«Зенит» будет чемпионом России. Если заслужит

На чемпионство ставит Лунев, ставили читатели «Соккер.ру» до начала сезона. Но раз «Зенит» взялся за старое при Манчини, важно заново оценить их шансы на титул.

За чемпионство. Крошечный отрыв «Локомотива»

«Локомотив» впереди на три пункта. Но даже если вы не согласны с решениями Манчини, его слова, что три очка можно отыграть через неделю – правда. «Железнодорожники» в шестнадцатом туре играют против ЦСКА, в дерби возможен реванш. Тогда у «Зенита» будет возвращение на первом место по очкам. Команда Манчини проиграла лишь два матча – меньше всех, но на мировых помешаны сильнее, чем были при Луческу. Впрочем, когда впереди 15 матчей, а отыграть надо всего 3 пункта, имея состав «Зенита», глупо ставить крест на чемпионских амбициях даже после 0:3 дома. Вот только аргумент, что «Локомотиву» может не хватить сил на весь сезон или весной сбавят после сборов, никак не относится к тому, что из сезона в сезон творит «Зенит».

Против титула. Системный игровой кризис

Чемпионской команды в «Зените» нет давно. Это поняли, вернули Фурсенко, дали денег. Ведь Луческу не позволяли покупать никого дороже 10-12 млн. евро, а Манчини разрешили. Взял тройку дорогих аргентинцев, но Паредес, Маммана и Дриусси не помогают. Как Ригони, Краневиттер и Мевля – еще три недешевые покупки Роберто. Игроки-то неплохие, но проблема «Зенита» в отсутствии реального перехода от прошлого к будущему. Каким был старый «Зенит» - все знали, каким станет новый – загадка. Команда плохо играет годами. Составы с Денисовым, Зыряновым, Широковым, Гараем, Данни и Халком остались в прошлом, но ничего нового не предложили. Раньше их не боялся «Ростов», их не боялся ЦСКА. У «Зенита» давно все плохо, потом хорошо, потом снова плохо. Ничего нового.

За чемпионство. Нераскрытый потенциал футболистов

При Луческу игроки не выросли, поскольку Мирча не нашел контакт с командой – орал, винил, ошибался. Но и Манчини не походит на любимого наставника. В результате только Кокорин, Кузяев и Лунев в новом сезоне прибавили, но вряд ли это заслуга тренера. Да и оговорки есть. Александр перестал забивать и начнет? Далер начал сезон мощнее, чем продолжил. Опять же, подъем мог быть временным. Лунев пропускает порой после первого же удара в створ, у него мало работы и пропущенных, но гениальных игр тоже все меньше. Иванович и Кришито не прибавят – не молодые. Но Ерохин, Паредес, Маммана, Смольников, Дриусси, Дзюба, Краневиттер, Шатов, Мевля, Полоз, Ригони и Терентьев точно не выросли под руководством Манчини за первый круг. 11 человек – целый состав.

Против титула. Провалы и слабые отрезки

Против «СКА-Хабаровска», «Рубина», «Тосно», «Урала» и «Амкара» подопечные Манчини сыграли неважно – или весь матч, или его важные отрезки. Против «Ростова», «Динамо», «Анжи», «Арсенала», ЦСКА и «Локомотива» отработали аналогично. Не может быть 11 «случайных» неважных матчей из 15 сыгранных. И это не считая игр против «Утрехта», «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Бней-Иегуды». 14 средних поединков за половину сезона – результат Манчини, которым сложно гордиться. И причина все-таки в тактике, а не в отсутствии сыгранности. У того же «Локомотива» понятный и работающий игровой рисунок, а попытка «Зенита» обыграть Семина навесами смотрелась жалко. Впрочем, поединки с «Ростовом» и «Динамо» тоже не впечатлили. Просто эти соперники не смогли сделать то, что позже сумел «Арсенал».

За чемпионство. Слабости основных конкурентов Манчини

Семин – красавец, но «Локомотив» ведь чистый Робин Гуд. Отбирает очки у богатых, потом раздает бедным. Раздаст так разок-другой и «Зенит» может оформить выход на первое место. После пятнадцати матчей команда Манчини, выступая далеко не идеально, опережает ЦСКА на четыре пункта, «Краснодар» - на пять, а «Спартак» - на семь. Конечно, в этом году первый круг фавориты провели слабее, чем в прошлом сезоне, который многие фанаты «Зенита» называли «слабым» из-за победы Карреры. «Локомотив» не повторил показатели «Спартака», но «Зенит» сейчас оторвался от конкурентов заметнее, чем было в прошлом году, когда стали третьими. Шалимов, Ганчаренко и Каррера помогли, их команды не стали сильнее – у Манчини есть шансы.

Против титула. Непоставленная игра полевых линий

Командной игры нет. Кокорин сам тащил обычно, но его научились передавать между защитниками. Так что вопросов по тактике к Роберто – вагон. Пока нет никакого «Зенита» Манчини. Есть команда, чей вратарь после матча недоволен, что тренер неправильно подготовил оборону к чемпионской битве. Манчини в «Зените», если нужна его быстрая помощь, часто работает ужасно. Мевля и Маммана обороняются, словно они Нету и его брат-близнец. Ветераны на флангах постоянно забывают вернуться «домой». Смольников зачах, как и Шатов. Опорная зона «Зенита» - проходной двор, своих Фернандо и Фернандеша не хватает. Миранчуков тоже нет, а про Дзюбу говорит статистика – ноль голов. Есть вратарь, был результативный Кокорин. Маловато для чемпионства.

Мнение читателей. «Зенит» будет чемпионом России?

Все представленные выше аргументы подтверждаются фактами, в том числе в пользу фаворита. Например, три года назад «Зенит» опережал ЦСКА на девять пунктов после первого круга. Армейцы шли четвертыми, но в итоге выиграли чемпионат. В РФПЛ не трудно отыграть отставание в три пункта, если отыграли девять. Например, «Локомотив» Кучука в упомянутом сезоне после первого круга набрал 33 очка, сейчас у Семина 31 пункт. И тогда «железнодорожники» закончили сезон на третьей строчке…

Одновременно хватает аргументов против «Зенита» как вероятного победителя. У команды нет подходящего и пробивного тренера. Манчини может легко разругаться с футболистами до весны или весной после игр плей-офф Лиги Европы – скандалил всюду, где работал. Игры вправду нет, есть только нераскрытый потенциал. Но даже состав с Халком, Гараем, Данни и Витселем не вывели на уровень постоянного чемпиона России. А сейчас на их месте Кокорин, Мевля, Ригони и Паредес – игроки явно не выше классом, чем были у «Зенита» раньше. Да и Ерохин не Широков, а Кузяев – не Зырянов.

Поэтому можно согласиться, что изначальный прогноз редакции «Соккер.ру» и большинства читателей на победу «Зенита» в чемпионате был и остается разумным – потратили минимум 85 миллионов евро, кадры не хуже, чем у конкурентов, даже если уступают в мастерстве составам Аршавина и Халка. Но одновременно у «Зенита» все шансы подвести пару миллионов болельщиков. Ведь Манчини оказался тренером, которого нередко наказывают за бездарные решения. В группу ЛЕ, не забывайте, прошли через овертайм. Из Кубка России вылетели.

«Зенит» разучился атаковать, не научившись обороняться. А Кокорин в одиночку чемпионат России не выиграет, ему нужна поддержка. Командного единства и четко выбранного стиля игры, что были у «Спартака» Карреры или «Ростова» Бердыева, у коллектива из Санкт-Петербурга сейчас нет. «Локомотив» Семина – тут и выбор стиля, и команда в наличии, заслуженно опередил фаворита, который взялся за старое. «Зенит» снова метит в чемпионы, рискуя провалить третий сезон подряд.