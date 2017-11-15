Сборная России. Пятая стадия неизбежного

Результативная перестрелка с Испанией не заставила болельщиков снова полюбить сборную России, но смыла массу негатива. «Соккер.ру» - о стадиях существования команды Черчесова.

Американский врач Элизабет Кюблер-Росс в середине прошлого века написала книгу, ставшую бестселлером – «О смерти и умирании». Речь идет о серьезных и грустных вещах, проводилась большая работа по исследованию переживаний умирающих людей, на основе чего была разработана концепция психологической помощи, область применения которой со временем расширилась. Мы, конечно же, четко осознаем, что футбол – всего лишь игра, и есть в мире вещи важнее, однако переживания болельщика «умирающей» команды повторяют те самые пять стадий принятия неизбежного. Не верите? Давайте разберем на примере сборной России под руководством Станислава Черчесова.

Отрицание. Черчесов принял сборную России «на дне» - после удручающего Евро-2016, после которого Леонид Слуцкий покинул свой пост и дал парочку совсем не воодушевляющих комментариев. После большого провала болельщикам подавай новую надежду, и спасителя видели в лице Курбана Бердыева – говорили, он-то за два года гарантированно подготовит команду к чемпионату мира, слепит пулю из того самого, чем Слуцкий и еще несколько футболистов называли себя после Евро. Но пришел Черчесов, который такого доверия не внушал. Мне видится, общее настроение было таково: назначение Станислава Саламовича не восприняли всерьез, вроде как он просто удачно под руку подвернулся. Мутко не смог договориться с «нормальным тренером» и поставил временную заплатку. Глупо и непрофессионально, но пришествие спасителя впереди – успеется, два года до ЧМ-2018!

Гнев. Время шло, но никаких предпосылок к переменам не наблюдалось. Черчесов вел себя по-хозяйски, постоянно поправлял формулировки журналистов («контрольные», а не «товарищеские») и вообще старательно делал хорошую мину при плохой игре. При очень плохой игре. Сборная России начала падение в рейтинге ФИФА – в общем-то, запланированное в отсутствие официальных встреч, но стремительный вылет из топ-50 многих подкосил. Болельщики пребывали в крайних стадиях раздражения, две самые гневные точки – поражения от Катара и Кот-д’Ивуара. «А почему мы должны это терпеть?», - раздавались резонные вопросы. И действительно, почему? Сборная больше полугода гневила всех неравнодушных, демонстрируя отсутствие игры и идей, неистребимую «деревянность» и зашоренность взглядов. Просмотр большинства матчей команды Станислава Черчесова превращался в мучение и стал доступен только людям с выдержкой высших ступеней. Ох, как все это бесило!

Торги. Эта стадия у нас проходила в два этапа, как мне кажется. Первый прошел весной, до старта Кубка Конфедераций, в основном речь шла о том, что на этом ненужном турнире команда Станислава Черчесова покажет «всю свою мощь», чиновники от спорта забеспокоятся, представив провал на чемпионате мира, и передадут сборную России в умелые руки. В нашем же менталитете не крестится, пока не грянет гром, а решения, принятые в смятении, панике, когда стена уже больно давит в спину, часто оказывались судьбоносными для русского народа. Планирование и строгий расчет? Пфф, как будто мы немцы какие-нибудь! Однако на Кубке Конфедераций сборная России, не выйдя из группы, подарила определенную надежду, и несмело начался второй этап торгов на тему: может быть, все не так уж и плохо? Вот Черчесов навел порядок, у него все по струнке ходят, и точно никто с шампанским не забалует в Монако. К самоотдаче претензий – ноль, после поражений футболисты не скрывают слез разочарования, а сыгранность постепенно улучшается.

Депрессия. Пока часть болельщиков вела второй этап торгов в той или иной форме, других накрыла депрессия, ставшая следствием понимания того, что до чемпионата мира в сборной России ничего не изменится. Нет больше никакой надежды на чудесное преображение, вся реальность перед нами, суровая и неприкрытая. И, чего уж греха таить, даже у самых выдержанных из нас опустились руки после того, как стало известно имя очередного соперника по контрольному матчу. В сентябре сборная России встретилась с московским «Динамо». После этого стало как-то совсем грустненько, а депрессия чаще всего давала знать о себе саркастическими комментариями и предложениями в следующий раз посоперничать с командами из ФНЛ.

Принятие. Вчера сборная России провела последний в этом году матч и выступила достойно – 3:3 против Испании, причем по ходу дела подопечные Черчесова проигрывали в два мяча. До этого состоялась встреча с Аргентиной, где мы оборонялись всю игру, а в концовке пропустили гол, забитый с явным нарушением правил. Помогли ли встречи против топ-сборных определиться со своей позицией в координатах мирового футбола? Лично мне – нет, тем более матчи эти товарищеские, и пусть Станислав Саламович не обижается, для гастролирующих аргентинцев и испанцев они именно такими и были. Однако надеюсь, что тренерский штаб получил необходимую информацию, а болельщики должны сойтись в одном: эту сборную пора понять и принять такой, какая она есть. Команда Черчесова уже не гневит и не ввергает в депрессию, она просто есть со всеми своими плюсами и минусами.

Сборная России победила себя!

Что дальше? К счастью, здесь на пятой стадии ничего не заканчивается, хотя движение может продолжиться в разные стороны. Сейчас сборная России в нейтральном положении, еще недавно отношение к ней было хуже, сейчас оно в диапазоне «нормального» и «никакого», где переключатель, по идее, должен застрять до чемпионата мира. Дальнейшее движение возможно как в обратную сторону – к гневу, ярости и унынию, так и вперед – к симпатии, уважению, любви и даже обожанию. Давно, очень давно сборная России не вызывала таких чувств. Собственно, во время домашнего чемпионата мира будет 10 лет как. Хороший повод, чтобы повторить безумное лето 2008-го. Надежда – глупое чувство, однако необходимое.