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Посещаемость клубов РФПЛ сезона 2017/18

сегодня, 16:00

«Крестовский» позорно строили, но неплохо заполняют. «Соккер.ру» путешествует аренами, хвастается успехами «Зенита» и называет неудачников по сбору народных голосов.

16 место. «Урал» - 5 280 зрителей*

В новом сезоне меньше всего зрителей в среднем за игру видели домашние поединки «Урала». Печально, учитывая показатель в таблице – идут выше «Спартака» и «Краснодара». Но цифры не врут, полстадиона – их максимум после восьми домашних матчей. Может, пора извиниться перед фанатами за резкие слова после истории с «Тереком», пригласить с хлебом-солью на матчи? Екатеринбург – город на почти полтора миллиона жителей, но десятитысячную арену не заполняют даже на 80 %...

* - здесь и далее указана средняя посещаемость одного домашнего матча.

15 место. «Анжи» - 5 536 зрителей

Да, аутсайдер, да, немало проигрывали с Григоряном. Но со Скрипченко ведь чуть не обыграли «Зенит», в красивой игре опередили грозу авторитетов из «Арсенала». Огорчает, что «Анжи-Арена», которую полностью на аквапарк пока не переделали, не может собрать 17 000 зрителей, как в лучшее времена. Перебиваются пустым стадионом – всего 5.5 тысяч самых верных заходят (и это с фанатами гостей). А поддержка команде в борьбе за выживание не помешает.

14 место. «Амкар» - 6 029 зрителей

Не так давно на домашние игры пермяков приходило 11 000 болельщиков. Для города с населением в миллион человек и с ареной на 17 000 зрителей – может быть. Но затем пошло падение. 8 тысяч, снова 8, затем 7 в среднем. Теперь и вовсе шесть тысяч болельщиков на игре. Пермь теряет интерес к «Амкару», а клубу все сложнее убеждать спонсоров? Может, хотя бы кубковые успехи приведут людей на стадион? Или пора Евсееву снять матерный ролик, где приглашает на «Звезду»?

13 место. «Уфа» - 6 401 зритель

Богатый середняк, город Уфа – на миллион жителей. И хотя есть конкуренция с другими видами спорта, Семак мог рассчитывать на куда лучшую посещаемость на небольшой домашней арене. Жаль, что так, дела «Уфы» слабо тревожат жителей города. От силы 0.6 % жителей – то есть каждый 166-й, приходят на стадион, чтобы посмотреть, как «Уфа» воюет с клубами РФПЛ. Надо что-то думать и делать – нет любви зрителей. Так для кого клуб существует?  

12 место. «Тосно» - 7 040 зрителей

А вот здесь все замечательно, если не считать выездного статуса матчей «Тосно». «Зенит» обещает, что весной против ЦСКА не будут играть на «Петровском», и пока там приютили соседей по области. Менять газон на «Крестовском» ради чемпионата мира придется, а вот поле вынужденно домашней арены «Тосно» в нормальном состоянии, и пока собирают по 7 тысяч зрителей в среднем. Для игры в чужом городе – неплохой показатель. Но поскольку симпатично играют, хотелось бы увидеть тысяч 13-15 весной.

11 место. «Динамо» - 8 738 зрителей

Недавно динамовцы были в таблице выше, обходили даже «Локомотив» и претендовали на позиции «Рубина». Но ряд неудач сказались, тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Теперь динамовцы во второй десятке, хотя проигрывают немного. Посмотрим, что покажут в будущем и на новой арене. Ведь если вспомнить последний сезон в элите, то показатель был 6 335, за сезон до этого – 7 984. Сейчас зрителей на играх немного больше, чем два-три года тому назад.

10 место. «Рубин» - 9 307 зрителей

А вот здесь – полный провал, невзирая на десятую суммарную цифру. В РФПЛ только два клуба с домашней заполняемостью арены в районе 20 % - «Анжи» и «Рубин». Казанцы еще хуже, чем аутсайдер. Магия Бердыева пока не работает ни на поле, ни за его пределами. «Рубин» низко по посещаемости, хотя там и город немаленький и не самый бедный, и арена новая. «Драконы» не заманивают в логово – прокол. Причем такой прокол, что порой ехидно спрашивают: а кому нужен «Рубин» в Казани?

9 место. «Локомотив» - 9 477 зрителей

Еще одно разочарование рейтинга. Первая команда в чемпионате России собирает менее 10 000 зрителей на домашних играх. А ведь и стадион подкрасили ради проведения Суперкубка России, и победы пошли. Почему железнодорожников не поддерживают – загадка. Вряд ли дело только в ценах – хотя этот фактор учитываем в каждом случае! Но вроде и фанаты со стажем должны быть, и Семин снова первый. Зрителей даже меньше, чем в прошлом сезоне, когда после 14 туров были на 11 месте. Пишите в комментариях, если знаете причину этой аномалии!

8 место. «СКА-Хабаровск» - 9 634 зрителя

Антихайп, как говорят выходцы из тех краев – плевать на место в таблице и результаты, поддержать клуб важнее. Команда из Хабаровска обошла «Локомотив» и «Рубин». Согласитесь, для новичка РФПЛ – прекрасные показатели. Тем более, в Хабаровске процент заполненности стадион выше, чем в этом сезоне у самого «Спартака». Хвалим поклонников самого бедного клуба лиги за помощь команде! Не только перелеты мешают фаворитам легко обыгрывать «СКА-Хабаровск», но и фанаты хозяев.

7 место. «Ростов» - 10 764 зрителя

Ростовчане не могут быть очень высоко, поскольку у них не самая большая в лиге арена – в пятерке самых маленьких. Так что тут ждут открытие новой арены. Есть надежда, что цифры вырастут, если администрация стадиона не пожадничает и отдаст билеты за вменяемые для города деньги. Пока «Ростов» седьмой по средним показателям, но среди лидеров по проценту заполняемости арены. Неплохо, потеряли тысячи две фанатов по сравнению с сезоном с выходом в ЛЧ.

6 место. «Арсенал» - 11 214 зрителей

Тула – красавцы. И это с учетом, что есть куда расти. В полумиллионом городе стадион на 20 тысяч мест, а пока заполняют только на 55 %. Но и так неплохо, ведь получается, что «Арсенал» собирает больше народу, чем «Локомотив», не играя дерби, как железнодорожники в Москве, и не лидируя в лиге. Конечно, в Туле отчасти ходят на соперников – как везде в провинции. Но раз есть маленький прирост по сравнению с прошлым годом – работают дальше.

5 место. ЦСКА – 15 747 зрителей

Место в пятерке для многократного чемпиона – слабый результат. Тем более, армейцы так высоко только благодаря вместимости новой арены. Если смотреть на трибуны, то там много пустых мест. Акинфеева и компанию поддерживают в среднем от силы по 14-15 тысяч фанатов, ведь часто те, кто побывал на новом стадионе – болельщики гостевых команд. Мало для Москвы, мало для ЦСКА, Бабаев разочарован, что делать – не знают. 

4 место. «Ахмат» - 17 763 зрителя

Высокий показатель. Хотя если всегда организовывать переезд для гостевых болельщиков – будут еще выше. «Анжи» вот заявил, что бесплатно свозит в Грозный и обратно, а вход на трибуну будет бесплатным, что без согласования с «Ахматом» обеспечить невозможно. Как невозможно собрать полный стадион с учетом результатов команды. Даже если очень просить людей зайти – аншлага не будет.

3 место. «Краснодар» - 23 955 зрителей

«Быкам» надо на второе место, ведь по смыслу уже обошли «Спартак». Ведь средний показатель по зрителям на домашних играх не настолько уступает спартаковскому, как стадион «Краснодар» уступает по размерам «Открытие-Арене». Южан можно поздравить. Играет первая команда ужасно, но арена и парк около стадиона – красавцы, горожане не могут устоять. Многие насладились ареной, а свои впечатления после посещения этого и других стадионов можете оставить с помощью карты футбольных объектов от «Соккер.ру».

2 место. «Спартак» - 27 731 зритель

Недолго музыка играла, недолго москвичи ходили на «Спартак». В позапрошлом сезоне домашние матчи собирали в среднем 25 тысяч человек, в чемпионском – 32.7 тысяч. Но это был рекорд, который сейчас не побьют. Получилось, что мода на стадион «Спартака» была временной сразу для пяти тысяч человек из числа жителей мегаполиса. С учетом, что посещаемость обрушилась с 72.8 % до 61.6 % - пора представителям клуба действовать. 

1 место. «Зенит» - 43 904 зрителя в среднем

Чистое первое место. По общему количеству. По среднему дома. По заполняемости – 78 % мест заняты в среднем. А вот заявление, что «Зенит» обошел «Челси» и «Ювентус» - для красивого словца. «Стэмфорд Бридж» заполнен на 99.6 %, команда Абрамовича физически не может собрать больше фанатов – стадион меньше, чем «Крестовский». Та же история у «Ювентуса» - 93 % мест заняты. При этом нельзя заявлять, что если «Милан» собирает 50 тысяч на 80-тысянике (больше, чем «Зенит»), то он популярнее в своем городе.

Так что по российским меркам клуб из Санкт-Петербурга - абсолютный лидер. Но до показателей Бундеслиги или АПЛ, где 90-95 % мест заняты, даже «Зениту» еще побеждать и побеждать. Вот когда в России начнут проходить отметку в 90 % - частое явление в той же Голландии, тогда и зафиксируем небывалый рост популярности футбола на стадионах.

Посещаемость отличная или можно лучше?

Нужно лучше. Например, «Рубин», «Анжи» и «Локомотив» преступно не популярные. Что особенно огорчает во втором случае. Сейчас 10 клубов из 16 собирают в гостях больше зрителей, чем дома. Проще говоря, пользуются популярностью лидеров рейтинга. Съездил к «Спартаку» - поднял сумму. Ну, и последнее место «Урала», учитывая позицию Тарханова в таблице – печальный случай. Что там, даже «Спартак» заполняет новый стадион всего на 61 %. Плохой показатель, не говоря о бедовой популярности ЦСКА – армейцам полстадиона за счастье:

Посещаемость клубов РФПЛ в сезоне 2017/18

Клуб

Сумма дома*

Игр дома

Средняя

дома

Сумма

выезд

Игры

в гостях

Средняя

выезд

Общая

Заполняемость

дома

1

«Зенит»

263 421

6

43 904

123 849

8

15 481

387 270

78.1 %

2

«Спартак»»

194 117

7

27 731

153 429

7

21 918

347 546

61.6 %

3

«Краснодар»

143 728

6

23 955

108 116

8

13 515

251 844

70.5 %

4

«Ахмат»

124 342

7

17 763

91 867

7

13 124

216 209

58.1 %

5

ЦСКА

125 973

8

15 747

75 400

6

12 567

201 373

52.5 %

6

«Арсенал»

67 284

6

11 214

120 982

8

15 123

188 266

55.9 %

7

«Ростов»

64 585

6

10 764

99 965

8

12 496

164 550

68.0 %

8

«СКА-Хабаровск»

67 435

7

9 634

46 058

7

6 580

113 493

63.4 %

9

«Локомотив»

75 814

8

9 477

96 513

6

16 086

172 327

34.7 %

10

«Рубин»

74 454

8

9 307

106 488

6

17 748

180 942

20.5 %

11

«Динамо»

61 165

7

8 738

87 090

7

12 441

148 255

46.9 %

12

«Тосно»

56 321

8

7 040

52 592

6

8 765

108 913

33.5 %

13

«Уфа»

38 407

6

6 401

71 196

8

8 900

109 603

42.1 %

14

«Амкар»

36 171

6

6 029

110 545

8

13 818

146 716

35.5 %

15

«Анжи»

44 286

8

5 536

59 186

6

9 864

103 472

21.0 %

16

«Урал»

42 243

8

5 280

76 470

6

12 745

118 713

52.8 %

Также интересно расставить команды по заполняемости арен. Процент наполнения трибун важнее для создания атмосферы, чем общие цифры. Тогда получим рейтинг, где «Спартак» всего пятый. ЦСКА – на девятом месте. «Локомотив» - на 13-м, есть еще хуже, чем по среднему количеству зрителей дома. А «Рубин» замыкает список. «Казань-Арена» - самый пустынный стадион РФПЛ, если учитываем солидную вместимость:

Рейтинг клубов РФПЛ по наполняемости арен в сезоне 2017/18

1. Зенит

2. Краснодар

3. Ростов

4. СКА-Хабаровск

5. Спартак

6. Ахмат

7. Арсенал

8. Урал

9. ЦСКА

10. Динамо

11. Уфа

12. Амкар

13. Локомотив

14. Тосно

15. Анжи

16. Рубин

Похвалить нужно «Зенит» и «Краснодар» - лидируют и по числам, и по процентам. Можно отметить Ростов-на-Дону и Хабаровск – там высокий показатель наполняемости арен. Но поднять показатели не мешают даже старые арены. Достаточно играть ярче – голы привлекают на стадионы. И нужно меньше ничьих в меню. Даже если болельщики получают негативные эмоции, но видят яркую борьбу, а не мировые в 30 % случаев, то идут еще раз уже за победой.

Качество футбола важно, как и комфорт, ведь «Краснодар» берет стадионом, а не победами. А у кого арена новая, но не умеют себя представить – не растет по посещаемости, как аутсайдер в рейтинге «Рубин». Даже кто оступается после побед, как «Спартак» - теряет аудиторию. Любовь российского зрителя переменчивая. На «Зенит» и «Краснодар» люди пошли, поход на футбол стал популярным. А чемпион «Спартак» и лидер «Локомотив» скатились.  

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Все комментарии
kastites
сегодня в 16:32
Вся Россия за ЗЕНИТ болеет
Ironyfan ответил Camandante
сегодня в 16:28
Camandante:
Наша песня хороша, начинай с начала.. Интересно когда же хейтеры Зенита в цепочке отрицание-злость-торг-депрессия-принятие дойдут до последнего пункта. Пока Вы болтаетесь где-то в районе торга (билеты бесплатные, по 200 руб, сгоняют студентов и прочий бред), пытаясь хоть как-то объяснить происходящее. А пошел народ потому что стадион комфортный, а когда построят метро к ЧМ станет еще и удобным. На хоккей ходят как раз потому что там комфортно, тепло и безветренно. Ну и шоу там дают тоже хорошее)
Вроде , "Новокрестовскую" обещают к апрелю)
Camandante ответил Kurtd
сегодня в 16:23
Kurtd:
Любопытная статистика. По Уралу совершенно непонятно как работают фан-службы клуба, Екатеринбург большой город, а на футбол и калачом не выманишь, странно. При том что на ХК Автомобилист народ ходит. Но здесь Урал, хоккей всегда интереснее) А с Зенитом ничего удивительного. Тысячи людей ходят посмотреть на стадион, который столько грязи собрал - не счесть. Бакланы и воры, вот и весь Зенит.
Наша песня хороша, начинай с начала..
Интересно когда же хейтеры Зенита в цепочке отрицание-злость-торг-депрессия-принятие дойдут до последнего пункта. Пока Вы болтаетесь где-то в районе торга (билеты бесплатные, по 200 руб, сгоняют студентов и прочий бред), пытаясь хоть как-то объяснить происходящее.

А пошел народ потому что стадион комфортный, а когда построят метро к ЧМ станет еще и удобным.
На хоккей ходят как раз потому что там комфортно, тепло и безветренно. Ну и шоу там дают тоже хорошее)
ошалевший
сегодня в 16:16
а товарищ горин писал похожие статьи,когда зенит на петровском принимал до 15 тысяч болел? что то не припомню,не припомню я и такой радости его,когда появлялись стадионы у рубина,спартака,ах да автор же болеет за зенит
Александр Кузнецов 5
сегодня в 16:14
"Пишите в комментариях, если знаете причину этой аномалии!"
Как по мне, очевидная причина - статус соперников в домашних матчах.
Локо в этом сезоне играл дома против Арсенала, Анжи, СКА, Амкара, Тосно, Урала, Динамо и Краснодара.
Во втором круге, когда Локо будет играть дома против Зенита, Спартака, ЦСКА, цифры сильно изменятся.
Kurtd
сегодня в 16:14
Любопытная статистика. По Уралу совершенно непонятно как работают фан-службы клуба, Екатеринбург большой город, а на футбол и калачом не выманишь, странно.
При том что на ХК Автомобилист народ ходит. Но здесь Урал, хоккей всегда интереснее)
А с Зенитом ничего удивительного. Тысячи людей ходят посмотреть на стадион, который столько грязи собрал - не счесть. Бакланы и воры, вот и весь Зенит.
Суеверный
сегодня в 16:12
Погода, сервис, траффик... да мало ли что еще. Трансляции тоже тоже оставляют часть зрителей вне стадиков. А в принципе все не так уж плохо.
Ironyfan
сегодня в 16:04
Посещаемость клубов РПЛ можно легко описать одним простым предложением: "Есть Зенит и все остальные")
Сори, парни, но таковы реалии, и после чемпионата мира на Зенит будут ходить ещё больше.

P.s. Справочная информация для болельщиков Спартака : билеты стоимостью 200р(которые бывают в продаже ТОЛЬКО на рядовые матчи РПЛ) составляют 18% от общей вместительности стадиона. В этом сезоне не был лишь на трёх домашних играх ( всех турниров ) в виду отсутствия в стране, и ни на один из матчей ни мне ни моим друзьям не доставались "бесплатные билеты". Так же хотелось бы отметить)) что вы опережаете нас по общему количеству болельщиков на выезде только по одной причине - у нас в гостях были)
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