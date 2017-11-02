​Сборная России и потребность в Денисове

После поражения от «Шерифа» «Соккер.ру» интересно узнать мнение читателей о футболисте Денисове. Нужен капитан «Локомотива» сборной России, или его время прошло?

Денисов нужен. Дефицит сильных опорников

Игорь в последний раз выходил на поле в футболке сборной в июне прошлого года. Из восьми самых свежих игр с его участием сборная выиграла шесть, лишь раз проиграли в спарринге. Пока Денисов отсутствовал, альтернативу не нашли, а результаты стали хуже. Даже если вспомнить Тарасова – Дмитрий лучше всех подходит именно по амплуа для чистокровного разрушения, то Денисов напарника переигрывает с легкостью. Игорь лучше работает с мячом (87% точных пасов против 77%, и самих передач больше).

Денисов активнее в отборе (3.1 выигранных единоборств за игру против 2.4 у Тарасова), успешнее при перехватах (2.3 против 1.3), чище играет – фолов меньше в два раза. Игорь чаще выносит мяч из своей штрафной. Его сложнее обвести, а моментов в атаке создает столько же, если считать в среднем за игру. Денисов и других победит именно как опорник. Дзагоев, Кузяев, Зобнин или Глушаков не чистые разрушители. И Газинский, хотя Юрия Черчесов не замечает, разумеется, не новый Денисов. Игорь лучший хавбек РФПЛ по перехватам и отборам, Соу из «Динамо» из-за травмы отстал от капитана «Локомотива».

Игорь – лишний. Ошибки «Локо» в центре

Сегодня у капитана «Локомотива» не пошла игра, как и у всей команды. Против «Шерифа» Игорь дважды неудачно выносил мяч, и дважды именно после его действий футболисты гостей забивали. Словно специально так сыграл, чтобы появился еще один аргумент против вызова в сборную. Неудачно совпало, но ошибки у «Локомотива» в опорной зоне, поделенной по принципу прошлогоднего «Челси» Конте на две части (для Денисова и Тарасова), бывали и раньше. Игорь сам по себе играет хорошо, но ему не всегда везло с напарниками – подстраховки нет.

Да и Денисов не Супермен. С ним на поле «железнодорожники» проиграли «Уфе», «Крыльям Советов» в Кубке России. Еще «Амкару» и «Тосно». В центре поля у Семина были проблемы, причем заметно по игровым показателям Игоря и их перепадам, когда именно они с Тарасовым и компанией чудили. Например, не лучший матч центральная ось провела в Молдове против «Шерифа». И сегодня гости слишком легко доходили до ворот Медведева. Денисов прижимался к штрафной и сыграл плохо. Но если бы в сборную не вызывали каждого, у кого есть слабые матчи – не звали бы никого.

Денисов нужен. Психологическая стабильность

Нужны гарантии, что не сорвется и не навредит. И футболист по сезону чаще в настроении, как и фанаты «Локомотива» после первого круга РФПЛ. Празднуя голы «железнодорожников» в ворота соперников, Денисов может даже по-отечески поцеловать Алексея Миранчука в щеку, как было на «Крестовском». Для него подобное публичное проявление чувств необычно, но Игорь – невероятное открытие именно последних лет, даже умеет улыбаться. Перемена для человека, известного замкнутостью, вспыльчивостью и умением влезть в скандал. Но скандалов у Денисова не было давненько. А если смотреть на карточки, то у разрушителя всего 9 желтых за полтора сезона. Игорь давно стал и оставался сильным игроком, проблемой была психология. Сейчас у него дела идут неплохо, самообладание не теряет.

Игорь – лишний. Отношения с Черчесовым

Главная причина отсутствия опорника в сборной. Черчесов обижается на игрока, Денисов – не извинялся. А парадокс в том, что Игорь погорел на высказывании мнения о Ротенберге, с которым сейчас снова играют в «Локомотиве». Вот только Семин выдал финну 10 минут на поле в новом чемпионате, а Черчесов в «Динамо» - 598 минут за сезон, или больше шести полных матчей. То есть одна из причин, почему Денисов перечил тренеру, проверена временем - Игорь был прав, Ротенберг не новый Дани Алвес. А известное изречение Черчесова, что Игорь не считает его мужиком и тренером, сам Денисов не подтверждал. В любом случае, почему обиды тренера должны быть важнее интересов сборной России?

Денисов нужен. Лидерские качества Игоря

Когда последний раз видели, чтобы Акинфеев подбадривал защитников сборной России? Игорь из-за ошибок обороны ЦСКА приучился отвечать сам за себя, ему сложно быть душой команды, в которой является капитаном. Даже когда Акинфеев выручает и играет шикарно, он не любимчик в команде. А Смолов, Кокорин или Глушаков – не вожаки сборной. Тогда как у Денисова заводить порой получается лучше, что видно и по результатам «Локомотива» - вспомните камбэк против «Спартака», например. Впрочем, Игорь у «железнодорожников» не единственный вожак. Гильерме, Кверквелия, Фарфан или Фернандеш неплохо берут игру на себя или поддерживают других эмоционально. Но после Евро-2016 у сборной России нет лидера в поле, а Денисов может таким стать сразу же. Был капитаном, сможет поставить себя в обновленном коллективе сможет.

Игорь - лишний. Принципиальность игрока

На Евро-2008 Денисов не попал – фактически сам отказался, хотя была версия, что его неправильно понял Хиддинк. В любом случае, в полуфинал не попал, дебютировал в сборной не в восемнадцать, сто матчей не отыграл. У Денисова сложные отношения со сборной России, хотя стоит признать – играть спустя рукава Игорь не умеет. Но и сдержаться, когда захочет высказаться – тоже. А поскольку тренером сборной России работает пока Станислав Саламович, то в любой момент – на этапе подготовки к ЧМ-18, или в финальной части внутри раздевалки может начаться ссора. И без того не сыгранной сборной так рисковать нельзя. Денисов по игровым показателям нужен, но если он категорически настаивает, что Черчесов – не тренер, то как будет уважать наставника и выполнять его приказы?

Мнение читателей. Денисов нужен сборной на чемпионате мира?

Игорь заслужил вызов на спарринги, исходя из игры – факты подтверждают его класс и форму. Но вопрос необходимости такого вызова сложный и многогранный. В теории Денисов должен оказаться среди тех, кого стоит опробовать в нынешней схеме в три защитника, как у «Локомотива». Если Кокорин взялся за ум, что мешало Денисову пересмотреть некоторые решения и стараться поступать в будущем мудрее?

Люди обычно не меняются, но меняется их настроение. Представитель лидера РФПЛ, который размазал «Зенит» в гостях 3:0, сборной может пригодиться. Особенно сборной, где в заявке на Аргентину и Испанию нет ни одного чистого опорника. Денисову не нужно особое отношение, как у Мутко. Нужно просто вызвать и опробовать. Игорь не молодой, не гарантирует успех на чемпионате мира. Но полезно иметь в заявке хотя бы одного опытного разрушителя, который на клубном уровне четко показывает – умеет больше, чем сборники схожего амплуа.

Денисов остается лучшим российским опорником, невзирая на ошибки, которые есть у каждого отечественного футболиста. Да и вообще любого игрока мира. Если Тарасов проходил в заявки Черчесова, а защитник Шишкин играл в опорной зоне на Кубке Конфедераций, то странно не звать Игоря только потому, что футболист когда-то поставил под сомнение класс тренера. Ведь если наставник вырос с тех времен, а Денисов стал спокойнее и трезвее смотреть на вещи – сборная от его вызова выиграет. Тут выбор между давними личными обидами и актуальными интересами сборной.