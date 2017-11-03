​Битва за «Зенит». Кокорин против Манчини

«Соккер.ру» не сомневается, что работа Манчини в «Зените» никого не радует, но отмечает, как упрямо футболист Кокорин перечит тренеру и тащит команду к успехам.

Манчини не поставил «Зениту» игру

«Зенит» - стабильная команда, но их стабильность заключается в том, что целый сезон пытаются добиваться положительного результата без участия главного тренера. В половине случаев получилось победить, а против «Русенборга» сумели за счет второго тайма поднять показатель точных ударов по воротам с нуля до трех. Умудрились чаще норвежцев контролировать мяч, постарались им дорожить. Команда старается играть по учебнику, этого не отнять.

Но Роберто с июля не решил минимум восемь проблем «Зенита». Не выстроил оборону, ее легко расшатать даже «Русенборгу». Пропускали в 12 матчах сезона из 24. Не научил выходить в атаку не через Паредеса или Кришито – 897 и 896 передач в РФПЛ, даже у центральных защитников меньше пасов, но Леандро и Доменико нагружают работой – и нет выхода вперед. Манчини персонально не поработал со Смольниковым, Шатовым и Дзюбой – жаль, потенциальные сборники. Тренер никак не влияет на перепады формы Ригони, Краневиттера и Дриусси. Или на отсутствие этой самой формы…

Итальянец не нашел идеальную позицию для Кузяева, но при этом смело доверяет Ерохину. Хотя когда Александр замахивается для очередного удара – защитники соперника успевают подремать, проснуться, заварить чай и успеть заблокировать выстрел. Шестая беда – неумение взломать массированную оборону, атакующий «Зенит» в 7 матчах из 24 не забивал. Седьмая – долгая раскачка во многих матчах, в Норвегии первый раз попали по чужим воротам на 51-й минуте. Восьмая нерешенная проблема – неумение перестраиваться по ходу матчей. За сезон ни одной волевой победы, ни против «Динамо» в Кубке, ни против «Арсенала» в РФПЛ.

Кокорин ответил голами и пасами

Александр мог быть украшением работающего механизма, а он как пожарный, который рискует жизнью, поскольку пьяный мужик не потушил в постели сигарету. У «Зенита» редко не бывает пожаров в играх. Проблемы были и в первой игре со «СКА-Хабаровском», и в последней с «Русенборгом». В гостях на Дальнем Востоке на удар Кузяева отреагировал именно Кокорин. Забил еще один мяч, исключивший шокирующую для фаворита развязку.

А против норвежцев тот же форвард вытащил мертвый матч – «Зенит» мог проиграть, но Александра не подвело голевое чутье за секунды до финального свистка. Вот только после очень сильного старта проснувшегося снайпера – в 18 матчах Кокорин забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи, наступил ожидаемый физический спад. Устал Александр. А Лунев, для которого не ново отражать 85 % ударов и даже больше, начал пропускать после редких ударов в створ.

Кто-то скажет, что «Зениту» не везет, но когда один человек столько раз выручает и помогает, то скорее речь о недоработке. Как со стороны остальных игроков, так и главного тренера. Вот чего вчера ждала команда и на что надеялась? Они ведь даже Кокорину давно уже не подыгрывают, как следует. Луису Адриано, Глушакову, Джорджевичу, Классону, Мельгарехо, Промесу, Витиньо и Смолову создают моменты в РФПЛ чаще. Кокорин же просто дико эффективен, и Роберто этим пользуется.

Манчини плохо готовит к соперникам

«Зенит» в Норвегии провел пятый неудачный матч из шести последних – многовато для фаворита каждого из этих поединков. Но низкое качество футбола можно объяснить, ведь Манчини последний раз удачно готовился к серьезному оппоненту накануне домашней игры против «Реала Сосьедад» еще в сентябре, а на дворе уже ноябрь. Против «Анжи» отскочили – дважды уступали в счете, качество игры было далеким от идеала.

«Арсеналу» следом проиграли. Случилось первое поражение в чемпионате, но не первое в сезоне для Манчини. Затем обыграли «Русенборг», как раз единственный нормальный матч, но потом не придумали ничего против ЦСКА (у Акинфеева один сэйв за игру – он во сне больше мячей отбивает), и провалили второй тайм с «Локомотивом». Наконец, против «Русенборга» в гостях удачными были только отрезки в конце, а вот сам матч – еще один камень в огород Манчини.

Что объединяет все эти игры? Кокорин не смог улучшить показатели команды, за качество игры которой отвечает по контракту Манчини. Против «Анжи» именно форвард впервые сравнял счет, потом помог Паредес, но для него такие подвиги – редкость. В результате всего в трех матчах РФПЛ без голов Кокорина «Зенит» потерял восемь пунктов. Восемь из девяти! Только в одном туре чемпионата России, когда Александр не отличался, у «Зенита» получалось – против «Краснодара» в гостях. С «Ростовом» и «Динамо» потеряли еще четыре пункта. Когда Манчини должен был показать себя, команда растеряла 12 очков.

Кокорин отвечает хладнокровием

Александр забил «Русенборгу» после длительной паузы без голов. Сделал это за пару секунд до конца, но с поля уходил злым и серьезным. Кокорин понимает, что радоваться тут нечему – «Зенит» подставляют, заставляя второй сезон играть без подходящего коллектива. Александр в курсе, как можно быть фаворитом, а потом становиться третьим в чемпионате. И хорошо еще, что порой в команде есть те, кто Кокорина понимают.

В Норвегии форвард нашел себе привычного помощника. Лунев пропустил с пенальти от Бендтнера, но в целом голкипер сборной России собрал четыре сэйва. Если бы «Зенит» горел 0:2, гол бы ничего не изменил. Напомним также, что без удачной игры Лунева против «Утрехта» в гостях никакого группового раунда не было бы. Не тренерский гений Манчини поломал крепких голландцев, а упрямство Лунева в гостях и желание Кокорина забить в овертайме дома.

Нельзя снимать ответственность с других футболистов «Зенита», но неплохие игроки не виноваты, что их ужасно тренирует Манчини. Зато можно благодарить судьбу за отношение Кокорина в новом сезоне. Александр тащит команду к первому месту в РФПЛ и выводит в плей-офф Лиги Европы. Но можно ли назвать нормальным расклад, когда футболист закрывает массовые ошибки тренера? Решать болельщикам петербуржцев, руководству клуба и соперникам – они ведь тоже в судьбе «Зенита» участвуют.

Манчини – худший трансфер «Зенита»

Если оппоненты, как это сделали «Арсенал» или «Локомотив», смогут закрыть Кокорина, то Манчини не поздоровится. Жаль лишь, что в таком случае команда, которая способна радовать чаще и выступать намного сильнее, потеряет время. Кокорин в Лиге Европы выручил, а вот синьор Роберто снова оставил массу вопросов. При этом команда лучше тренера. Никакого «дна», о котором говорит фанат «Зенита» Орлов, даже против «Локомотива» не было.

Был хороший первый тайм и детский вынос Манчини на контратаках от Семина. Но слишком часто – в 11 случаях из 24, когда «Зенит» претендовал на победу, команда не дождалась помощи именно от наставника. Если бы тренер сработал быстрее, интереснее и защитил своих футболистов, результаты тех игр были бы другими. У «Зенита» 6 ничьих и 5 поражений, 11 осечек в 24 играх. А побеждал и спасал в основном именно Кокорин. 20 % ударов Александра становятся голами в РФПЛ, причем нанес он их столько же за круг, как Роналду за шесть матчей в Примере.

Но у Криштиану реализация – 2.5 %. Мажут все, даже обладатели приза игроку года и «Золотого мяча». И это важно понимать Манчини, когда он в следующий раз позволит очередному «Арсеналу», «Динамо» из Санкт-Петербурга или «Русенборгу» катать собственных игроков. У «Зенита» настолько замечательно поставлена итальянским тренером игра, что вчера Кокорин забил после первого удара в матче. На 92-й минуте! При этом в Лиге Европы свой пятый гол на групповом этапе Александр завоевал всего десятым ударом.

А что будет, когда КПД упадет ниже невероятных для футбола 50 % в плей-офф Лиги Европы? Снова «Андерлехт»? Манчини точно издевается над Кокориным и всей командой. Хуже тренировать перспективный «Зенит» невозможно. Ведь и так Смольников, Нобоа, Дзюба, Шатов, Маммана, Мевля, Краневиттер, Полоз и Ригони намного слабее, чем могли быть при грамотной подготовке. Надо четко разделять то, как «Зенит» умеет играть, с тем, как работает их тренер. Пока в битве корабля и итальянского Моби Дика счет 13:11 в пользу Кокорина, но счет скользкий, а Роберто любит приписывать подвиги Александра на свой счет.

Футболистам пора каждый месяц скидываться на премии Луневу и Кокорину – держат команду на плаву, а якорь на шарфе тащит ее ко дну.