенал» собирает больше народу, чем «Локомотив», не играя дерби, как железнодорожники в Москве, и не лидируя в лиге. Конечно, в Туле отчасти ходят на соперников – как везде в провинции. Но раз есть маленький прирост по сравнению с прошлым годом – работают дальше.

5 место. ЦСКА – 15 747 зрителей

Место в пятерке для многократного чемпиона – слабый результат. Тем более, армейцы так высоко только благодаря вместимости новой арены. Если смотреть на трибуны, то там много пустых мест. Акинфеева и компанию поддерживают в среднем от силы по 14-15 тысяч фанатов, ведь часто те, кто побывал на новом стадионе – болельщики гостевых команд. Мало для Москвы, мало для ЦСКА, Бабаев разочарован, что делать – не знают.

4 место. «Ахмат» - 17 763 зрителя

Высокий показатель. Хотя если всегда организовывать переезд для гостевых болельщиков – будут еще выше. «Анжи» вот заявил, что бесплатно свозит в Грозный и обратно, а вход на трибуну будет бесплатным, что без согласования с «Ахматом» обеспечить невозможно. Как невозможно собрать полный стадион с учетом результатов команды. Даже если очень просить людей зайти – аншлага не будет.

3 место. «Краснодар» - 23 955 зрителей

«Быкам» надо на второе место, ведь по смыслу уже обошли «Спартак». Ведь средний показатель по зрителям на домашних играх не настолько уступает спартаковскому, как стадион «Краснодар» уступает по размерам «Открытие-Арене». Южан можно поздравить. Играет первая команда ужасно, но арена и парк около стадиона – красавцы, горожане не могут устоять. Многие насладились ареной, а свои впечатления после посещения этого и других стадионов можете оставить с помощью карты футбольных объектов от «Соккер.ру».

2 место. «Спартак» - 27 731 зритель

Недолго музыка играла, недолго москвичи ходили на «Спартак». В позапрошлом сезоне домашние матчи собирали в среднем 25 тысяч человек, в чемпионском – 32.7 тысяч. Но это был рекорд, который сейчас не побьют. Получилось, что мода на стадион «Спартака» была временной сразу для пяти тысяч человек из числа жителей мегаполиса. С учетом, что посещаемость обрушилась с 72.8 % до 61.6 % - пора представителям клуба действовать.

1 место. «Зенит» - 43 904 зрителя в среднем

Чистое первое место. По общему количеству. По среднему дома. По заполняемости – 78 % мест заняты в среднем. А вот заявление, что «Зенит» обошел «Челси» и «Ювентус» - для красивого словца. «Стэмфорд Бридж» заполнен на 99.6 %, команда Абрамовича физически не может собрать больше фанатов – стадион меньше, чем «Крестовский». Та же история у «Ювентуса» - 93 % мест заняты. При этом нельзя заявлять, что если «Милан» собирает 50 тысяч на 80-тысянике (больше, чем «Зенит»), то он популярнее в своем городе.

Так что по российским меркам клуб из Санкт-Петербурга - абсолютный лидер. Но до показателей Бундеслиги или АПЛ, где 90-95 % мест заняты, даже «Зениту» еще побеждать и побеждать. Вот когда в России начнут проходить отметку в 90 % - частое явление в той же Голландии, тогда и зафиксируем небывалый рост популярности футбола на стадионах.

Посещаемость отличная или можно лучше?

Нужно лучше. Например, «Рубин», «Анжи» и «Локомотив» преступно не популярные. Что особенно огорчает во втором случае. Сейчас 10 клубов из 16 собирают в гостях больше зрителей, чем дома. Проще говоря, пользуются популярностью лидеров рейтинга. Съездил к «Спартаку» - поднял сумму. Ну, и последнее место «Урала», учитывая позицию Тарханова в таблице – печальный случай. Что там, даже «Спартак» заполняет новый стадион всего на 61 %. Плохой показатель, не говоря о бедовой популярности ЦСКА – армейцам полстадиона за счастье:

Посещаемость клубов РФПЛ в сезоне 2017/18 № Клуб Сумма дома* Игр дома Средняя дома Сумма выезд Игры в гостях Средняя выезд Общая Заполняемость дома 1 «Зенит» 263 421 6 43 904 123 849 8 15 481 387 270 78.1 % 2 «Спартак»» 194 117 7 27 731 153 429 7 21 918 347 546 61.6 % 3 «Краснодар» 143 728 6 23 955 108 116 8 13 515 251 844 70.5 % 4 «Ахмат» 124 342 7 17 763 91 867 7 13 124 216 209 58.1 % 5 ЦСКА 125 973 8 15 747 75 400 6 12 567 201 373 52.5 % 6 «Арсенал» 67 284 6 11 214 120 982 8 15 123 188 266 55.9 % 7 «Ростов» 64 585 6 10 764 99 965 8 12 496 164 550 68.0 % 8 «СКА-Хабаровск» 67 435 7 9 634 46 058 7 6 580 113 493 63.4 % 9 «Локомотив» 75 814 8 9 477 96 513 6 16 086 172 327 34.7 % 10 «Рубин» 74 454 8 9 307 106 488 6 17 748 180 942 20.5 % 11 «Динамо» 61 165 7 8 738 87 090 7 12 441 148 255 46.9 % 12 «Тосно» 56 321 8 7 040 52 592 6 8 765 108 913 33.5 % 13 «Уфа» 38 407 6 6 401 71 196 8 8 900 109 603 42.1 % 14 «Амкар» 36 171 6 6 029 110 545 8 13 818 146 716 35.5 % 15 «Анжи» 44 286 8 5 536 59 186 6 9 864 103 472 21.0 % 16 «Урал» 42 243 8 5 280 76 470 6 12 745 118 713 52.8 %

Также интересно расставить команды по заполняемости арен. Процент наполнения трибун важнее для создания атмосферы, чем общие цифры. Тогда получим рейтинг, где «Спартак» всего пятый. ЦСКА – на девятом месте. «Локомотив» - на 13-м, есть еще хуже, чем по среднему количеству зрителей дома. А «Рубин» замыкает список. «Казань-Арена» - самый пустынный стадион РФПЛ, если учитываем солидную вместимость:

Рейтинг клубов РФПЛ по наполняемости арен в сезоне 2017/18 1. Зенит 2. Краснодар 3. Ростов 4. СКА-Хабаровск 5. Спартак 6. Ахмат 7. Арсенал 8. Урал 9. ЦСКА 10. Динамо 11. Уфа 12. Амкар 13. Локомотив 14. Тосно 15. Анжи 16. Рубин

Похвалить нужно «Зенит» и «Краснодар» - лидируют и по числам, и по процентам. Можно отметить Ростов-на-Дону и Хабаровск – там высокий показатель наполняемости арен. Но поднять показатели не мешают даже старые арены. Достаточно играть ярче – голы привлекают на стадионы. И нужно меньше ничьих в меню. Даже если болельщики получают негативные эмоции, но видят яркую борьбу, а не мировые в 30 % случаев, то идут еще раз уже за победой.

Качество футбола важно, как и комфорт, ведь «Краснодар» берет стадионом, а не победами. А у кого арена новая, но не умеют себя представить – не растет по посещаемости, как аутсайдер в рейтинге «Рубин». Даже кто оступается после побед, как «Спартак» - теряет аудиторию. Любовь российского зрителя переменчивая. На «Зенит» и «Краснодар» люди пошли, поход на футбол стал популярным. А чемпион «Спартак» и лидер «Локомотив» скатились.