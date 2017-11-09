Головные боли ПСЖ

Парадоксально, но беззаботным существование ПСЖ не назовешь. «Соккер.ру» рассказывает, у кого и о чем болит голова в заваленном катарскими деньгами раю.

С вопросом о том, куда девать столько денег, ПСЖ окончательно определился минувшим летом, вложив солидные средства в крупнейшую трансферную сделку в истории мирового футбола. Покупка Неймара за 222 миллиона евро удовлетворила тех, кому денежный мешок «ляжку жег». И если взглянуть на результаты ПСЖ прямо сейчас, то можно подумать, что у команды все прекрасно: лидерство в Лиге 1, невероятная серия из четырех разгромов в четырех матчах Лиги чемпионов. Однако настоящий футбольный клуб, особенно такой крупный, как ПСЖ, это всегда нечто большее, чем просто результаты. «Богатые тоже плачут» - давайте посмотрим, о чем.

Головная боль футболистов

В эпоху Златана Ибрагимовича в ПСЖ рыдал только один человек – Эдинсон Кавани. Уругвайца всеми правдами и неправдами заталкивали на ненавистный фланг, откуда Эль Матадора охочие до скандалов и слухов то и дело сплавляли на выход из Парижа, называя разнообразные адреса: от Мадрида до Турина и от Лондона до Неаполя. Кавани терпел и оказался на любимой позиции центрфорварда. Но теперь у него новый повод для слез – отбирают статус пенальтиста. Эдинсон держится стиснув кулаки, и осадок после конфликта с Неймаром в той самой игре против «Лиона» явно остался. Впрочем, и сам бразилец имеет массу поводов для недовольства. Всю эту массу создает для него главный тренер Унаи Эмери, которого, если верить французским СМИ, заносчивый Неймар ни во что не ставит, демонстрируя это перед своими одноклубниками. Наверняка форвард хотел более благоговейного отношения, но даже в ситуации с тем самым злосчастным пенальти Эмери занял неоднозначную позицию, а попытка тренера принять половинчатое решение не устроило ни одну из сторон и показало возможную слабость наставника.

ПСЖ, «Реал», снова «Барса»? Будущее Неймара

Если говорить про какой-то раскол по линии Кавани – Неймар, то к одной из сторон могут примкнуть другие футболисты ПСЖ, у которых тоже не все в порядке. Во-первых, у Неймара сложилась прекрасная банда, которая его априори поддерживает. В той или иной мере публично это высказывали соотечественники Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Лукас Моура. Во-вторых, есть группа недовольных отношением к себе, игровой практикой. Тут во главе бригады яркий и скандалящий даже на ровном месте (а что будет при наличии повода-то?) Атем Бен Арфа, где-то рядом Юлиан Дракслер, Хавьер Пасторе и Анхель Ди Мария, которым хотелось бы играть чаще. Все эти головные боли футболистов автоматически становятся мигренью для тренера.

Головная боль Унаи Эмери

Уже очевидно, что главной проблемой Эмери становится Неймар и его тлетворное влияние на репутацию тренера. Когда лидер и самый дорогой игрок команды нарочито именно перед одноклубниками показывает свое неуважение к наставнику, отказываясь даже выходить на отдельные матчи по своему усмотрению, это большой удар по статусу специалиста. К тому же в ПСЖ волей-неволей создали целый бразильский клан, который придает уверенности главному бунтовщику. Другие парни с характером, которые могли бы подавлять в себе какие-то ощущения дискомфорта, видя, как их вожак потешается над тренером, способны поддержать протестную волну. Достаточно разбить одно окно в здании, чтобы через день-другой в нем не осталось стекол вообще.

Отдельной строкой идет компания тех, кто недоволен игровой практикой. Такие всегда в топ-клубе есть, умение тренера должно заключаться в нахождении баланса или в расставании с теми, кто не нужен. Сейчас этот волдырь недовольства недостаточно вздулся. Но это пока идут позитивные результаты, и недовольным нечего предъявить. А если случится какой-то спад? Вот тогда-то Эмери придется отбиваться по всем фронтам. Потому что – и это еще одна головная боль наставника – требования к ПСЖ всегда максимальны. И это касается в первую очередь дотошных французских СМИ. Любая осечка будет разобрана по косточкам, а неприятные вопросы и так льются рекой – недаром тот же Марсело Бьелса уже давно находится в состоянии перманентной войны с местной прессой. Но у того иммунитет уже – толстокож и «отбрехаться» умеет.

А вот хватит ли непробиваемости Эмери? Зажатого со всех сторон наставника еще и мысль о требовательном руководстве должна мучить априори. В ПСЖ не стесняются говорить о целях – победа во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. И выиграй ты хоть сто раз чемпионат Франции (к слову, сходу и это Эмери не удалось), ничего это тебе не гарантирует. Пусть Унаи спросит у Лорана Блана, которого как раз сменил. У Блана был карт-бланш, но вылетел из клуба он внезапно. Хоть неустойку солидную успел выхватить. Жить в условиях, когда имеющийся в наличии контракт любой продолжительности тебя не спасает, это сомнительное удовольствие.

Головная боль Нассера Аль-Хелаифи

Улыбчивый президент ПСЖ все чаще выглядит задумчивым и немного хмурым. Швейцарская прокуратура способна стереть улыбку с любого лица. Главу компании BeIn Media, которым также является Аль-Хелаифи, следствие и ФИФА неспроста пытаются вывести на чистую воду. Говорят, что взятки давал бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке за то, чтобы его компания получила эксклюзивные права на телетрансляцию чемпионатов мира. Обвинение серьезное и в мире ФИФА, и в мире уголовного права. Но не только эти структуры косо смотрят на Аль-Хелаифи и все руководство ПСЖ. УЕФА не может остаться в стороне.

Науськиваемый обиженным и любящим громкие заявления руководством испанского футбола УЕФА активизировал расследование, касающееся возможного нарушения правил финансового фэйр-плей парижанами. Хорошо, ПСЖ удалось обмануть систему, арендовав, а не купив Килиана Мбаппе у «Монако». Растянули колоссальные траты до следующего отчетного периода. Но одной только покупки Неймара достаточно, чтобы заподозрить неладное.

Конечно, на ПСЖ работают грамотные юристы, которые должны были все продумать. Однако если это им и удалось законно провернуть, то только из-за дыр в этих самых правилах. Так что УЕФА скорее озабочен поисками белых пятен в регламенте и путей их ликвидации. Радовать Аль-Хелаифи могут только результаты ПСЖ. Хотя история отношений между Эмери и Неймаром – еще одна иголка, которая мешает спокойно спать президенту. Сейчас ему, вероятно, не до этого. Возможно, занимаясь правовыми вопросами, он думает, что само рассосется, победы-то штампуются. Но жизнь показывает, что в таких ситуациях, когда конфликт становится все более очевидным, чем-то приходится жертвовать. И это будет сложнейшая дилемма для Аль-Хелаифи. Особенно, если Эмери продолжит давать результат, имея непотушенный пожар в раздевалке. Не купленного же задорого с помпой Неймара продавать? Да и как тут погонишь тренера? Хотя это сочетание, конечно, маловероятно. Во Франции, разумеется, таким составом можно побеждать вовсе без тренера, а вот на более ответственных стадиях Лиги чемпионов уже и от тонких колыханий в атмосфере в коллективе зависит многое.

Очевидно, что даже у самых богатых и успешных с виду существует немало проблем. До поры их удается скрывать, ослаблять боль от них, закрывая на что-то глаза, работая на классе, опираясь на профессионализм, на общую цель и идею. Однако рано или поздно по одной из этих микротрещин может начаться серьезное разрушение. Хлопнет ли дверью Дракслер, топнет ли ногой Неймар, дисквалифицирует ли парижан УЕФА, оштрафуют ли Аль-Хелаифи, вылетит ли ПСЖ с треском в 1/8 финала Лиги чемпионов – все эти и многие другие гипотетические эпизоды скрыты в том, что мы назвали головной болью топ-клуба «Пари Сен-Жермен».